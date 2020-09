Strømmekrigen er i gang

Disney+

JODA, NÅ ER DEN HER: Star Wars er en av de store universene som ligger ute på Disneys egen strømmetjeneste. (Foto: NTBScanpix, Disney Plus via AP)

Hva: Donald Duck og vennene hans, som nå også inkluderer hele Star Wars-gjengen, Homer Simpson og The Avengers, har altså startet sin egen strømmetjeneste.

Denne tjenesten har et klart spisset tilbud mot barnefamilien, med masse innhold for de minste. Men tjenesten er også et glimrende tilbud for tegnefilmnostalgikere, og for folk som liker bekvemmeligheten det er å ha Han Solo, Iron Man og Ariel kun noen tastetrykk unna.

Og gjennom sitt oppkjøp av 21st Century Fox, så har Disney også skaffet seg en del spillefilmer som gir litt variasjon til en tjeneste dominert av superhelter og tegnefilmer.

Pris: 69 kroner i måneden. Eventuelt 689 kr for 12 måneder.

Styrker: Et enormt utvalg familievennlig popkornunderholdning. De har veldig mange av de mest populære amerikanske familiefilmene fra de siste 40 årene. De har også Pixar-biblioteket, de har alle de animerte Disney-klassikerne og det er her nyinnspillingen av «Mulan» får norgespremiere i desember.

Strømmetjenesten er brukervennlig, har oversiktlige menyer som deler opp innholdet og den leverer god kvalitet.

Svakheter: Hvis du ikke digger Disney og superhelter er det ganske lite å hente her. Hvis du allerede har kjøpt disse filmene, er dette også muligens en unødvendig utgift.

Tjenesten har nesten ikke noe innhold for et voksent publikum – vi savner «Deadpool» og «Logan».

Det er skuffende at hele sesong 1 av «The Mandalorian» ikke er tilgjengelig ved lansering. Her kommer det ukentlige episoder på en serie som har vært ute i USA i snart et år. Et antiklimaks på lanseringsdagen.

Det mangler noen store titler, blant annet begge Spider-Man-filmene og Hulk-filmen i Marvels MCU-univers.

Det er også litt rusk i søkefunksjonen. Ikke alle engelske filmtitler er registrert, så da må du vite norsk oversettelse.

Viktig originalinnhold: «The Mandalorian», Disneys animerte filmklassikere, Star Wars-filmene, Marvels superheltfilmer fra MCU og X-Men-universet.

Kan brukes offline: Ja

Netflix

VI VAR HER FØRST: Netflix, her representert ved Suzanne “Crazy Eyes” Warren (Uzo Aduba) fra serien Orange Is the New Black er blant veteranene i strømmelandskapet i Norge. FOTO: Netflix

Hva: Med sine 193 millioner abonnenter på verdensbasis, sine Oscar-nominerte filmer og noen av verdens største og dyreste TV-serier i biblioteket, er Netflix den mest ikoniske strømmetjenesten på det norske markedet.

Netflix var tjenesten som alvor utfordret lineær TV, DVD-bokser og filmvaner da tjenesten kom til Norge i 2012. Og siden «House of Cards»-vignetten rullet over skjermen, har de røde bokstavene blitt synonymt med en nærmest uendelig tilgang på skjermunderholdning. Merkenavnet har også blitt en del av dagligtalen i alt fra sexkoder til synonym for TV-titting.

LES OGSÅ: Netflix lanseres i Norge

Pris: Fra 89 kr til 159 kr per måned avhengig av ønsket oppløsning og antall skjermer.

Styrker: Brukeropplevelsen er best i klassen. Kvaliteten er god, og det er veldig sjeldent rusk i maskineriet. Menyene og søkefunksjonene er enkle og effektive.

Tilbudet er stort og variert. Spesielt på seriefronten.

Har et veldig godt og variert tilbud på dokumentarfilmer.

Svakheter: Det går fint an å runde Netflix. Filmtilbudet gir inntrykk av å være mye bedre og større enn det faktisk er, og her er det enorme hull i samlingen.

Rettigheter gjør også at ting forsvinner, så en film kan plutselig være borte når en har lyst til å se den.

