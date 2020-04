Fans av estetisk og velspilt krim, og mordetterforskninger med familietragedier i alle ender, bør absolutt sjekke ut «Til Jacobs forsvar».

Den nye Apple-serien er regissert av Morten Tyldum («Buddy» og «The Imitation Game») og har stjerner som Chris Evans («Avengers»), Michelle Dockery («Downton Abbey») og talentfulle Jaeden Martell («It») i hovedrollene.

Ingrediensene er velkjente, og i pilotepisoden bringes det ikke inn elementer som oser av originalitet. Men det oser av kvalitet. Og selve drapsgåten er fengende nok til at jeg lett blir med til neste episode.

Chris Evans spiller kontrollert og overbevisende som familiefaren og den assisterende statsadvokaten Andy Barber. (Foto: Apple TV+, Paramount Television Studios)

Et engasjerende skyldspørsmål

Serien er basert på boken «Defending Jacob» av William Landay som kom ut i 2014 med handlingen lagt til Newton, Massachusetts.

Da en skoleelev dukker opp død, drept med kniv, knyter det seg i magen til den fasadefine lille byen.

Den dedikerte Andy Barber (Chris Evans) er nestkommanderende hos statsadvokaten og leder an i etterforskningen. Men han blir raskt beskyldt av en ambisiøs kollega (Pablo Schreiber) for å være for nær etterforskningen. Sønnen Jacob (Jaeden Martell) gikk nemlig i klasse med avdøde.

Andy vil ikke la seg trekke inn i det politiske advokatspillet, og tviholder på å lede etterforskningen. Men så dukker det opp spor som peker i retning av Jacob.

Det er det saftige utgangspunktet for mordmysteriet som skal etterforskes gjennom åtte episoder. Et plott som har et engasjerende skyldspørsmål i enden, og som setter klørne i både ungdomsmiljø, politikk, rettssystem og Barber-familiens hemmeligheter.

Jaeden Martell (IT, Knives Out) er en meget lovende skuespiller som treffer glimrende med dualiteten som mulig uskyldig smarting og mulig kalkulerende løgner i Defending Jacob. (Foto: Apple TV+, Paramount Television Studios)

En lovende start

Med unntak av en liten kontinuitetsbrist i en litt tidsforvirret fortellerstemme, er dette en meget forseggjort start på en krimserie som går for stil og engasjerende etterforskning.

Morten Tyldum, som både er produsent og har regi på alle 8 episodene, har lagt seg på en sober tone og lar oss se alt gjennom et gråblått filter som gir en gjennomgående trykkende stemning til hendelsene som utspiller seg.

Dette er en lekker TV-estetikk, som en kan kjenne igjen fra både nordisk noir og Netflix-serier som «Ozark». Stilrene og innbydende overflater som gjør det lett å suges inn i en annen verden, og gir oss publikum en god følelse av at vi virkelig får utbytte av HD-skjermene våre.

Bildene er skarpe, velkomponerte og harmonerer godt med de kontrollerte og overbevisende rolleprestasjonene som framføres foran kamera. For her er det flere skuespillere som gjør seg bemerket umiddelbart.

TV-kjenninger som Pablo Schreiber («Orange is the New Black») og Sakina Jaffrey («House of Cards») er meget dyktige i å sette opp det politiske spillet på effektivt vis.

Jeg liker også dynamikken hjemme hos familien Barber godt. Og far og sønn har en «før idyllen sprekker»-scene sammen på en veikro, hvor Chris Evans og Jaeden Martell virkelig treffer med en helt herlig dialog – nydelig fanget av regissør Tyldum.

Et minneverdig TV-øyeblikk i en lovende krimstart.

«Til Jacobs forsvar» har premiere på Apple TV+ fredag 24. april. Denne anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på 1 av 8 episoder.