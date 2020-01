2020: Seriene vi gleder oss til

Utmark

Tobias Santelmann, Alma Günther, Marie Blokhus og Stig Henrik Hoff spiller i HBOs nye norske serie «Utmark». (Foto: HBO Nordic, Agnete Brun)

HBO skal prøve seg på norsk bygdehumor i den sorte dramakomedien «Utmark».

Manuset er skrevet av danske Kim Fupz Aakeson («En ganske snill mann», «Unge Astrid») og regien er ved islandske Dagur Kári («Historien om den sjenerte giganten»).

Dette er to nordiske kunstnere som har vært med å lage både underfundige og vakre filmer tidligere.

Og det å la en danske og en islending får holde i tømmene når den norske bygdehumoren skal meisles ut til et internasjonalt HBO-publikum, kan gi kreative og friske vinklinger.

Handlingen skal inneholde en friluftsglad spritsmugler, en død sau, en sørgende hallik og en tilflyttet lærer. Alle ingredienser i en bygd «litt nord for ingenmannsland» hvor en hevnspiral utfolder seg over åtte episoder.

«Utmark» kommer til HBO Nordic i løpet av 2020.

Awkwafina Is Nora from Queens

Rapperen og skuespilleren Awkwafina (Nora Lum) har fått sin egen komiserie hvor hun spiller en fiktiv utgave av seg selv. (Foto: NTBScanpix, AFP, Jean-Baptiste Lacroix)

Hvis noen spør deg hvem den artigste i «Crazy Rich Asians» var, og du ikke svarer Awkwafina, er det noe galt med deg. Nei da! Jo da, nei da, jo da, osv., osv.

Den morsomme skuespilleren gjorde sitt inntog i vår bevissthet i 2018 via filmer som nevnte «Crazy Rich Asians» og «Ocean’s 8», og fikk virkelig befestet seg selv som et komisk talent.

I 2020 får hun sin egen serie på Comedy Central, en komedie hun selv er serieskaper for. «Awkwafina Is Nora from Queens» handler om en dame i slutten av 20-åra, som på ingen måte har livet sitt på stell.

Nora bor hjemme hos familien, og ser ikke ut til å ha peiling på hvordan voksenlivet skal gjøres. Det kan by på mye humor, og serien ser ut til å bli en artig halvtime som passer fint til TV-middagen.

«Awkwafina Is Nora from Queens» har premiere i USA i januar, vi håper på norsk premiere i løpet av vinteren/våren.

AJ and the queen

RuPaul Andre Charles er både serieskaper og hovedrolleinnehaver i «AJ and the Queen». (Foto: Netflix)

«Cover girl! Put the bass in your walk!»

Nei da, vi skal ikke dra inn neste sesong av «RuPaul’s Drag Race» her, selv om vi selvfølgelig også skal benke oss foran Netflix-ruta når sesong 12 kommer.

Men Mama Ru har flere jern i ilden, og nå i januar kan vi glede oss til komiserien «AJ and the Queen», som tar oss med på et dragrace gjennom USA i en gammel bobil.

Her spiller RuPaul dragdronninga Ruby Red, som tar til seg det 10 år gamle utskuddet AJ, som nylig har blitt foreldreløs.

Ut ifra traileren å dømme ser «AJ and the Queen» akkurat passe skrullete ut. Her vil vi få møte en rekke velkjente figurer fra USAs dragscene. Og historien er selvfølgelig lastet med RuPauls faste budskap om kjærlighet og aksept – vi gleder oss!

«AJ and the Queen» har premiere på Netflix 10. januar.

Lovecraft Country

Michael K. Williams, her fra filmen Motherless Brooklyn, har en av hovedrollene i den kommende HBO-serien Lovecraft Country. (Foto: NTB Scanpix, (Glen Wilson/Warner Bros. Pictures)

«Lovecraft Country» er en skrekkdramaserie fra HBO satt til tiden da segregeringslover og åpenlys rasisme gjaldt i flere amerikanske delstater.

