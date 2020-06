Hos HBO Nordic: BBCs nye serie «I May Destroy You» er et sterkt drama som utfordrer og provoserer.

Serien er skrevet og delvis regissert av multitalentet Michaela Coel, som også er strålende i hovedrollen som Arabella.

Coel har laget en modig serie om seksuell frigjøring, samtykke og de mange gråsonene man må navigere i dagens seksuelle landskap.

Michaela Coel er svært overbevisende i rollen som Arabella i I May Destroy You. (Foto: HBO Nordic).

Noe ekstra i drinken

Arabella er en fersk forfatter som gjorde braksuksess med debuten, men nå sliter med den vanskelige oppfølgeren. På overflaten er hun en selvsikker, bekymringsløs partyjente, som lever livet i London når hun ikke er på besøk hos kjæresten i Italia.

Nå strever hun med å rekke forlagets deadline for førsteutkastet på boka, men istedenfor å ta seg selv i nakkeskinnet ender hun opp med en helnatt på byen. Den blir fuktig, og når hun kommer til seg selv sitter hun febrilsk foran laptopen for å få ferdig noe hun kan levere inn.

Problemet er bare at hun ikke husker noe fra kvelden før. Et kutt i panna og bruddstykker av et minne får henne til å oppsøke politiet. Arabella er blitt voldtatt.

Weruche Opia bringer mye varme til serien i rollen som Terry i I May Destroy You. (Foto: HBO Nordic).

Fryktløs forteller

I likhet med Netflix-serien «Unbelievable» gjør «I May Destroy You» nybrottsarbeid i hvordan de emosjonelle påkjenningene av voldtekt skildres.

Michaela Coel utforsker i tillegg hvordan dagens seksuelle landskap påvirker hvor skillelinjene for samtykke går, og hun er fryktløs i hvordan hun tilnærmer seg dette svært vanskelige temaet.

Finnes det gråsoner når det gjelder samtykke? Kan man tilgis om man har tråkket over grensene til noen? Coel er ikke redd for å stille vanskelige spørsmål.

Arabella sliter innledningsvis med å innrømme for seg selv at hun er et voldtektsoffer i I May Destroy You. (Foto: HBO Nordic).

Overraskende morsom

Michaela Coel har selv blitt utsatt for seksuelt overgrep og har brukt sine erfaringer i sitt arbeid med serien. Det kommer tydelig frem i hvordan Coel ikke lar voldtekten definere Arabella som menneske.

«I May Destroy You» er ikke en tragisk fortelling om et voldtektsoffer som fikk livet sitt ødelagt. Det er en kompleks historie om en kvinne som forsøker å stable livet sitt på beina igjen.

Serien er tidvis vond og provoserende, men den er også varm, nær og overraskende morsom.

Coel er et naturlig skuespillertalent som har god kjemi med resten av castet, og jeg storkoser meg for eksempel med samspillet hun har med Weruche Opia, som spiller bestevenninnen Terry.

Weruche Opia og Michaela Coel har nydelig kjemi som to bestevenninner som har kjent hverandre siden barndommen. (Foto: HBO Nordic).

Tør ta plass

I tillegg til seksuelt samtykke belyser Coel utfordringer svarte britiske kvinner har i møte med en hvit verden. Og hun utforsker ikke minst tabuet rundt det å være svart homofil mann gjennom Arabellas bestevenn Kwame, nydelig spilt av Paapa Essiedu.

Coel bruker en fri fortellerstil for å geleide oss gjennom tematikken og narrativet er løst strukturert. Det er åpenbart gjort for å gjenspeilet kaoset i Arabellas liv, men den fragmenterte handlingen gjorde at jeg falt ut ved et par anledninger.

Men «I May Destroy You» hentet meg alltid kjapt inn igjen. Jeg lar meg overbevise av seriens realisme og imponere av Michaela Coels virtuositet og kompromissløshet som serieskaper.

Jeg elsker hvordan hun utfordrer seeren i seriens finale og lar Arabella ta all den plassen hun trenger for å fortelle sin historie.