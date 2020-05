Netflix legger opp til mye stjernespekket gjensynsglede i komiserien «Space Force».

«The Office» (USA) ruver i bakgrunnen når hovedrolleinnehaver Steve Carell og serieskaper Greg Daniels igjen skal lage komedie fra yrkeslivet sammen.

Her er komediearv fra «Friends» ved at Lisa Kudrow kanaliserer sin indre Phoebe, og her er komediearv fra «Parks and Recreation» ved at Ben Schwartz spiller en litt mer voksen versjon av Jean-Ralphio.

Og jeg skal innrømme at jeg trives foran skjermen. «Space Force» er en serie hvor enkeltscener begeistrer, og hvor en velkledd og sarkastisk John Malkovich er det store høydepunktet.

Men serien blir aldri det gøyale og treffsikre fyrverkeriet en kunne drømt om når såpass store ressurser samles for å gjøre narr av militærlogikk, romkappløp, vitenskapsfornektelse og en amerikansk president med store Twitter-tomler.

Til det er blandingen av satire, situasjonskomikk og absurd fjolleri for mild og ujevn.

ANMELDELSE: White Lines – Veldig underholdende, og veldig irriterende

Diana Silvers spiller generalens datter, og Lisa Kudrow spiller generalens kone i to roller som sørger for at vi serveres familiefloker i tillegg til militærpolitiske floker. (Foto: Netflix)

Generaler, tabber og litt trøbbel med Kina

Den amerikanske presidenten (kun omtalt i serien som Potus) har bestemt seg for å få amerikanske militærstøvler på månen igjen.

Ansvaret er stort, og den samvittighetsfulle generalen Mark R. Naird (Steve Carell) blir satt til å lede fiksjonsvarianten av det amerikanske forsvarets Space Force-avdeling.

Naird må hanskes med forsiktige forskere, kranglevorne kolleger, en overivrig PR-sjef og problemer på hjemmebane – i tillegg til at Kina stadig dukker opp på de gigantiske overvåkningsskjermene på basens kontrollrom.

Originaliteten er ikke veldig stor i denne lettbente miksen av arbeidsplasskomedie, familieforviklinger og politisk satire, men komedien er velspilt og variert – med lekre kulisser, fiffige detaljer og noen nydelige bildekomposisjoner.

Steve Carell er sedvanlig underholdende som småklønete sjef med brister i dømmekraften og et hjerte av gull, uten at han overgår egne skuespillerbragder med lignende karaktertrekk.

ANMELDELSE: The Great – Sjarmerende kostymekomedie

Det fremstår tydelig at Netflix ikke ønsker å frastøte seg seere med for krass og kraftig politisk humor her, og tonen er ikke så skarp og latterliggjørende som en har blitt vant til fra amerikanske satireperler som «Parks and Recreation» og «Veep».

I «Space Force» er publikumsappellen bred, brodden mer pirkete enn sviende og det leveres noen taler som sikter på hjertet og ikke lattermuskulaturen. Alle elementer som trekker serien mer i retning av godt og lunt selskap, og bort fra drøy og uthengende komikk.

Og i en tid hvor satiren kan være skremmende vanskelig å skille fra virkelighetens politiske retorikk, så velger serien å sikre seg mot eventuelle misforståelser ved å behandle aktuelle poeng om vaksinemotstand og krigshissing med påtagelig tydelighet. Heldigvis uten at det blir banalt av den grunn.

ANMELDELSE: The Lovebirds – Intetsigende listefyll i Netflix-menyen

Etter hvert som episode går, blir John Malkowitch bedre og bedre som den arrogante, godlynte og skrikende forskeren Dr. Adrian Mallory, (Foto: Netflix)

Bortskjemt med glimrende skuespillere

«Space Force» er direkte bortskjemt med glimrende skuespillere i både store og små roller.

Lisa Kudrow, Noah Emmerich, Jimmy O. Yang, Jane Lynch, Patrick Warburton og nylig avdøde Fred Willard er alle med på å drysse stjernestøv over denne serien. Noen får leke med interessante personligheter, andre er heldigvis gode nok skuespillere til at figurene ikke bryter sammen under oppskytning.

John Malkovich er min personlige favoritt i en forskerrolle som, i et herlig samspill med Steve Carell, setter kilen i utfordringene mange har med å relatere seg til vitenskapens krevende kunnskapsnivå og opplevde nedlatenhet, og hamrer løs med humør og oppriktig frustrasjon.

Her er serien deilig aktuell, og det er også gjennom Malkovich at logikken med å blande nasjoners militærmakt inn i en kamp om verdensrommet kritiseres mest åpenlyst.

Men til tross for en imponerende rolleliste, så får ikke rollegalleriet anledning til å virkelig sette seg som en samvirkende helhet. Til det er flere av birollene og sideplottene for spredte og for spake.

Det lugger også i kontinuitet og fremdrift et par plasser. Faktisk helt til det punktet hvor jeg stusser på om det kan ha falt ut en scene eller to i klippen. Det er mulig dette er gjort for komisk effekt på sjangerens bekostning. Det er uansett ikke vellykket.

Det er altså mye ubrukt potensiale, og en del som burde vært bedre her. Men hvis serieskaperne Steve Carell og Greg Daniels klarer å plassere og smøre alle de bevegelige delene i dette militærmaskineriet så de gir energi til hverandre i stedet for å fyres av hver for seg, så har Netflix en mulig godbit på gang her.

For er det én ting jeg har lært av å ha sett, og sett igjen, «The Office» og «Parks and Recreation»: Aldri avskriv en Greg Daniels-komiserie etter en famlende 1. sesong. Han kan kunsten å justere en komiserie til perfeksjon.

Sesong 2 kommer med stor sannsynlighet om et år eller to, og da får vi se om dette blir et romeventyr eller en stjernesmell for Netflix.

«Space Force» har premiere på Netflix fredag 29. mai. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.