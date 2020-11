På TV 2 Sumo nå: Amerikansk fotball, et ungt talent og en vond overgrepssak. «Outcry» er en dokumentar i fem deler om fotballtalentet Greg Kelley, som hadde en lysende karriere foran seg som fotballspiller da han ble dømt for misbruk av en fire år gammel gutt i 2014.

Bare 19 år gammel ble han arrestert, dømt og fengslet, uten mulighet for prøveløslatelse, med en dom på 25 år over hodet.

Kelley mener han er uskyldig dømt, og vil ha saken gjenopptatt. Dokumentarist Pat Kondelis forsøker å grave i begge sider av saken, og har laget en gripende true crime som problematiserer hvordan det amerikanske rettssystemet fungerer.

FOTTBALLHÅPET: Greg Kelley er stjerna i Leander fotballag. FOTO: TV 2 Sumo.

Pedofil fotballstjerne?

High school-fotball er stort i USA, og spesielt i Texas. Folks identitet er nært knytta opp til sitt lokale lag, og stjernene på laget er helter i lokalsamfunnet.

Dermed ble det ekstra stor oppstandelse i Leander, Texas da en fire år gammel gutt ble seksuelt misbrukt – og han sa at «Greg gjorde det». Når det dukker opp enda et offer, som også peker på Kelley, er livet slik han kjenner det over.

For mange var det ikke mulig å forene byens store fotballhåp med begrepet pedofil overgrepsmann, og en stor bevegelse for å støtte Greg Kelley tok form.

Serieskaper Pat Kondelis forsøker både å belyse det sterke engasjementet, samtidig som han også følger Kelleys forsøk på å renvaske seg selv.

FOLKESJELA: Fotballarenaen binder lokalsamfunet i Leander sammen. FOTO: TV 2 Sumo.

Oppleves som nyansert

Dokumentaristen kommer inn i Gregs liv tre år etter at han blir dømt og fengslet for overgrepet. Da skal en ny advokat, Keith Hampton, vurdere om man kan gjenoppta saken med grunnlag i dårlig rettergang.

Herfra følger vi kronologisk Gregs kamp for frikjennelse, i opp og nedturer, samtidig som dokumentaren også belyser hvorfor påtalemyndigheten mener de har riktig mann.

True crime er et vanskelig format å mestre. Som serieskaper lager du underholdning av virkelige mennesker skjebner, og i ønsket om å lage et drivende narrativ hender det at informasjon blir utelatt og skjevt belyst.

Her må det sies at ingen av de pårørende har ønsket å stille opp i dokumentaren, men både politimesteren i byen og støttespillere for ofrene kommer til ordet.

Kondelis utelater noen fakta om påtalemyndigheten og advokatene involvert i saken, men jeg opplever likevel ikke at serieskaperen er forutinntatt når det kommer til skyldspørsmålet.

DOMMEN FALLER: Greg Kelley legger hodet på bordet i det dommen faller i 2014. FOTO: TV 2 Sumo.

Ikke bruk Google!

Kombinasjonen fotballtalent og pedofili gjorde at Greg Kelley-saken skapte mye kontrovers i USA, den er derfor meget søkbar på internett.

Utfallet er avgjort og hvis du ikke allerede vet, og skal se «Outcry», vil jeg fraråde all søking og trailertitting.

Miniserien følger saken kronologisk, og det er absolutt best for spenningsnerven i serien å ikke vite noen ting på forhånd – slik jeg selv så den.

Det gjorde at jeg fikk en hardtslående true crime-opplevelse, som grep ekstra tak i meg mot slutten.

Alle episodene av «Outcry» er tilgengelig på TV 2 Sumo.