Algoritmene kan også være mer komiske enn effektive. Og hvis du låner bort brukeren din til feil folk kan det bli vanskelig å oppdra den på nytt.

Viktig originalinnhold: «Orange Is the New Black», «The Crown», «The Irishman», «Roma», «BoJack Horseman» og «Stranger Things».

Kan brukes offline: Ja

HBO Nordic

VERDENS STØRSTE TV-SERIE: HBO har noen av verdens mest populære serier, deriblant «Game of Thrones» som regnes som verdens største serie i utstrekning og prestisje. FOTO: HBO

Hva: «Det er ikke TV, det er HBO» var slagordet da den amerikanske kabelkanalen sto i fronten for en liten serierevolusjon på starten av 2000-tallet.

Med titler som «Sopranos», «The Wire», «Six Feet Under» og «Sex and the City» ble HBO synonymt med kvalitet og prestisje. En posisjon de fremdeles har i strømmeverden, holdt oppe av suksesser som «Game of Thrones», «Veep» og «Big Little Lies».

I tillegg har HBOs internasjonale satsinger resultert i serier som tsjekkiske «The Sleepers», svenske «Gösta» og norske «Beforeigners».

Strømmetjenesten HBO Nordic tilbyr mer enn bare egne HBO-serier og filmer. Her er det serier fra Showtime, Hulu og et ferskt samarbeid med humorgjengen i Adult Swim. Men i tråd med identiteten til moderskipet, så har også disse innkjøpte seriene stort sett en eim av litt ekstra sofistikert popkultur over seg.

Pris: 109 kr per måned

Styrker: De som søker tilkobling, og ikke bare avkobling, finner veldig mye interessant innhold på HBO Nordic.

HBOs eget bibliotek over kvalitetsserier et skattkammer av både påkostede dramaserier, vittige komedier og kultfavoritter.

Svakheter: Bildekvaliteten er for dårlig. I mørke scener forsvinner viktig informasjon i et dunkelt mudder.

Det er også en strømmetjeneste som altfor ofte har tekniske problemer, spesielt når publikumstrykket er stort.

Viktig originalinnhold: «Game of Thrones», «Succession», «Big Little Lies», «Sopranos», «Watchmen», «Veep» og «The Wire».

Kan brukes offline: Ja

Amazon Prime Video

RIKEST I KLASSEN? Amazon er blant strømmetjenestene med dypest lommer. Her representert ved superheltene i suksessen «The Boys». FOTO: Amazon Prime Video

Hva: Amazon regnes som en av de fem store teknologiselskapene i verden, og er blant strømmekrigerne som har de dypeste lommene.

De entret strømmelandskapet for alvor i 2016, og har til nå markert seg med et knippe veldig gode og prisvinnende originalserier.

Titler som «The Marvelous Mrs. Maisel», «Transparent», «The Boys», «Undone» og «Fleabag» har sørget for at mange kvalitetsbevisste TV-tittere velger å legge Amazon til abonnementslisten.

Idrettsglade TV-tittere har også kost seg med dokumentarene i «All or Nothing»-serien. Siste runde handler om Tottenham og José Mourinho.

Det er likevel de kommende storsatsingene som gjør Amazon til en av gigantene i strømmekrigen. De går for å fylle tomrommet etter «Game of Thrones» og har investert enorme summer i den kommende «Ringenes Herre»-serien.

De har også inngått en stor avtale med «Westworld»-skaperne Lisa Joy og Jonathan Nolan, som blant annet inkluderer en TV-serie basert de populære «Fallout»-spillene.

Pris: Ca 65 kr per måned

Styrker: Flere smarte og prisvinnende komiserier.

Et ok tilbud av innkjøpte serier som «Freaks and Geeks», «The Looming Tower», «Parks and Recreation» og «Supernatural».

Amazon er jevnt over den strømmetjenesten som er best når det gjelder Hollywood-filmer fra 80- og 90-tallet. Selv om filmtilbudet varierer også her.

Svakheter: Her er det mye ræl. Amazon har fylt ut katalogen sin med mye billig amerikansk TV-film og middelmådige dokumentarer.

Utvalget er ikke på nivå med Netflix, og Amazon Prime Video bærer preg av å være i utvikling.

