Noe så lite |sjarmerende som underslag er utgangspunktet for underholdende dramatikk i HBO-filmen «Bad Education». Hugh Jackman spiller en frisk, frekk og allsidig hovedrolle i den sanne historien om tidenes største pengeskandale i det amerikanske skolesystemet.

Filmen foregår kanskje i grå, triste og uinspirerende omgivelser, men personkarakteristikkene er fargerike og nyanserte, med noen pirrende avsløringer i horisonten.

«Bad Education» gir et interessant bilde på hvordan velmenende sjeler kan la seg friste til økonomisk utroskap, og er nyansert i sin skildring av figurenes både positive og negative egenskaper. Derfor er dette en god film om penger, grådighet og korrupsjon.

Pam (Allison Janney) er en viktig person for Roslyn High School på både godt og vondt i «Bad Education».

Avdekker økonomiske uregelmessigheter

Året er 2002 og Dr. Frank A. Tassone (Hugh Jackman) har i 10 år vært den populære og respekterte inspektøren på Roslyn High School på Long Island utenfor New York.

Når eleven Rachel (Geraldine Viswanathan) vil skrive om et nytt byggeprosjekt for skoleavisa, avdekker hun økonomiske uregelmessigheter som får konsekvenser for skolens administrative leder, Pam Gluckin (Allison Janney).

Når Rachel graver enda dypere, viser det seg at underslaget har et langt større omfang enn først antatt, noe som gjør skolestyrets leder, Bob Spicer (Ray Romano), bekymret med god grunn.



Har flere hemmelige sider

Filmens innledning hamrer inn hvor godt likt Frank Tassone er. Det er tydelig at både foreldre og elever har høy aktelse for ham, og det er kanskje litt for åpenbart at filmen legger opp til det store fallet.

Hugh Jackmans gode spill gjør det klart at Frank Tassone har et stort hjerte for skolen. Det er nesten tragikomisk å se ham oppfordre Rachel til å grave dypere i byggesaken hun skriver om, uvitende om hvilke konsekvenser det skal få, men det sier noe om Tassones genuine engasjement for sine elevers fremgang.

Når skandalen rulles opp, blir det klart at inspektøren har flere hemmelige sider, som Hugh Jackman spiller glimrende med en slu troverdighet og et nærmest sårt maskefall.

Det er også betegnende å bevitne Pam Gluckins reaksjoner, fabelaktig spilt av Allison Janney. Hun har slett ingen anger for det hun har gjort, men er derimot frustrert på egne vegne, fordi hun tross alt er en svært viktig ansatt som jobber hardt for skolen.

Bob Spicer (Ray Romano) og resten av skolestyret er betenkte med god grunn i «Bad Education».

Skrevet av tidligere elev

Filmen er skarpt regissert av Cory Finley, mens manuset er skrevet av Mike Makowsky, som faktisk har gått på Roslyn High School, riktignok etter begivenhetene som filmen skildrer.

Han får godt frem hvordan skolens situasjon har avgjørende betydning, ikke bare for elevene, men for nærmiljøet generelt. Vi får effektivt skildret hvilke langtrekkende konsekvenser det kan få for byen om skolens renomme tilsmusses.

«Bad Education» har også interessante scener der vi ser noen sentrale figurer rettferdiggjøre sine økonomiske krumspring som underbetalte arbeidere i et skolesystem der de selv kontrollerer pengestrømmen.

Filmen viser godt hvordan deres selvbedrag representerer et hykleri som undergraver deres beste intensjoner.

Premiere på HBO Nordic søndag 26. april