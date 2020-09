PÅ KINO: Jeg hadde helt glemt filmen «After», selv om det bare er ett år siden den gikk på norske kinoer. Starten på oppfølgeren har heldigvis et lite resyme om romansen mellom Tessa og Hardin som tok slutt da hun oppdaget at hele forholdet var tuftet på et veddemål.

«After We Collided» er litt bedre enn forgjengeren, men fremdeles en ganske forglemmelig young adult-film som du trolig må ha lest Anna Stones bøker for å sette pris på.

Det er en udiskutabel kjemi mellom de sjarmerende hovedpersonene, men regissør Roger Kumble setter dem i den ene håpløse såpeseriesituasjonen etter den andre, slik at man til tider føler seg pinlig berørt på skuespillernes vegne.

ANMELDELSE: «Proxima» viser en side ved romfart man sjelden ser

Hardin (Hero Fiennes Tiffin) preges av vanskelige familieforhold i «After We Collided». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Romansen blusser opp igjen

Filmen vrir seg litt vekk fra sluttscenen i den første filmen, og plukker opp tråden kort tid etter at Tessa (Josephine Langford) og Hardin (Hero Fiennes Tiffin) avsluttet sitt stormfulle forhold.

Tessa tror at Hardin har reist hjem til England, men når hun låser seg inn i leiligheten hans for å hente tingene sine, blir hun overrasket av Hardin og hans mor Trish (Louise Lombard), som ikke vet at det egentlig er slutt mellom dem.

Tessa går med på å late som de fremdeles er et par, men det tar ikke lang tid før den hete romansen blusser opp igjen.



Gnistrer mer av samspillet

Jeg liker figurene mye bedre enn historien de er satt i. Tessa og Hardin er et klassisk filmpar der hun er den søte og streite, som Olivia Newton John i «Grease» og Jennifer Grey i «Dirty Dancing», mens han er den tøffe rebellen, som John Travolta i «Grease» og Patrick Swayze i «Dirty Dancing».

Jeg syntes Tessa og Hardin ble for tynne og uinteressante i den første filmen, men de fungerer bedre nå. Josephine Langford og Hero Fiennes Tiffin virker mer fortrolige med hverandre, det gnistrer mer av samspillet og filmens mange sexscener er hetere, selv om de er milde og ufarlige (med aldersgrense 12 år).

Derfor er det synd at Anna Todd og Mario Celayas manus kaster dem ut i situasjoner som er direkte dårlig skrevet. Tessa har et kollegialt forhold til Trevor (Dylan Sprouse) som er glattpolert og eplekjekk, uten den nødvendige ironien, mens Hardins vanskelige familieforhold males ut med bredest mulig pensel.

Det brygger også opp til et oppgjør med Hardins gamle flamme Molly (Innana Sarkis) som virker overdrevent og malplassert.

ANMELDELSE: «David Copperfields personlige historie» er en forfriskende oppdatering av Dickens-klassiker

Dylan Sprouse spiller Tessas eplekjekke kollega Trevor i «After We Collided». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Underholder mildt og overfladisk

«After We Collided» avslutter med et bilde som skamløst og lattervekkende korresponderer med en hendelse fra filmens begynnelse, og gjør at øynene nok en gang ruller i kinosalen.

Filmen har noen klare kvaliteter, men måtehold i historiefortellingen er ikke blant dem.

Jeg trodde ikke at den første filmen kom til å nå et særlig stort publikum, men oppfølgerens eksistens tyder på at jeg tok feil. Det betyr ikke at disse filmene har noen annen verdi enn å underholde mildt og overfladisk akkurat her og nå.

Om noen år er alt dette glemt, i motsetning til «Grease» og «Dirty Dancing».