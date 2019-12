Julefilmer er en stadig viktigere del av manges forberedelser til den forestående høytiden. De har evnen til å gi oss avkobling fra julestresset, og samtidig formidle verdifulle påminnelser om hva jula egentlig betyr for oss og hvilke verdier vi etterstreber.

Strømmetjenestene er nå stappfulle av julefilmer av ymse kvalitet og på kino dukker de første opp allerede i starten av november.

Med så mange valg kan det være greit å få noen kvalifiserte tips. Her er Filmpolitiets liste over ti av de beste julefilmene. I samsvar med julens ånd, har vi ikke rangert dem, men presenterer dem i alfabetisk rekkefølge.

«Alene hjemme»

(«Home Alone») (1990)



Hva annet skaper like god julestemning som en film der en liten gutt banker dritten ut av to kriminelle?

«Alene hjemme» gjorde Macauley Culkin til verdensstjerne og har blitt et selvsagt julefilmvalg. Dette er fremdeles en herlig komedie, full av snill action, brutal slapstick-humor og store mengder julekos!

Den handler om gutten som utrolig nok blir gjenglemt når resten av den store familien drar på juleferie til Paris. Så kommer to skurker (Joe Pesci og Daniel Stern) for å rane huset, men Kevin viser seg å være en handlingens gutt!

Kan leies hos Microsoft, Viaplay, Apple og Google.

«Die Hard»

(«Aksjon skyskraper») (1988)



Dette er actionfilmen som definerte sjangeren i tiåret som fulgte, og gjorde Bruce Willis til superstjerne.

New York-purken John McClane deltar i et juleselskap hos konas arbeidsgiver i skyskraperen Nakatomi Plaza i Los Angeles, og må ta i bruk sine egenskaper når terrorister inntar bygningen under ledelse av Hans Gruber (Alan Rickman).

Det er lov å spørre om dette virkelig ER en julefilm, men faktum er at handlingen er lagt til jula, at kjærlighet og familieverdier lurer i bakgrunnen og at en av filmens morsomste scener inneholder en død skurk i nissedrakt, påmalt en beskjed fra John McClane: «Now, I have a machine gun. Ho, ho, ho!»

Kan leies hos Microsoft, Viaplay, Apple og Google.

«Elf» (2003)



Før John Favreau begynte å lage «Iron Man»-filmer og Disney-nyinnspillinger av «Jungelboken» og «Løvenes Konge», så lagde han julekomedien «Elf».

Det er en fjasete film med Will Ferrell på sitt barnlige beste. Han spiller den adopterte nordpolalven Buddy, som reiser til storbyen for å finne sin virkelige far.

Det blir rikelig med juleforviklinger, julerelatert slapstick, et julepyntet New York og det som muligens er filmhistoriens beste snøballkrig.

Kan strømmes hos Netflix og HBO eller leies hos Viaplay.

«En Muppet julefortelling»

(«The Muppet Christmas Carol») (1992)



Det finnes veldig mange filmatiseringer av Charles Dickens klassiske kortroman om gjerrigknarken Ebenezer Scrooge som sliter med julestemningen.

Både Bill Murrays jappetidskomedie «Scrooged» (1988) og Jim Carreys dataanimerte versjon «A Christmas Carol» (2009) er riktig så fornøyelige og høytidsstemte. Men ingen adapsjon er så full av julestemning, humor, hjertevarme og nydelig musikk som Muppet-versjonen.

Med en perfekt rolleprestasjon av Michael Caine som Scrooge, og resten av rollegalleriet i tulleglade dukkeversjoner, kombineres historiens sårhet med en familievennlig sjarm og et humør som fyller hele stua.

Kan strømmes på Netflix eller leies hos Google.

«Et førjulsmareritt»

(«The Nightmare Before Christmas») (1993)



Tittelen antyder at dette er et filmatisk skråblikk på juletradisjonene, men en skrekkfilm er det ikke. I stedet er det en morsom og musikalsk fortelling om hvordan juletradisjoner innføres der de ikke hører hjemme, med pussige konsekvenser.

Filmen handler om Jack Scellington fra Halloweentown, som er lei av rutinemessig skremming. Når han snubler inn i Christmastown, blir han fascinert av julekonseptet, som han riktignok har litt trøbbel med å forstå. Likevel tar han med seg julen tilbake til Halloweentown, noe som skaper stor forvirring.

Dette er et deilig mørkt eventyr, fortalt med fantastisk stop-motion-animasjon, produsert av Tim Burton og regissert av Henry Selick. Danny Elfman har laget grøsselig god musikk!

Kan leies hos Apple og Viaplay.

«Hjelp, det er juleferie!»

(«National Lampoon’s Christmas Vacation») (1989)



Den tredje feriefilmen med familien Griswald handler om alle fallgruvene som oppstår når storfamilien samles til julefeiring.

