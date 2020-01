«Selvportrett» er en dokumentaropplevelse som sitter igjen i kroppen lenge etter at rulleteksten har forlatt lerretet. Lene Marie Fossen, som gikk bort i 2019, var en svært selvutleverende kunstner som skapte slående fotokunst med egen kropp og et begavet blikk. Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin har laget en intim film som over flere år følger Lene Marie i hennes kunstnergjerning. Vi blir godt kjent med mennesket Lene Marie, samtidig som dokumentaren på nært vis skildrer hennes liv med sykdommen anoreksi. ANMELDELSE: A Hidden Life – Poetisk og spirituell film om samvittighet Selvportrettet står sentralt i Lene Marie Fossens kunst. Her tar hun bilder av seg selv i en forlatt bygning i Hellas. (Foto: Espen Wallin, Speranza Film, Norsk Filmdistribusjon) En intens og imponerende nærhet Filmen «Selvportrett» er et selvportrett på flere vis. Lene Marie Fossen var en kunstner som ofte sto foran eget kamera i sin fotokunst, og filmen følger reisen fra hun skaper sine svært uttrykksfulle selvportretter, til de stilles ut og begeistrer et internasjonalt publikum. Parallelt med denne kunstneriske suksesshistorien, blir vi kjent med Lene Marie som person. Hun har siden hun var ti år levd med anoreksi, og gjennom hennes egne beretninger og opplevelser får vi bli med et godt stykke på vei mot hennes innerste grind. Hun deler åpent om traumatiske opplevelser med tvang i helsevesenet, om redselen for å bli voksen og om å leve med en sykdom som så altfor ofte blir møtt uten forståelse og med belastende feilantagelser. Denne nære og oppriktige skildringen gjør «Selvportrett» til en viktig film som gir stor innsikt i hvordan det er å leve med anoreksi. En sykdom som rammer mange, og som vi så absolutt trenger å forstå bedre. ANMELDELSE: Portrett av en kvinne i flammer – Gripende film om umulig kjærlighet

Selvportrett er en film som både gir innsikt i kunstneren Lene Marie Fossen og i hennes liv med sykdommen anoreksi. (Foto: Espen Wallin, Speranza Film, Norsk Filmdistribusjon) En poetisk dokumentar Kameraet er mye «flue på veggen» og observerer Lene Marie når hun jobber eller er hjemme på mors kjøkken i Kolbu. Intervjuene består av utfyllende svar uten spørsmål. Et grep som lar hovedpersonen henvende seg direkte til publikum, og ta plassen som den sentrale historiefortelleren. Denne formen brytes mot slutten, da stemmen til Margreth Olin følger opp Lene Maries betraktninger rundt egen situasjon med et par velplasserte spørsmål. Det at en av regissørene plutselig gir seg til kjenne, er et refleksivt grep som lar oss glimte filmens søm. Et grep som minner oss på at, i likhet med Lene Maries selvportretter, er det mange valg som ligger bak denne dokumentarfilmens presentasjoner. Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin har skapt en gjennomført elegant og poetisk dokumentar. Små tekstbiter på svart bakgrunn geleider oss gjennom historien. Susanne Sundførs vakre musikk gir klangbunn og pusterom. Og nære utsnitt av filmens hovedperson forteller mer enn ord kan beskrive. «Selvportrett» er en film som ikke er redd for det alvoret som ligger i dødsbetraktninger, lidelsen egenskaper som næring til kunsten eller hva sykdommen har gjort med Lene Maries kropp. Det er heller ikke en film som blir for forsiktig og andektig i møte med dette alvoret. Melankoli, humør og hjertevarm livsglede får leve naturlig side om side i denne dokumentaren, og det gir et nyansert portrett som er både viktig, vemodig og vakkert. NRKs kommentarfelt er for tiden stengt. Les mer om årsaken her.

Om FILMEN Selvportrett

Slippdato: 17.01.2020

Regi: Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin

Utgiver: Norsk Filmdistribusjon

Originaltittel: Selvportrettet

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Dokumentar