Serien er basert på en roman med samme navn av Matt Ruff, som utforsker trefningspunktet mellom Jim Crow-æreaen i USA og forfatteren H. P. Lovecrafts skrekkhistorier.

Handlingen følger hovedpersonen Atticus Black som reiser gjennom sørstatene på 1950-tallet på leting etter sin far. En reise hvor han møter både sosialpolitiske grusomheter, og faktiske monstre.

Misha Green skal ha hovedansvaret for manus, og storheter som J.J Abrahams og Jordan Peele er med som produsenter.

Jonathan Majors spiller hovedpersonen Atticus, og «The Wire»-veteranen Michael K. Williams spiller hans far.

«Lovecraft Country» kommer til HBO Nordic i løpet av 2020.

Livstid

«Livstid» er navnet og «happy noir» er sjangeren – vi er veldig spent på hva den betegnelsen innebærer. (Foto: NRK/Monster Scripted)

Norge har profilert seg godt som en av hovedleverandørene av nordisk noir. Nå skal vi prøve oss på happy noir i den kommende serien Livstid.

Serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen («Mammon») sier han vil beholde kvaliteter fra den etter hvert ganske så innholdsrike nordiske noir-sjangeren, men han vil også ha inn humør og varme – uten at det skal bli krimkomedie.

Den balansegangen er på papiret en voksen nøtt å knekke, men vi elsker at en stor norsk TV-produksjon tør å prøve på noe nytt.

Med den episodiske situasjonskomedien som forbilde skal «Livstid» kombinere avsluttende episoder med en gjennomgående rør sesongtråd.

Det høres deilig annerledes ut. Erfarne Pål Jackman («Detektor») er blant i regissørene og kvalitetsskuespillere som Iselin Shumba, Bjarte Hjelmeland, Tone Mostraum og Ingar Helge Gimle er på rollelisten.

Livstid kommer i 8 episoder og har trolig premiere på NRK til høsten.

Space Force

Steve Carell har vært sentral i en av de aller morsomste arbeidsplasskomediene som finnes – «The Office». Vi er spent på om kontorhumoren i «Space Force» blir like god. (Foto: NTBScanpix, AP, Gus Ruelas)

«From the guys who brought you The Office» sier reklameteksten på traileren til den nye Netflix-komedien «Space Force».

Og ja, dette er en ny arbeidsplasskomedie, med Steve Carell i hovedrollen og produsert av Greg Daniels («The Office» og «Parks and Recreations»).

Men denne gangen er papirsalg byttet ut med militære gjøremål, og Scranton, Pensylwania er byttet ut med verdensrommet.

Det er nok en hel del annet som også skiller «The Office» fra den kommende komedien «Space Force», men det er så mange gode ingredienser, og så mye tillit her, at vi er meget begeistret.

I tillegg til Carell er fantastiske skuespillerveteraner som John Malkovich, Noah Emmerich og Fred Willard på rollelisten.

Sammen med kjente komediefjes som Ben Schwartz, Jimmy O. Yang og Jessica St. Clair.

«Space Force» kommer til Netflix i løpet av 2020.

Star Trek: Picard

Patrick Stewart vender tilbake til sin ikoniske rolle som Captain Jean Luc-Picard i den kommende serien «Star Trek: Picard» (Foto: NTB Scanpix, Paramount Pictures, Elliott Marks)

Siden vi kun holder oss til nye titler på denne lista, kunne vi ikke ha med sesong tre av «Star Trek: Discovery». Da passer det jo brillefint at Amazon Prime Video skal vise CBS sin «Star Trek: Picard»!

Endelig skal vi få Patrick Stewart tilbake i TV-ruta i sin ikoniske rolle som Jean-Luc Picard, kapteinen for USS Enterprise NCC-1701-D.

Serien hopper 20 år frem i tid siden vi så den blankissede kapteinen sist. Picard sliter fortsatt med traumer etter de dramatiske hendelsene vi så i «Star Trek: Nemesis» (2002), men blir nødt til å ta grep når fortiden kommer og banker på døren.

Vi gleder oss masse til å få Picard tilbake på skjermen, og krysser fingrene for at serien leverer varene. «Make it so! Make it so! Make it so!»