Brukervennligheten har også irritasjonsmomenter. Blant annet kan episoder legge seg i feil rekkefølge.

Viktig originalinnhold: «The Marvelous Mrs. Maisel», «The Boys», «Bosch» og «All or Nothing: Tottenham Hotspur».

Kan brukes offline: Ja

TV 2 Sumo

NORSKE SERIESKATTER: «Heksejakt» er sammen med folkefavoritter som «Mot i brøstet» og «Hotel Cæsar» blant de norske seriene Sumo kan by på. FOTO: Pål Laukli/TV 2

Hva: Fra «Mot i brøstet», via «Hotel Cæsar» til «Heksejakt». TV 2 har bidratt til flere av Norges største seriesuksesser, og på Sumo finner du mye av kanalens gull.

I tillegg til massevis av norsk kvalitetsinnhold, finner du også et utvalg innkjøpte serier. Fra storsuksesser som «Homeland» og «Modern Family» til lettbente underholdningsserier som «Younger» og «The Rookie».

Sumo har også en samarbeidsavtale med C More, som gjør at hele C More-biblioteket er tilgjengelig på tjenesten. Det utvider tilbudet med mye svensk krim, en rekke amerikanske serier og en god porsjon Hollywood-film.

De har også en samarbeidsavtale med strømmetjenesten Hayu, noe som gjør at populære realityshow som «Keeping Up with the Kardashians» også er tilgjengelig.

Filmutvalget er begrenset, og rettigheter gjør at det varierer, men i skrivende stund kan en blant annet finne alle Harry Potter-filmene, den ferske skrekkfilmen «Midsommar», «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og de fem første «Mission: Impossible»-filmene.

Pris: 129 kr per måned

Styrker: Har det meste av TV 2 største seriesuksesser og har også mange viktige og populære innkjøpte serier.

Har hele C Mores bibliotek og Hayu inkludert i tjenesten.

Tilbyr filmleie av nye filmer (koster ekstra).

Svakheter: Mangler blant annet «Familiesagaen de syv søstre» og en del annet populært TV 2 innhold – dette er på grunn av manglende rettigheter.

Har, til tross for en del kjente titler, et lite og ganske dårlig filmtilbud inkludert i månedsprisen.

Viktig originalinnhold: «Dag», «Hjerteslag», «Heksejakt», «Hotel Cæsar», «Grenseland», «Mot i brøstet» og «Frikjent»

Kan brukes offline: Ja

C More

IKONISKE SVENSKER: Hvis det er kjente svenske krimnavn som Hamilton og Beck du vil ha, så er C More plassen. FOTO: C More

Hva: C More, tidligere kjent under navnet Canal +, har vært en viktig aktør i det norske TV-markedet i mange år, men i dagens landskap er dette blant de mindre strømmetjenestene.

Det er fremdeles en egen strømmetjeneste som både produserer egne serier og henter inn mye interessant innhold fra både USA og andre land.

«Beck» er nok den mest kjente originalserien, og har også en sterk norsk tilstedeværelse gjennom Kristofer Hivjus rolle som etterforskeren Steinar Hovland. Norge er også godt representert i den ferske «Hamilton»-serien, hvor Jakob Oftebro spiller hovedrollen.

Pris: 99 kr per måned

Styrker: Lager mye bra skandinavisk krim som «Beck» og «Hamilton».

Har også flere kule innkjøpte seriegodbiter som den skarpe komiserien «Ramy», den australske fengselsserien «Wenthworth» og tenåringskrimserien «Nancy Drew».

Har et popkornvennlig filmtilbud som inkluderer både ferske storfilmer og noen gamle favoritter.

Har egen avdeling for barn med et greit utvalg av filmer og serier for de minste.

Svakheter: Alt innholdet er også inkludert i Sumo, og den tjenesten koster bare 30 kroner mer i måneden.

Byr på lite innhold sammenlignet med de store strømmetjenestene.

Har også avsluttet samarbeidet med HBO, og har dermed mistet storserier som «Game of Thrones».

Viktig originalinnhold: «Hamilton», «Beck», «Gåsmamman», «Bäckström», «Dirigenten» og «Solsidan».

