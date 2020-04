På Netflix: «All Day and a Night» er et interessant portrett av en drapsmann som et produkt av oppvekstmiljøet.

Det er utfordrende å skape forståelse for sinte, unge menn som begår kriminalitet fordi de mener de ikke har noe annet valg, men regissør og manusforfatter Joe Robert Cole («Amber Lake», «Black Panther») har greid det.

Denne filmen har nemlig solid skuespill, gode miljøskildringer og en sikker dramaturgi som gradvis avdekker bakgrunnen for historiens sjokkerende utgangspunkt.

«All Day and a Night» har en velkjent tematikk rundt vennskap, familie og kriminalitet i et belastet bymiljø, og er på ingen måte nyskapende. Dette er likevel et vellaget drama som igjen setter fingeren på den belastede arven noen afroamerikanske miljøer sliter med.

Jah (Ashton Sanders) og kjæresten Shantaye (Shakira Ja’nai Paye) venter barn i «All Day and a Night». (Foto: Netflix / Matt Kennedy)

Tar etter sin voldelige far

Jah (Ashton Sanders) begår en alvorlig forbrytelse og havner i samme fengsel som faren, JD (Jeffrey Wright). Filmen spør hvordan en tilsynelatende oppegående ung mann kunne ende opp som sin far, og hvordan han kan bryte den onde sirkelen og forhindre at hans egen nyfødte sønn lider samme skjebne.

En rekke tilbakeblikk viser hvordan den unge Jah (Jalyn Hall) tar etter sin voldelige far og lærer at det er den sterkestes rett som gjelder i gata.

Vi ser hvordan den eldre Jah og kameraten TQ (Isaiah John) navigerer seg gjennom et miljø dominert av en kriminell gjeng ledet av Stunna (Yahya Abdul-Mateen II), og hvordan det leder til en fatal avgjørelse.



Preges av vonde opplevelser

Åpningssekvensen gjør det vanskelig for publikum å føle sympati for Jah. Hans forbrytelse er så alvorlig at man godt kan forstå vedkommende som roper til ham i rettssalen at han skal råtne i fengsel.

Så ser filmen bakover på Jahs oppvekst, og hvordan han preges av vonde opplevelser i et lite kjærlig miljø, der hverken faren eller moren, Tommetta (Regina Taylor), er i stand til å gi ham det man kan kalle trygge oppvekstvilkår.

Det skapes likevel et engasjement for figuren, takket være Joe Robert Coles gode regi og Ashton Sanders’ nyanserte spill. De legger ikke skjul på Jahs kriminelle tilbøyeligheter, men gjør et hederlig forsøk på å forklare hvor de kommer fra.

Figuren gir faktisk et lite ekko av Chiron fra «Moonlight», også spilt av Sanders (i tenåringsutgaven).

Yahya Abdul-Mateen II spiller gjenglederen Stunna i «All Day and a Night». (Foto: Netflix / Matt Kennedy)

Ubehagelig tankekors

Essensen i «All Day and a Night» formidles i en gjentatt setning om at slaveriet lærte de sorte å overleve, men ikke å leve, og at dette er arven de bærer med seg.

Filmen argumenterer overbevisende for at dagens kriminelle problemer er et resultat av flere århundrer med fattigdom og undertrykkelse. Jah snakker om de mange små stikkene fra den hvite hverdagsrasismen, men det er et ubehagelig tankekors at han også ser ut til å bekrefte noen av dens fordommer.

«All Day and a Night» er en ærlig og oppriktig film som peker på samfunnsstrukturelle problemer som det ikke nødvendigvis finnes åpenbare løsninger på. Jahs skjebne skildres på en klok måte som skaper forståelse og en emosjonell forbindelse, selv om han kanskje får som fortjent.