Clark Griswald (Chevy Chase) gjør sitt ytterste for å skape god, gammeldags julestemning, men får problemer med både irriterende slektninger og teknisk utstyr som ikke virker helt som det skal.

Dette er en morsom julefilm med varme figurer, lun humor og bøttevis med julestemning. Filmen er skrevet og produsert av John Hughes, som to år senere skapte en annen juleklassiker på denne lista, nemlig «Alene hjemme»!

«Fun fact», som kanskje ikke er så «fun»: Chris Columbus påstår i den nye Netflix-serien «Filmene vi vokste opp med» at han var den opprinnelige regissøren av «Hjelp, det er juleferie!», men sluttet fordi Chevy Chase var et «asshole» (som er et direkte sitat). I stedet fikk han manuset til «Alene hjemme» av John Hughes, så kanskje skal vi være glade for at Columbus oppfattet Chase som «vanskelig».

Kan leies hos Viaplay, Apple og Google.

«The Holiday» (2006)



«The Holiday» er en tvers gjennom koselig film om vennskap, kjærlighetssorg og ensomhet.

Når to kvinner bestemmer seg for å bytte hus i jula, for å komme så langt vekk fra sine kjærlighetsproblemer som overhodet mulig, krysser de Atlanteren i hver sin retning.

Kate Winslet drar til L.A. og Cameron Diaz til Surrey utenfor London. Helt alene på et nytt sted, tar det selvfølgelig ikke lang tid før de to gjør nye bekjentskaper som raskt gjør tilværelsen bedre.

Handlingen i «The Holiday» er en skikkelig rom-kom-klisjé, men filmen er så full av lunhet og hjertevarme at det er umulig å ikke elske den. Filmens store stjerne er den gamle manusforfatteren Arthur, spilt av Eli Wallach. Samtalene han har med Winslets rollefigur er nydelige å følge, og man feller fort en tåre eller ti av det rørende vennskapet de utvikler underveis.

Kan strømmes på Netflix og Prime Video eller leies hos Microsoft, Viaplay og Apple.

«Love Actually» (2003)



Dette har blitt en av de virkelig store juleklassikerne i moderne tid! Historien starter fem uker før jul, og teller ned etter hvert som handlingen skrider fremover. Den forteller flere tilsynelatende separate historier med et kjærlighetstema, men det skal vise seg at de ulike trådene vikler seg inn i hverandre.

Takket være noen virkelig sjarmerende skuespillere og et manus fullt av humor, har denne filmen blitt som en konfekteske der nesten alle bitene smaker like godt.

Regissør og manusforfatter Richard Curtis antyder ved filmens start at kjærligheten finnes overalt, til tross for at aviser og TV bombarderer oss med historier om hat og vold. Dette er en kjærkommen påminnelse som han har helt rett i. Det ER faktisk mer kjærlighet i verden enn hat og vold.

Kan strømmes på Netflix og Prime Video eller leies hos Microsoft, Viaplay og Apple.

«Med Grimm og Gru»

(«Rock’n Roll Wolf») (1976)



Det er riktignok bare filmens siste akt som har noe med jula og gjøre, men den regnes som julefilm fordi NRK TV har sendt den i slutten av desember i mange år. Dette er et flott filmeventyr med nydelig musikk, søte kostymer, fantasifulle kulisser og morsomme skuespillere.

Historien er basert på det rumenske eventyret «Geitemor og hennes tre killinger», som virker å være en variasjon av Brødrene Grimms versjon. I filmen må geitemor Rada (Ljudmila Gurchenko) beskytte sine killinger mot den sultne, slemme (og kjekke) ulven Titi Suru (Mikhail Boyarsky).

Dette er en rumensk/russisk/fransk co-produksjon, filmet med blant andre medlemmer fra Bolsjoj-balletten i Moskva. Den ble innspilt simultant på tre språk: rumensk, russisk og engelsk. Kun den russiske versjonen er tilgjengelig på DVD per i dag, eller på YouTube (se over).

Den engelske versjonen kan du se i NRK TV ved å klikke på denne lenka!

«Polarekspressen»

(«The Polar Express») (2004)



Regissør Robert Zemeckis ville lage den ultimate julefilmen. Han klarte det nesten. Her blir vi med på en gutts fantastiske reise med et mystisk tog til julenissens hovedkvarter på Nordpolen.

Animasjonsteknikken «motion capture» ble brukt, slik at Tom Hanks faktisk kunne spille flere roller i filmen, til og med den lille gutten!

Noen vil nok oppfatte filmen som veldig overlesset av amerikansk julenostalgi, men «Polarekspressen» leverer vakre juletablåer og noen ganske fantasifulle bilder.

Kan leies hos Viaplay, Apple og Google.

Hva er dine julefilmfavoritter? Skriv dem gjerne ned i kommentarfeltet!