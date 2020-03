Doctor Sleep - Director's Cut

«Doctor Sleep» er nå tilgjengelig både digitalt hos strømmetjenester og på disk (4K UHD, Blu-ray og DVD), og denne utgivelsen bør du merke deg. Den er nemlig både sluppet i kinoversjonen på 2 timer og 32 minutter og i en «director’s cut» som varer i nesten 3 timer.

Den lengre versjonen viser seg å være enda bedre enn den vi så på kino. Den inneholder ingen nye subplots eller store overraskelser, men utdyper filmens tematiske elementer på en måte som gir større forståelse for hovedfigurenes relasjoner og utfordringer.

Det virker åpenbart at det er «director’s cut» som er den egentlige filmen, mens kinoversjonen (som fremdeles er veldig god) fremstår som en lettere vingeklippet utgave.

ANMELDELSE: «Lost Girls» er en mørk og vond historie med få lyspunkter

Svenske Rebecca Ferguson spiller den skumle figuren Rose med hatten i «Doctor Sleep». (Foto: SF Studios)

Led en ufortjent skjebne

«Doctor Sleep» ble ikke den suksessen den fortjente å bli på kino. I Norge ble den bare sett av 18,399 personer, mens den spilte inn 72 millioner dollar på verdensbasis med et budsjett på 45 millioner dollar.

Det kan bety at Warner Bros. Faktisk tapte over 30 millioner dollar, siden det også koster flesk å markedsføre en film.

Dette er en ufortjent skjebne til en kvalitetsfilm som er en direkte fortsettelse av en av tidenes største skrekksuksesser, nemlig Stanley Kubricks «The Shining – Ondskapens hotell» fra 1980.



Man skulle tro at flere var interesserte i å se den, men kanskje jobbet den originale filmens rykte mot oppfølgeren. Stanley Kubrick er selvsagt ikke med, han døde i 1999, og isteden er det den mindre kjente Mike Flanagan («Oculus», «Ouija: Origin of Evil, «The Haunting of Hill House») som både har regissert og skrevet manus.

Han har gjort litt av et kunststykke med «Doctor Sleep», for her har han skapt et slags bindeledd mellom Stephen Kings oppfølgerroman fra 2013 og Stanley Kubricks filmversjon av Kings originale «The Shining»-roman fra 1977.

King har i alle år uttrykt stor misnøye med Kubricks film på grunn av alle forandringene som ble gjort i den. Flanagan har laget en film som makter å gjøre ære på både Kubricks visuelle univers og grunnlinjene i Kings litterære verk.

LES: Anmeldelsen av kinoversjonen av «Doctor Sleep»

Dan Torrance (Ewan McGregor) møter en gammel venn (Carl Lumbly) i «Doctor Sleep». (Foto: SF Studios)

Kaster nytt lys over farens skjebne

Advarsel: den følgende teksten avslører noe av handlingen i filmen!

Den lille gutten fra den første filmen, Danny Torrance, er nå en voksen mann (Ewan McGregor), som er på rotløs flukt fra seg selv. Vi møter også Abra (Kyliegh Curran), ei ung jente med sterke shiner-krefter som blir et mål for en gruppe omreisende shinere, under ledelse av Rose med hatten (Rebecca Ferguson). De lever av å spise kreftene til shinere de dreper, og Danny blir nødt til å konfrontere sin egen fortid og omfavne sine undertrykte krefter for å forsøke å redde Abra.

I «director’s cut» ser vi mer av den unge Dannys forhold til sin traumatiserte mor Wendy, og vi får lengre replikkvekslinger mellom den eldre Danny og vaktmesteren Dick Halloran som kaster nytt lys over Jack Torrances skjebne.

Vi får også flere scener fra det drømmende møtet mellom Danny og faren på Overlook Hotel som på merkverdig vis menneskeliggjør Jack-figuren på en måte som var fraværende i kinoversjonen. De forlengede scenene, og noen nye, utgjør en ekstra halv times spilletid, men 3 timer er slett ikke for lenge.

Som jeg sa i anmeldelsen av kinoversjonen, er «Doctor Sleep» en imponerende god grøsser, med flere smarte vink til «The Shining», samtidig som den forteller sin egen historie med friske fortellergrep. Filmen heves av flere intense sekvenser med skremmende situasjoner og en superb Ewan McGregor i hovedrollen.

Nå har du valget mellom å kjøpe eller leie kinoversjonen, eller kjøpe «director’s cut», både digitalt og på disk. Jeg anbefaler helt klart det siste alternativet!