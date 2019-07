Leter du etter den mest brutale superheltserien på TV-skjermen? Gratulerer, nå har du funnet den. «The Boys» er til tider så grafisk i sin voldelighet at jeg sitter helt lamslått tilbake i sofaen.

Dette er en fortelling om hva som kan skje når superkrefter blir butikk, i en verden der superkrefter og heltestatus ikke nødvendigvis gjør deg til en god person.

For hva skjer når superheltene misbruker kreftene sine for egen vinning? Det er tankeeksperimentet i «The Boys» på Amazon Prime Video, og det har resultert i en underholdende, men drøy superheltserie med bekmørk humor.

Superhelter med skitne hemmeligheter

«The Boys» er basert på en tegneserie med samme navn av Garth Ennis og Darick Robertson.

Når superheltnerden Hughie (Jack Quaid) plutselig mister kjæresten i en «freak accident» med verdens raskeste superhelt, får han øynene opp for at heltene i superheltgruppa The Seven, som han har sett så opp til, kanskje ikke er like godhjerta som han hadde trodd.

Etter ulykken blir han oppsøkt av den tvilsomme FBI-agenten Billy Butcher (Karl Urban), som mener han kan hjelpe Hughie med å avsløre The Seven for hvem de virkelig er, slik at Hughie kan få sin rettferdighet.

Etter hvert kommer flere skitne hemmeligheter til overflaten, men hva hjelper det når man ikke vet hvordan kan man stoppe disse uovervinnelige menneskene som ikke har noen skrupler?

Hughie og Billy Butcher i The Boys. (Foto: Amazon Prime Video).

Leker med våre forventninger

«The Boys» er laga av Eric Kripke, Evan Goldberg og Seth Rogen. Sammen har de erfaring som gir dem god koll på både komedie og mørke fortellinger med overnaturlige elementer.

Og det er nettopp en god balanse mellom komedie og dette mørket som gjør at «The Boys» blir en så severdig serie. Serien bruker kjente superhelttroper og klisjeer, leker med seerens forventninger til sjangeren og snur dem på hodet.

Her har vi forvridde versjoner av blant andre Superman, Wonder Woman og Aqua Man, og i en blanding av underbuksekomikk og blodige voldsscener oppstår det virkelig god TV.

Men dette er ikke en serie for alle, for det man først tenker er gladvold bikker kjapt over til å bli ubehagelig drøyt. «The Boys» er av og til så brutal at selv en goreentusiast som meg selv måtte se vekk fra TV-skjermen.

En litt spoilete trialer for «The Boys» her:



Godt samspill

Det er et godt ensamble av skuespillere i «The Boys», både på superheltfronten, men kanskje spesielt i det lillge laget av gutter som Billy Butcher samler sammen for å hamle opp med korrupte «supes».

Det er likevel Karl Urban som for meg fremstår som den store stjerna i serien. Han spiller Billy Butcher med en sløy karisma som minner meg om Jack Nicholson, og han har også en liten dose av den samme galskapen.

Samspillet mellom Urban og Quaid, som den mer naive Hughie, sitter som et skudd, og jeg koser meg med det som blir som en slags vri på en buddy cop-duo på et helsprøtt oppdrag.

Dykker ned i mørket

«The Boys» blir tidvis litt plump og pubertal på humorfronten (Seth Rogan og Evan Goldberg, tross alt), men serieskaperne er heller ikke redde for å dykke ned i alvoret i det mørke.

Serien tar opp både selvhat, frykten for å være annerledes, ensomhet og utenforskap på en fin måte. Og den stiller mange interessante spørsmål om hvem vi er og hva som gjør oss til gode og dårlige mennesker.

«With great power comes great responsibility», var det en gang en klok onkel som sa. I dagens kyniske samfunn, kanskje det bare er egoisme og stormannsgalskap som dukker opp?