Kan brukes offline: Ja

Apple TV+

VIL HA EN BIT AV EPLET: I fjor kom også teknologigiganten Apple på banen med sin egen strømmetjeneste og sine egne serier og filmer. De er ikke så flinke til å leke med andre da. FOTO: Apple.

Hva: I likhet med sin teknologikonkurrent Amazon, har Apple entret strømmekrigen med egne originalserier og filmer.

På tampen av 2019 lanserte de sin strømmetjeneste anført av et stjernelag av skuespillere som Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Jason Momoa og Sophie Turner.

Så langt er det kun sluppet drøye tretti titler på tjenesten, fordelt mellom serier, filmer, dokumentarer og et par samarbeid med Oprah Winfrey.

Mest kjent er «The Morning Show», som vi i Filmpolitiet omtalte som en maktdemonstrasjon av Jennifer Aniston, da serien kom før jul i 2019.

Pris: 59 kr per måned

Styrker: Har noen godbiter. «The Morning Show» og fotballkomedien «Ted Lasso» er begge veldig gode serier. Vi er også spente på spionthrilleren «Teheran» som kommer 25. september.

Tjenesten er veldig enkel å bruke for alle som allerede har Apples produkter koblet opp mot sine skjermer.

Appen kan kobles sammen med andre strømmetjenester og samle alt strømmeinnholdet på en plass.

Svakheter: Er strømmetjenesten med færrest titler inkludert i månedsprisen. Her er kun Apples eget originalinnhold tilgjengelig.

Er i hovesak knyttet opp Apples egne produkter, noe som gjør dette til en litt tungvint tjeneste hvis du ikke ser TV via Apple-produkter, men for eksempel bruker Chromecast eller en eldre Smart-TV.

Men det er bevegelse, og i det siste har flere smart-TV-er (blant annet fra Samsung og LG) og andre strømmeprodukter fått Apple TV+ i sitt utvalg.

Viktig originalinnhold: «The Morning Show», «Ted Lasso», «Defending Jacob», «The Banker» og «Beastie Boys Story».

Kan brukes offline: Ja

Viaplay

BEST I KLASSEN PÅ SKANDINAVISK KRIM: «Maskineriet» er blant de etter hvert mange originale krimseriene produsert av Viaplay. FOTO: Anders Nicander/NENT Group/Viaplay

Hva: Viaplay er en av de lengstlevende strømmetjenestene i Skandinavia, med røtter tilbake til 2007 – da under navnet Viasat OnDemand.

I 2020 er dette en strømmetjeneste som tilbyr et bredt og variert utvalg serier, og dette er, sammen med Netflix, den strømmetjenestene som har best utvalg i ferske filmer til strømming.

Originalinnholdet er preget av lettbent krim- og thrillerunderholdning. Enten det er norske serier som «Wisting» og «Maskineriet», danske serier som «Advokaten» eller svenske serier som «Partisan».

Her finner du også populære TV-program som «Paradise Hotell» og «Luksusfellen».

Pris: 119 kroner per måned for pakken med serier og film

Styrker: Har et veldig godt utvalg av skandinavisk krim og en del spennende originalserier.

Har et samarbeid med FOX som gir kvalitetsserier som «Atlanta», «The Americans» og «Fargo».

Har kule animasjonsserier som «South Park», «Futurama» og «Son of Zorn».

Har egen avdeling for barn med et greit utvalg av filmer og serier for de minste.

Tilbyr filmleie av nye filmer (koster ekstra).

Svakheter: Dårligere utvalg enn Netflix.

En del av originalseriene er av den lettglemte sorten.

Vi har opplevd at tjenesten henger seg opp i arbeidet med denne guiden.

Viktig originalinnhold: «Wisting», «Maskineriet», «Advokaten» og «Elsk meg».

Kan brukes offline: Ja

NRK TV

MODERNE KLASSIKER: «Skam» er blant NRKs største seriesuksesser de siste årene, en serie som også satte Norge på det internasjonale seriekartet. FOTO: NRK P3

Hva: Norsk TV blir ikke eldre enn NRK, men rikskringkastingen er også med i strømmekrigen med både app og nettspiller.