«Star Trek: Picard» har premiere i USA i slutten av januar, vi håper på norsk premiere i løpet av vinteren/våren.

Hunters

Al Pacino var underholdende i rollen som Jimmy Hoffa i «The Irishman», vi gleder oss veldig til å se han i «Hunters». (Foto: Netflix).

Til tonene av «Street Fighting Man» av The Rolling Stones, og med en ganske så poengtert tale framført av Al Pacino, presenteres vi i trailerform for Amazon Primes kommende nazistjaktserie «Hunters».

Vi befinner oss i en historisk setting hvor hundrevis av sentrale nazister fra det tredje rike har overlevd 2. verdenskrig og lever under falsk identitet i New York.

Året er 1977, og disse eksiltyskerne planlegger et fjerde rike i USA.

Al Pacino spiller Meyer Offerman, som sammen med en litt rufsete gjeng av nazihatere tar på seg oppgaven og stoppe gammelrasistenes drøm om folkemord, og heller gi dem et forsinket krigsoppgjør.

Serieskaperen er den relativt ferske David Weil. Han har ikke skrevet så mye for film og TV ennå, men han var innom sluttfasen på manuset til Netflix-suksessen «Bird Box».

Og Amazon har allerede såpass med tro på den unge skaperen, at de allerede har signert han til å lage flere serier for den rike og hardtsatsende strømmetjenesten.

«Hunters» får premiere på Amazon Prime Video i løpet av 2020.

Run

Phoebe Waller-Bridge fikk Emmy for beste manus, beste hovedrolle og beste komiserie for Fleabag i 2019, vi gleder oss til å henne i «Run». (Foto: REUTERS/Mike Blake, NTB Scanpix).

Vi kåret Phoebe Waller-Bridge sin serie «Fleabag» til den beste serien i 2019.

Den serien fikk sin avslutning med den andre sesongen, og vi er derfor sultne på mer fra den fantastiske serieskaperen og skuespilleren.

I 2020 kommer hun tilbake på TV-skjermen i serien «Run».

HBO-serien omtales som en romantisk komi-thriller, som handler om Ruby som drømmer om å fornye både seg selv og livet sitt. Og en dag får hun en tekstmelding fra en gammel flamme om en gammel pakt de inngikk i ungdomstiden.

Hovedrollen spilles av Merritt Wever, som gjorde inntrykk på oss med sitt glitrende spill i «Unbelievable» i 2019, mens Waller-Bridge spiller birollen Flick.

På manusfronten finner vi Vicky Jones, som jobbet med Waller-Bridge både på «Fleabag» og «Crashing», og våre forventninger er dermed skrudd til deretter!

«Run» kommer til HBO Nordic i løpet av 2020.

The Mandalorian

Mange har allerede sett The Mandalorian, men den har ikke kommet til Norge ennå. Vi gleder oss veldig til å endelig få se hva alt Baby-Yoda-styret har handlet om. (Foto: NTBScanpix, Disney Plus via AP)

Jo da, Baby-Yoda og TV-gjengen hadde premiere i 2019. Og veldig mange, også her i Norge, har allerede sett sesong 1 av The Mandalorian.

Men vi har ikke sett den ennå! Jon Favreaus («The Lion King», «Iron Man») ferske «Star Wars»-serie har ikke norsk premiere før i 2020.

Internett har vært stappfullt av bilder og snutter av den lille tassen med de store grønne ørene, og det bruser godt i Boba Fett-fanfølelsene våre når vi ser bildene av den hjelmkledde Pedro Pascal.

Dette er altså en western-sci-fi, med japanske aner, som følger en dusørjeger noen år etter Imperiets fall i Jediridderen vender tilbake.

Serien får premiere når strømmetjenesten Disney Plus kommer til Vest-Europa og Norge – trolig 31. mars.

Og så har akkurat sesong 2 blitt bekreftet, så det blir dobbel dose av «The Mandalorian» i 2020 – oppfølgersesongen skal komme til høsten i følge en Twitter-melding fra Jon Favreau.