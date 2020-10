På kino og Netflix: Da regissør og manusforfatter Aaron Sorkin («Et spørsmål om ære», «Presidenten», «The Social Network») planla denne filmen, kunne han kanskje ane at den ville ha en viss relevans rundt premieren, men ikke at den skulle fremstå så brennaktuell. Utgangspunktet er nemlig de blodige sammenstøtene mellom politi og demonstranter under Demokratenes landsmøte i valgåret 1968, og den påfølgende rettsaken mot 7 aktivister året etter. Sorkin skildrer begivenhetene med skarp og vittig dialog og god oversikt over kompliserte sammenhenger, samtidig som det trekkes tydelige paralleller mellom datidens politiske klima og det som skjer i USA akkurat nå. Derfor er «The Trial of the Chicago 7» på mange måter rett film til rett tid. Sorkin lener seg riktignok tungt på tradisjonelle elementer fra utallige rettsalsfilmer, men gjør det knakende godt. ANMELDELSE: Å se «Trolls – Verdensturné» er som å få sukkerspinn intravenøst i 90 minutter TILTALTE AKTIVISTER: Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II), Leonard Weinglass (Ben Shenkman), advokat William Kunstler (Mark Rylance), Tom Hayden (Eddie Redmayne) og Rennie Davis (Alex Sharp) i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Niko Tavernise/NETFLIX © 2020 Kaotisk rettsak Anslaget introduserer ryddig og effektivt de viktigste figurene og foranledningen til rettsaken. Vi ser hvordan sentrale aktivister reiser til Chicago for å delta i fredelige protester mot Vietnamkrigen utenfor Demokratenes landsmøte sammen med flere tusen andre demonstranter. Så hopper filmen til den kaotiske rettsaken, der 7 aktivister (opprinnelig 8) står tiltalt for å ha konspirert til å starte et opprør som resulterte i harde sammenstøt mellom demonstrantene, politiet og nasjonalgarden. Blant dem er Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen) og Jerry Rubin (Jeremy Strong) fra Youth International Party (kalt «Yippies»), antikrigsaktivisten Tom Hayden (Eddie Redmayne) og Black Panther-lederen Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II). Det blir raskt ordkrig mellom den engasjerte advokaten William Kunstler (Mark Rylance) og den sterkt konservative dommeren Julius Hoffman (Frank Langella), mens man får mistanke om at den unge aktoren Richard Schulz (Joseph Gordon-Levitt) representerer påtalemyndigheten nærmest på tross av sin egen samvittighet. ANMELDELSE: «Fargo» S04 er fremdeles obligatorisk kvalitets-TV UTEN ADVOKAT: Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) konfererer med de andre tiltaltes advokat, William Kunstler (Mark Rylance), i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Niko Tavernise/NETFLIX © 2020 Velstrukturert manus Blant den lange rekken av kjente skuespillere imponerer Sacha Baron Cohen mest i sin tolkning av Abbie Hoffman, en rolle som gir ham rom til å formidle både bitende humor og overbevisende alvor. En Oscar-nominasjon for beste birolle bør være innen rekkevidde. Sorkins velstrukturerte manus gjør det lekende lett å se hver enkelt figurs posisjon i saken, uenighetene som avdekkes mellom de tiltalte og det store politiske spillet som de uforvarende har blitt brikker i. Under rettsaken viser filmen glimt av hva som egentlig skjedde under demonstrasjonene i 1968, og det dannes et stygt bilde av hvordan politiske krefter manipulerer fakta for å ramme sine meningsmotstandere. ANMELDELSE: «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» er en glimrende oppfølger STRENG DOMMER: Frank Langella («The Americans», «Kidding») spiller Julius Hoffman i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Niko Tavernise/NETFLIX © 2020 Aaron Sorkin har erfaring innen rettsdrama-sjangeren, han skrev nemlig manuset til «Et spørsmål om ære» med Tom Cruise og Jack Nicholson i 1992. Selv om han henfaller til sjangerens regler og konvensjoner i sin nye film, er det nesten lett å forstå at det er vanskelig å komme unna dem. Man forventer en kavalkade av «objection», «sustained» og «overruled», og man får det. «The Trial of the Chicago 7» kan derfor virke litt gammeldags i formen, men den gnistrende dialogen, den aktuelle tematikken og de solide skuespillerprestasjonene gjør filmen frisk og vital. (Filmen kommer på Netflix 16. oktober, men vises først på disse kinoene: Fredag 2. oktober: Frogner Kino og Vega Scene i Oslo, Cinemateket i Trondheim, Fredrikstad Kino, Verdensteateret Tromsø, Brygga Kino i Tønsberg, Herøy Kino og Meieriet Kino i Leknes. Søndag 4. oktober: Cinemateket i Oslo. Ubekreftet dato: Geilo Kino, Sølvberget Cinematek i Stavanger, Nordkapp Kino og Skjold Kino.)

Om FILMEN The Trial of the Chicago 7

Slippdato: 02.10.2020

Regi: Aaron Sorkin

Utgiver: Netflix

Originaltittel: The Trial of the Chicago 7

Aldersgrense: 12

Sjanger: Drama