NRK er storprodusent av norske serier og har et rikt utvalg egne produksjoner i sin TV-spiller – fra «Skam» og «Heimebane», via «Side om side» og «Vikingane» til «Exit» og «Kampen om tungtvannet».

Strømmetjenesten har også mange innkjøpte serier som «Et sted å høre til», og dokumentarer som «Countrymusikkens historie» og «OJ Simpson – Made in America»

Pris: Ingen sum. Men betales over skatteseddelen.

Styrker: Storleverandør av norske serier.

Har også et variert utvalg internasjonale serier, og er blant strømmetjenestene som tilbyr et bredt utvalg fra land som Frankrike, Tyskland, Belgia og Israel.

NRK Super har et veldig bredt tilbud til barn.

Svakheter: Hull i samlingen. NRK har ikke rettigheter til å ha hele sin katalog tilgjengelig hele tiden, og det er serier – deriblant Emmy-vinneren «Mammon» – som ikke lenger er tilgjengelig.

Det er lite film, og mange av filmene som er der er kun tilgjengelig i korte perioder.

Den knappe tilgjengeligheten gjelder også populære innkjøpte serier som «Mr. Robot» og «Det siste kongeriket», som bare lå ute en begrenset periode.

Søkefunksjonen krever presisjon og god kunnskap om norske titler.

Viktig originalinnhold: «22. juli», «Skam», «Heimebane» og «Førstegangstjenesten».

Kan brukes offline: Nei

Quibi

MEST IRRITERENDE: Quibi er kanskje den modigste strømmetjenesten, men det er også den mest irriterende. Denne kan du bare styre fra mobilen din. FOTO: Kevin Kwan, Quibi

Hva: Den meget innovative og storsatsende strømmetjenesten Quibi har vært tilgjengelig i et halvt år nå, men det er lite som tyder på at tjenesten har slått an stort her i Norge.

Det unike med Quibi er at tjenesten kun er tilgjengelig som app på mobile plattformer. Og så er alle episodene korte, sånn rundt 10 minutter hver.

Det skorter ikke på stjerner på plakaten. Kevin Hart er der med sin actionkomedie «Die Hart». Kiefer Sutherland er på plass med sin nyinnspilling av klassikeren «The Fugitive». Og det gamle MTV-konseptet «Punk’d» er relansert med Chance The Rapper som ny programleder.

Det er den gamle Disney-kjempen Jeffrey Katzenberg (produsenten av blant annet «Den lille havfrue» og «Løvenes Konge») som står bak tjenesten, og store navn som Justin Timberlake og Steven Spielberg skal bidra med innhold i den kommende tiden.

Pris: 89 kroner per måned

Styrker: Har delt inn alt innholdet i korte episoder som gjør det lett å se når en for eksempel sitter på buss eller et venterom.

Dokumentarserien «You Ain’t Got These», om sneakerkulturen i USA, er virkelig god. Det er en serie som også passer godt til det korte episodeformatet og den lille skjermen.

Du kan velge om du vil se Quibi-seriene i høyde eller breddeformat.

Svakheter: Alt i alt en irriterende brukeropplevelse, spesielt hvis du ønsker å se innholdet fra sofaen.

Det finnes ingen mulighet til å se Quibi direkte fra TV-skjerm eller laptop.

Ved lansering kunne innholdet kun sees på den lille skjermen, men nå har Quibi løsnet litt på dette. Nå kan du strømme innholdet fra mobilen til TV-skjermen, men du må fremdeles bruke telefonen til å starte en nye episode.

Med episoder på ca. 10 minutter blir seeropplevelsen veldig oppstykket. Det er heller ikke alle seriene som passer til korte episoder.

Tjenesten fungerer heller ikke på gamle nettbrett. Vår Ipad var for gammel.

Du kan velge om du vil se Quibi-seriene i høyde eller breddeformat.

Viktig originalinnhold: «The Fugitive», «Die Hart», «You Ain’t Got These», «Reno 911!»

Kan brukes offline: I følge Quibi: Ja, men vi fikk det ikke til å fungere.

Dplay

TREFFER MED KOMEDIENE: «Hvite gutter» er blant flere gode norske komiserier på Dplay. FOTO: TVNorge, Dplay.

