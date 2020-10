På kino: «If it ain’t broken, don’t fix it» kan være filosofien bak «Børning 3». Regissør Hallvard Bræin bygger nemlig videre på alt som gjorde de to første filmene til store publikumssuksesser i 2014 og 2016.

Norge har tydeligvis blitt for smått, slik at handlingen i treeren har fått et mer internasjonalt preg. Det norske særpreget er likevel ivaretatt, med morsomme stereotypier av nordmenn på tur i Europa.

Først og fremst er dette en motorisert historie, som i likhet med sine forgjengere dyrker fart, spenning og gatebilkultur, men den har også elementer fra den klassiske folkekomedien som i stor grad har manglet på kino i noen tiår.

«Børning 3» kan kanskje ikke kalles original, men viser stor fortellerglede i sin formidling av enkel og fartsfylt underholdning i en lekker innpakning.

TYSK INTERVENSJON: Robin (Alexandra Maria Lara) skaper splid mellom Sylvia (Kathrine Thorborg Johansen) og Roy (Anders Baasmo) i «Børning 3». Foto: SF Studios

Må kappkjøre om bruden

Roy Gundersen (Anders Baasmo) racer oppover Trollstigen i Møre og Romsdal for å gifte seg på toppen med kjæresten Sylvia (Kathrine Thorborg Johansen), men hennes gamle tyske venninne Robin (Alexandra Maria Lara) kommer med en overraskende avsløring som bremser alt.

Plutselig må Roy komme seg til Nürburgring i Tyskland innen tre dager for å kappkjøre med Robin om bruden, og han legger i vei sammen med sine faste medhjelpere, dattera Nina (Ida Husøy), Doffen (Sven Nordin), Nybakken (Otto Jespersen) og TT (Trond Halbo).

På veien får de selskap av blant andre en sliten svenske (Bjørn Kjellman), en tysk hyllestversjon av Lemmy fra Mötorhead (Henning Baum) og de møter en ekte legende i både Norge og Tyskland, nemlig «Die Wenche» (Wenche Myhre).



Premisset for historien er selvsagt ganske søkt, men realismen har aldri stått sentralt i «Børning»-universet. Det viktige er å more publikum med motorisert action og lun humor, og dette gjør filmen godt og uanstrengt. Når «Rai Rai» med DDE dukker opp på lydsporet i en innledende festscene, forstår man graden av folkelighet filmen tilstreber.

Det kan innvendes at noen av historiens morsomme «setups» med fordel kunne kan resultert i enda større «payoffs», som Bjørn Kjellmanns svenske figur, Doffens følelser for Wenche Myhre og Henrik Mestads rolle som den permitterte politimannen Philip Mørk, som nå er turbussjåfør for norske pensjonister.

Det er likevel gøy å følge alle involverte på heisaturen sørover, der situasjonskomikken tar styringa, mens figurutvikling inntar baksetet og samfunnskommentaren ligger i bagasjerommet.

Filmen får et stort pluss i margen for en morsom kameo av Kari Simonsen, som trekker en parallell mellom «Børning»-universet og en av historiens beste bilfilmer, nemlig «Flåklypa Grand Prix», der Simonsen er stemmen til Solan Gundersen (som kanskje er en slags filmatisk slektning av Roy).

GAMLE KOMPISER: Den vennskapelige knivingen mellom Nybakken (Otto Jespersen) og Doffen (Sven Nordin) fortsetter i «Børning 3». Foto: SF Studios

Et helhjertet publikumsfrieri

Bilkjøring er selvsagt en viktig del av «Børning 3», og utvalget av tøffe gatebiler er mildt sagt imponerende (se hele lista i rulleteksten).

De brukes i flere sammenhenger med høy hastighet, blant annet den innledende sekvensen fra Trollstigen, et tett løp inne på en containerhavn og, ikke minst, det avsluttende løpet rundt legendariske Nürburgring, en av verdens lengste og mest krevende baner. Her har filmteamet prestert oppsiktsvekkende mye i løpet av svært få innspillingsdager.

Det hender nok at budsjettets begrensninger synes når det gjelder enkelte digitale effekter og mangelen på store stuntkrasj, men det er samtidig imponerende hvordan Hallvard Bræin og co har greid å skape høyoktans bilaction gjennom lekkert kameraarbeid av Askild Vik Edvardsen, effektiv klipping av Perry Eriksen, Patrick Larsgaard og Martin Stoltz, tøff lydlegging av Fredric Vogel og Vidar Grande og spenningsskapende musikk av Johannes Ringen.

KLAR TIL LØP: Deler av «Børning 3» er innspilt på den legendariske banen Nürburgring i Tyskland. Foto: ©2019 TOM TRAMBOW/SF Studios

«Børning 3» gir seg aldri ut for å være mer enn et helhjertet publikumsfrieri, og fortjener ros for resultatet. De sentrale skuespillerne bygger videre på sine figurer som en slags «Fast & Furious»-familie (bare uten alle musklene) og aktørene bak kamera blir stadig bedre på å skape fartsfølelse med stødig fremdrift.

Nei, man blir ikke utfordret med verken bitende samfunnskritikk eller dype skildringer av mellommenneskelige forhold. «Børning 3» gjør det man forventer den skal gjøre, verken mer eller mindre, og er et verdifullt tilskudd i en filmhøst der det ellers virker å være langt mellom de virkelig store trekkplastrene.

Og i «Børning 4» foreslår jeg at Roy Gundersen & Co inviterer Dwayne Johnson og Vin Diesel til kappkjøring!