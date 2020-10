På Amazon Prime Video: Det amerikanske TV-selskapet AMC har lenge utnytta suksessen til zombieserien «The Walking Dead», og i høst har de hele tre serier fra samme univers på plakaten.

12. oktober er det premiere på den sjette sesongen av spinoffserien «Fear the Walking Dead», bare en uke etter at den koronaforskjøvede finalen for sesong 10 av originalserien omsider skal sendes 5. oktober.

Samme dag får vi det nyeste bidraget til franchisen – tenåringszombiedramaet ingen spurte om – «The Walking Dead: World Beyond».

I løpet av de siste ti åra har jeg elsket, hatet, vært både begeistret over og lei av «TWD»-universet. De mange sesongene har hatt varierende spenningskurve, men det har likevel alltid vært en grunnleggende kvalitet i bånn.

Derfor er det med stor skuffelse jeg kan konstatere at «World Beyond» etter to episoder fremstår som et dødskjedelig zombiedrama uten nerve. Denne serien lider av et simpelt manus og rollefigurer som har akkurat like mye personlighet som de levende likene de omgir seg med.

FORLATER TRYGGHETEN: Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour) og Elton (Nicolas Cantu) planlegger å stikke av fra kolonien. FOTO: AMC.

Tenåringer på tur

Tiårsmarkeringen for apokalypsen er startskuddet for «World Beyond». Her følger vi en gjeng med ungdommer som har traumatiske dommedagsminner fra barndommen, men som har vokst opp i «The Campus Colony» i Nebraska, et relativt trygt og velfungerende samfunn.

Kolonien holder til på det gamle universitetet i Omaha, og er en av tre allierte i «The Three Ring Network», som vi har sett hint om i både «TWD» og «FTWD». I den forbindelse støter vi på folk fra den mystiske organisasjonen The Civic Republic, som med sine helikoptre og militære styrker kontrollerer mesteparten av de allierte områdene.

Søstrene Iris og Hope er seriens hovedroller. Iris (Aliyah Royale) er elevrådsleder på koloniens high school, med alt som følger med av fornuft og pliktfølelse, mens Hope (Alexa Mansour) er den rebelske lillesøstera som misliker autoriteter og er mistroisk til The Civic Republic.

Når de, av grunner jeg ikke skal gå for mye inn på, velger å forlate koloniens trygghet for første gang, legger de ut på en lang reise sammen med to andre ungdommer som vil utforske verdenen der ute.

ANSVARLIG VOKSEN: Nico Tortorella spiller Felix, som reiser etter ungdommene for å redde dem i «The Walking Dead: World Beyond». FOTO: AMC.

Samme oppkok som før

Serieskaperne Scott M. Gimple og Matthew Negrete, som begge har jobbet med «The Walking Dead» i en årrekke, har sagt om «World Beyond» at de ønsker å bringe et nytt perspektiv inn i «TWD»-universet.

Serien skal være en slags oppvekstskildring av den første generasjonen som har vokst opp etter at verden gikk under. Hvordan det er å være barn og ung i denne settingen har imidlertid blitt utforsket i stor grad i serieuniverset fra før av, og det er lite som føles nytt med «Beyond World».

Nok en gang får vi se unge mennesker som må lære seg å drepe levende døde. Nok en gang ser vi hvordan de jobber med å komme over frykten. Nok en gang ser vi de ta dumme valg som får dem i vanskeligheter. Dette har vi sett før.

Når både rollefigurene og skuespillerne som befester dem i tillegg er like pregløse som et blankt ark, blir det avskjed på grått papir fra meg.

KJEDELIG: Alexa Mansour som Hope og Hal Cumpston som Silas i «The Walking Dead: World Beyond». Serien evner ikke å skape spenning, selv i dramatiske situasjoner. FOTO: AMC.

Klarer ikke å engasjere

Jeg klarer ikke helt å forstå hvordan Gimple og Negrete, som begge har skrevet en rekke gode «TWD»-episoder har klart å feile så fullstendig denne gangen.

Manuset er platt og dialogen er ofte svulstig, og ingen av de fire ungdommene på tur virker som troverdige mennesker.

Det hjelper ikke at Aliyah Royale («The Red Line»), som må bære størsteparten av de to første episodene, er spesielt stiv og tilgjort i sitt spill, eller at hun og Alexa Mansour ikke klarer å oppdrive så mye som et hint av god kjemi.

Styrken til «The Walking Dead» har etter min mening alltid ligget i det mellommenneskelige dramaet som utspiller seg i en apokalypse, men etter to episoder av «World Beyond» kunne jeg ikke ha brydd meg mindre om folka på skjermen. Da blir det heller aldri spennende.

SER BRA UT: «Beyond World» ser i det minste ut som en del av «TWD»-universet. FOTO: AMC.

Interessant crossover

Rent visuelt så ser «Beyond World» ut som en serie som hører til i «The Walking Dead»-universet. De udøde er fortsatt imponerende bra laget og produksjonsdesignet er gjennomført.

Det er kult at Julia Ormond («Kongens ridder», «Lidenskapens pris») dukker opp som en representant for The Civic Republic, og hennes rollefigur er også den eneste jeg er nysgjerrig på etter å ha sett to episoder.

Dette er tross alt gjengen som plukket opp en viss sheriff i sesong ni av «The Walking Dead», og selv om ikke Andrew Lincoln skal dukke opp i denne serien, er det interessant å lære mer om hvem denne gruppen er og hvilke motiver de har.

Bortsett fra det er det fint lite å hente i «The Walking Dead: World Beyond», så da er det kanskje like greit at serien er planlagt som en avsluttende historie som skal fortelles på kun to sesonger.

Her i Norge vises «The Walking Dead: World Beyond» på Amazon Prime Video. «The Walking Dead» kommer først til FOX, mens «Fear The Walking Dead» kommer på HBO Nordic».