Hva: Dplay er Dicoverys strømmetjeneste og tilbyr innhold fra TVNorge, FEM, MAX, VOX, Discovery, TLC, ID og Animal Planet.

Originalseriene inkluderer en rekke populære og lettbente komiserier som «Hvite gutter», «Aldri voksen», «Neste sommer» og Thomas Giertsens «Helt Perfekt».

Dplay har ikke veldig mye innkjøpt innhold, men de har noen store serier. Blant de mest kjente er «Big Bang Theory» og krimserien «CSI: Miami».

Dplay inkluderer også strømmetjenesten Cirkus som gir tilgang på britiske serier som «Poirot», «Patrick Melrose» og «Shetland».

Pris: 79 kroner per måned. 790 kroner i året.

Styrker: Blant de beste på norsk humor med flere sterke originalserier som «Sigurd fåkke pult» og «Hvite Gutter».

Dplay har også har markert seg i true crime-sjangeren med «Mordene i Holmenkollen» og «Mannen som falt».

Har også populære norske program som «Ex on the Beach», «Brille», «I kveld med Ylvis» og «Åndenes makt».

Strømmetjenesten Cirkus er inkludert, og der ligger det en god del britisk krim.

Finnes i en gratis versjon. Den har reklameinnslag og ikke full tilgang til alt serieinnholdet.

Svakheter: Ingen spillefilmer og et ganske svakt utvalg utenom Discoverys egne serier.

Merkelige hull i seriesamlingen. For eksempel mangler den britiske krimserien «Vera» både hele sesonger og enkeltepisoder.

Det er også litt frustrasjoner rundt brukervennligheten. Spesielt når det gjelder tiden det tar for serieoversikten å laste inn.

Viktig originalinnhold: «Stories from Norway», «Sigurd fåkke pult», «Hvite gutter» og «Ex on the Beach».

Kan brukes offline: Nei

Youtube

KARATEKID PÅ FLYTTEFOT: «Cobra Kai» er blant de mest kjente Youtube-seriene, men nå har de solgt serien til Netflix. Det kan tyde på at Youtube er på vei ut av strømmekrigen. FOTO: Netflix, Youtube Red

Hva: Siden sin spede begynnelse i 2005 har Youtube vokst seg til å bli den største plattformen for strømming, opplasting og deling av videoinnhold.

I 2014 ble Youtube Premium (tidligere Youtube Red) lansert som en løsning for å betale mot å slippe reklame, men Youtube Premium har mer å tilby enn bare annonsefrie videoer.

Med sine Youtube Originals tilbyr plattformen en rekke serier og filmer i alle sjangre, fra science fiction og fantasy, til komedie, drama, og dokumentar, med et spesielt fokus på musikkdokumentarer.

Du finner både kjente skuespillere og store Youtube-profiler som trekkplaster i originalinnholdet, som har relativt høy produksjonsverdi. Likevel har ikke denne delen av tjenesten fått særlig stort fotfeste her i Norge. Dette er kanskje derfor ikke tjenesten å satse på for deg som ser etter serier du kan diskutere i vennegjengen.

Youtube gjør jevnlig deler av Originals-innholdet gratis for alle Youtube-brukere, da med reklame og i en begrenset periode.

Pris: 119 kr i måneden.

Student: 69 kr i måneden.

Familie: 179 kr i måneden for opptil 5 familiemedlemmer.

Styrker: Bra variasjon i sjangerne som tilbys.

Annonsefri Youtube! Selv fra app.

Inkludert tilgang til tjenesten Youtube Music.

Tillater appen å kjøre videoer i bakgrunnen på mobilen.

Svakheter: Den siste tiden har Youtube satset mer og mer på show fra kjente Youtube-profiler, istedenfor på TV-serier.

At de satser mindre på denne typen innhold ble ekstra tydelig da de solgte rettighetene til suksessen «Cobra Kai» til Netflix i sommer.

Derfor kan de se ut som om Youtube Premium kommer til å bli en tjeneste mynta på fansen til Youtubes innholdsskapere i fremtiden, ikke et generelt strømmetilbud.

Viktig originalinnhold: «Impulse», «Liza on Demand», «Best Shot», «Weird City».

Kan brukes offline: Ja