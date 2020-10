På kino: «Husnissene – Operasjon bakverk» er et hyggelig og lettbent eventyr om tre husnisser som må hjelpe en gammel baker med å redde konditoriet. Kjærlighet til bakekunsten og motstand mot det upersonlige kakesamlebåndet er smurt tjukt over denne dataanimerte familiefilmen. Det er lett å nikke med til det budskapet, men det lyder unektelig litt hult i en film som selv har mer til felles med industribakeverk enn unike smaker. ANMELDELSE: Knutsen & Ludvigsen 2 – Man kan nesten ikke ønske seg en bedre Knutsen & Ludvigsen-film! PERSONLIG STIL: Husnissen Elfrid lærer at det trengs tålmodighet og kjærlighet til baking for å lage de beste kakene. FOTO: Storytelling Media Enkel oppskrift Elfrid er en eventyrlysten husnisse som sammen med sine venner Kipp og Bo reiser opp til menneskenes verden. Her havner de på et konditori fylt med smakfulle kaker, men bakeren har et kjempeproblem. Gamle Theo er nemlig i ferd med å miste hele bakeriet. Og hvis han ikke får hjelp til å selge nok kaker, kommer den grådige kakefabrikkeieren Bruno med gravemaskinen sin. Handlingen i «Husnissene – Operasjon bakverk» er svært forutsigbar, og dette er et manus som verken har den kreativiteten eller de relasjonene som trengs for å virkelig fenge med en slik enkel historie. Og selv om det ligger en veldig gjenkjennelig og sår kjerne i konflikten mellom Theo og Bruno, så klarer aldri regissør Ute von Münchow-Pohl å treffe de notene som lar nostalgi, lunhet og vemod spille ømt på hjertestrengene våre. ANMELDELSE: Trolls – Verdensturné – Som å få sukkerspinn intravenøst MODERNE SLEMMING: Som kontrast til det tradisjonsrike og gode, finner vi Bruno – en sleiping med datamaskiner og en smak for penger og effektivitet. FOTO: Storytelling Media Humør og kakekos Selv om «Husnissene – Operasjon bakverk» er litt tam og uoriginal, så er det fremdeles et solid bakverk med masse glede og energi. Og det store bakefokuset, med oppskrifter og opplæring av husnisser, vil nok treffe både liten og stor kakeentusiast. Elfrid er også en hovedperson det er lett å heie på i kampen mot negative husnisser, sleipe fabrikksjefer og nissejagende hunder. Siri Nilsen gir henne en kvikk og sjarmerende personlighet i den norske versjonen. Og Elfrids optimistiske slagord, som slutter med et optimistisk «svosj», har potensial til å bli en slager hos det yngste kinopublikummet. «Husnissene – Operasjon bakverk» havner likevel flere hakk unna de beste og største filmene fra Disney, Pixar og Dreamworks. Og det er en sammenligning denne tyske kakekrigen må tåle, da den legger seg tett opptil den friksjonsfrie stilen fra Hollywood. «Husnissene – Operasjon bakverk» har kinopremiere fredag 16.oktober.

Om FILMEN Husnissene - Operasjon bakverk

Slippdato: 16.10.2020

Regi: Ute von Münchow-Pohl

Utgiver: Storytelling Media

Originaltittel: Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Animert, Barn, Eventyr, Familie



