På kino: «Dragevokterens jul» blander gamle legender, digitale engstelser og en klype sosialrealisme til en hjertevarm barnefilm. Isha Zainab Khan og Iver Aunbu Sandemose spiller de unge hovedpersonene med sjarm og troverdige følelser. Og rundt dem sørger en rollespillende rektor, en brysk politimann og en valpesøt drage for humør og glede. Men dette er ikke en dragefilm for hele aldersspekteret av fantasyfans, det er det yngste kinopublikummet som får spenning og moro her. ANMELDELSE: Jul på KuToppen – Godt stemmelagt fjøsnissefjas LUNT FORELDREPAR: Pappa (Anders Baasmo) og mamma (Solveig Kloppen) utgjør et lunt foreldrepar som gjerne kunne fått enda mer plass i «Dragevokterens jul». FOTO: Storm Films, Nordisk Film Distribusjon Tre outsidere finner hverandre Foreldreløse Sara (Isha Zainab Khan) er på rømmen fra politiet, og har funnet seg et ferieforlatt hus hvor hun planlegger å feire høytiden i ro og fred. Men da en skadet drage deiser gjennom kjellervinduet, og den YouTube-fikserte nabogutten Mortimer (Iver Aunbu Sandemose) svanser inn ytterdøren, blir det vanskelig med julefred. Dette er et trekløver av outsidere som alle trenger litt hjelp, og det er lett å engasjere seg i både sosiale utfordringer og dragevelferd. Historien til Sara er filmens bankende hjerte, og kommer med et godt aktualisert budskap om nestekjærlighet og omsorg. Så er det også fiffig at filmen leker seg med konspirasjonsteoriers popularitet og ytringsfrihetens grenser. Disse perspektivene er alle gode innganger til familiesamtaler rundt julegrøten. ANMELDELSE: Wolfwalkers – Håndtegnet animasjonskunst GOD I HOVEDROLLEN: Isha Zainab Khan spillefilmdebuterer i hovedrollen som den tøffe og meget selvstendige Sara. FOTO: Storm Films, Nordisk Film Distribusjon Svinger ikke helt som drageeventyr Potensialet for å skape en magekriblende og fantasifull drageverden rundt en fiktiv norsk gruveby er stort. Her er det dype fjell, og en levende folketro som egner seg godt for noe så tidsriktig som ildsprutende helter. Men til tross for noen gode tilløp, så blir det ikke ordentlig fyr på det bålet. Manuskriptet til Lars Gudmestad og Harald Rosenløw-Eeg er ikke stort nok eller nysgjerrig nok til å virkelig aktivisere en gripende eventyrverden. Her er det dragens kjæledyregenskaper og søthet som er i fokus. Det er den menneskelige dramatikken som fester seg i dette eventyret. Godt hjulpet av en fiffig vending på slutten, som treffer godt i julehjertet. «Dragevokterens jul» har kinopremiere fredag 13. november.

Om FILMEN Dragevokterens jul

Slippdato: 13.11.2020

Regi: Katarina Launing

Utgiver: Nordisk Film Distribusjon

Aldersgrense: 6 år

Sjanger: Barn, Eventyr, Familie, Fantasy



