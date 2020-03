Aktuell på strømmetjenester (se listen nederst): Daniel Radcliffe har gjort mange snåle karrierevalg etter Harry Potter-serien, med filmer som «Horns» og «Swiss Army Man». «Guns Akimbo» er enda en indiefilm der han får bryne seg på materiale som ligger et godt stykke utenfor mainstream.

Dette er en frenetisk og hyperaktiv actionfilm som tidvis kommenterer samfunnets stadig råere krav til underholdning online og hvordan vi distanserer oss fra andres lidelse for egen forlystelse.

Mest av alt brukes dette som en unnskyldning for å fortelle en tynn historie med et ekstremt stilisert formspråk og voldsomme virkemidler, og det er slett ikke ment som nedsettende karakteristikk.

«Guns Akimbo» er en underholdende voldsorgie med rå humor, heftig dataspillaction og en treffsikker Daniel Radcliffe i storform!

Australske Samara Weaving spiller den tøffe rollen som Nix i «Guns Akimbo». (Foto: Star Media Entertainment)

Pistoler naglet til begge hendene

Datanerden Miles (Daniel Radcliffe) erter på seg Skizm, en kriminell organisasjon bak populære dødskamper som direktesendes på internett.

Han våkner opp med pistoler naglet til begge hendene, og blir tvunget til å kjempe mot spillets mest populære figur, Nix (Samara Weaving – som for øvrig er niesen til Hugo Weaving).

Nå må Miles flykte gjennom byen, samtidig som han forsøker å redde ekskjæresten Nova (Natasha Liu Bordizzo), mens Skizm-lederen Riktor (Ned Dennehy) trekker i trådene for å gi dødskampen en perfekt utgang.



«Guns Akimbo» er alt annet enn subtil, men er topp underholdning for alle som liker brutal action med barsk humor. Her spruter det digitale blodet i alle retninger i en åpenbart tegneserie-inspirert stil, mens kameraet nærmest ustanselig fyker rundt i alle retninger, som om fotograf Stefan Ciupek befant seg på en tekopp-karusell.

Visst kan det blir «overkill» for noen, bokstavelig talt, men «Guns Akimbo» vil treffe alle som har sans for adrenalinfylt action. Filmen er skrevet og regissert av newzealandske Jason Lei Howden, som debuterte med den morsomme skrekkfilmen «Deathgasm» i 2015.

Denne gangen kan han ha vært farget av filmer som duoen Neveldine/Taylors «Crank» (2006) og «Gamer» (2009), der spesielt sistnevnte har flere likhetstrekk med «Guns Akimbo».

Begge er selvsagt inspirerte av Arnold Schwarzenegger-filmen «The Running Man» fra 1987 (som var basert på en roman av Richard Bachman, et pseudonym for Stephen King).

En av flere skyteglade sekvenser i Jason Lei Howdens film «Guns Akimbo». (Foto: Star Media Entertainment)

Skyteglad voldsunderholdning

Jeg må også nevne John Woos Hollywood-debut «Hard Target» (1993) med Jean Claude Van Damme, som faktisk vises på tv-skjermen hjemme hos Miles i begynnelsen av filmen.

Woo er kjent for sine vakre voldsballetter, særlig «The Killer» (1989), «Hard-boiled» (1992) og «Face-Off» (1997), der figurene ofte skyter med en pistol i hver hånd, en kampteknikk som kalles «akimbo».

Skytesekvensene i «Guns Akimbo» er ikke på langt nær så sofistikerte som i en John Woo-film, men fungerer godt som skyteglad voldsunderholdning med tegneseriepreg.

Dessuten har filmen mange morsomme episoder med eksempler på hvilke uforutsette problemer man får av å ha pistoler naglet til begge hendene. Humoren er kanskje enkel, men treffer mer enn den bommer.

Nix (Samara Weaving) håndterer tungt skyts i «Guns Akimbo». (Foto: Star Media Entertainment)

Det er ingen grunn til å tro at «Guns Akimbo» blir en enormt stor suksess. Til det er publikumsappellen for sprikende, men om man er mottagelig for en overdose velgjort voldsestetikk, har filmen absolutt noe å tilby.

Både Daniel Radcliffe og Samara Weaving spiller godt i roller som krever spesielle innfallsvinkler for å kunne fungere innenfor dette filmuniversets ville rammer.

Historien er forholdsvis mager, men har trolig ikke vært hovedfokuset for Jason Lei Howden. Han lykkes i å formidle noen gode poenger om medieforbruk, fascinasjon for realityshow og avhengighetsforhold til teknologi, men «Guns Akimbo» er først og fremst en herlig «guilty pleasure» for alle som liker tegneserievold.

Jeg er en av dem, og kommer til å se filmen igjen!

(«Guns Akimbo» kan kjøpes på iTunes, Altibox, SF Anytime og Rakuten TV. Den kan også leies fra 30. mars, og kjøpes på Blu-ray og DVD 6. april)