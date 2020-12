PREMIERE PÅ HBO NORDIC 7. DESEMBER 2020: Etter den første episoden av Showtimes nye krimdrama «Your Honor», rablet jeg ned følgende i notatblokka mi. Og på forhånd, beklager språket: «Dette er fuckings bra drama!»

Med en blanding av sjokk, fryd, ubehag og intens nysgjerrighet var jeg ekstremt klar for det jeg regnet med kom til å bli Bryan Cranstons nye storserie.

Og «Breaking Bad»-skuespilleren er virkelig knallgod som rettskaffen dommer i New Orleans, som må bryte med egne prinsipper i «Your Honor». Men dessverre holder ikke seriens manus samme standard som skuespillerne i den.

«Your Honor» lider av en historie som oppleves som for konstruert, full av usannsynlige tilfeldigheter. Seriens skuespillere er imidlertid gode nok til at de klarer å heve manuset og gjøre «Your Honor» til et meget severdig drama.

KNALLGOD: Bryan Cranston viser nok en gang hvilken fabelaktig skuespiller han er i «Your Honor». FOTO: HBO Nordic).

En dramatisk ulykke

På ettårsdagen for konas død er sønnen til New Orleans-dommeren Michael Desiato (Bryan Cranston) ute og kjører i morens gamle bil. Han har nettopp lagt ned blomster for moren da han får et alvorlig astmaanfall.

Adam leter panikkslagen etter inhalatoren sin, og i et forstyrret øyeblikk skjer det som ikke skal skje. Han kjører den slitte gamle Volvoen rett inn i en motorsykkel. En blankpolert veteransykkel tenåringsgutten Rocco har fått av faren sin i bursdagsgave.

På et millisekund er livet til begge guttene ødelagt, det ene mer fullstendig enn det andre. I sjokk over det han har gjort rømmer Adam åstedet. Han kjører bilen hjem og forsøker å slette alle spor.

INTENS ÅPNING: Serien dveler lenge ved det ubehagelige når Adam dreper Rocco i en stygg bilulykke. «Your Honor». FOTO: HBO Nordic).

Strålende start

De første 17 minuttene av «Your Honor» er en intens og vond åpningssekvens som ikke skyr unna det ubehagelige. Fotograf James Friend leker seg med perspektiv og utsnitt på en måte som gjør at vi kommer nært på og virkelig kjenner krisen på kroppen.

Regissør Edward Berger lar oss marinere i panikken, sjokket og brutaliteten i ulykken, og Hunter Doohans troverdige skuespill lar oss forstå hvorfor Adam gjør som han gjør.

Når Adam etter hvert forklarer faren hva som har skjedd etableres det som blir plottet for miniserien. For Rocco var ingen hvem som helst, han var gullungen i den største mafiafamilien i byen.

Nå handler det ikke bare om lov og rett lenger, men om liv og død. Og den rettskafne dommer Desiato må bryte med sine etiske prinsipper for å redde sin egen sønn.

TROVERDIG: Bryan Cranston og Hunter Doohan spiller godt som far og sønn i «Your Honor». FOTO: HBO Nordic).

Manuset svikter

Der pilotepisoden klarer å etablere hva som står på spill på effektivt vis, sliter serieskaper Peter Moffat («Criminal Justice») med veien videre i de neste tre episodene.

Jeg har ikke sett den israelske serien «Kvodo», som «Your Honor» er basert, og vet ikke hvordan den utspiller seg. Men manuset Moffat har skrevet for denne serien er i hvert fall for hardt konstruert.

Moffats manus er full av tilfeldigheter, sammenhenger og bekjentskap som virker lite sannsynlige i en så stor by som New Orleans.

For hvert eneste valg som tas og hver eneste handling som gjøres, følger det en konsekvens som gjør situasjonen for far og sønn Desiato verre. Og det er ikke måte på hvor uflaks de skal ha.

Jeg forstår at Moffat forsøker å gi serien større emosjonell slagkraft i noen av sammenhengene han skaper, men resultatet er at «Your Honor» blir mer såpete enn den hadde trengt å være.

DØDSDØMT: Motorsykkelen Jimmy Baxter gir til sin sønn Rocco, blir en skjebnesvanger bursdagsgave. FOTO: HBO: Nordic.

Glitrende skuespill

Michael er så travel med å rydde opp etter sønnen, at det ikke blir tid til å utforske hva det å bryte så fundamentalt med sine prinsipper gjør med dommeren.

Michael Desiato er imidlertid Bryan Cranstons første hovedrolle i TV-ruta siden «Breaking Bad», og han går inn i den med hud og hår. Hans glitrende skuespill holder på engasjementet og nysgjerrigheten min. Han og Hunter Doohan har et godt samspill som overbeviser, selv når handlingens troverdighet tøyes.

Isiah Whitlock Jr. («The Wire», «BlacKkKlansman») som Michaels venn og ny borgermesterkandidat i byen, Margo Martindale («The Americans», «Justified») som Adams bestemor, og Michael Stuhlbarg («Call Me By Your Name», «The Shape of Water») som mafiabossen Jimmy Baxter – det er ikke manko på dyktige skuespillere i «Your Honor».

Dialogen i manuset er velskrevet og når den leveres av et så dyktig ensemble som vi har her blir det fengende TV.

Til tross for svakheter i handlingen storkoser jeg meg derfor med «Your Honor». Serien kommer med en episode i uka i ti uker fremover, og jeg kommer til å sitte klistret til TV-skjermen hver mandag for å få med meg fortsettelsen.

«Your Honor» er en miniserie på 10 episoder, som slippes ukentlig på HBO Nordic fra mandag 7. desember 2020.