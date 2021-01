På HBO Nordic nå: Litt rart er det kanskje at andre del av «Euphorias» julespesial kommer i slutten av januar, men det er jo ikke akkurat som om 2021 føles noe annerledes enn 2020, så hvem bryr seg. Nå er i hvert fall «Euphoria Special» ute i sin helhet på HBO Nordic, og det er tydelig at spesialen er ment som et oppspark til neste sesong. Selv om det ikke er noe særlig nytt som dukker opp her, opplever jeg spesialen som et sobert og rørende dykk ned i følelseslivet til seriens to hovedroller. Anmeldelse: «Euphoria» S01 – Vond, jævlig, og fantastisk bra! FORTSETTELSE FØLGER: «Euphoria Special» del 2 legger kortene klare for sesong to av «Euphoria». FOTO: HBO Nordic. En prat om følelser «Euphoria Special» er delt i to episoder, der den første handler om Rue, og den andre om Jules. Begge episodene er bygd opp som en samtale, ment å komme under huden på hovedpersonene. Før jul kunne vi se Rue prate med sponsoren Ali (Colman Domingo)i episoden som nesten utelukkende foregår som en samtale på en diner. Her forsøker Ali å få Rue til å innrømme hvordan ståa virkelig er. Han forteller Ali sin egen historie for å få Rue til å forstå at livet kan bli bedre, og det er en sterk skuespillerprestasjon vi er vitne til. Med lange tagninger der kameraet dveler nært på fjeset, får Colman Domingo virkelig lov til å skinne. Zendaya er som vanlig også svært god, og det er imponerende hvordan hun klarer å la følelser skinne gjennom selv om Rues følelsesliv er helt avstumpet og tåkelagt av rus. FÅR SKINNE: Colman Domingo er svært god som Ali i «Euphoria Special» del 1. FOTO: HBO Nordic. Hunter Schafer er en stjerne Den andre episoden er en terapitime der vi får høre Jules sin versjon av den siste tiden. Her nøstes det opp i hennes tanker om eget selvbilde og egen fremtid. Denne gangen er formspråket noe annerledes. Serieskaper og regissør Sam Levinson ligger fortsatt nært og tett på ansiktsuttrykk og øyne, men han velger denne gangen å bryte opp samtalen. Han deler opp Jules fortelling med tilbakeblikk og drømmeaktige sekvenser, som skal forklare og understreke følelsene hun kjenner på. Dette er imidlertid ikke nødvendig, for Hunter Schafer er mer enn kapabel til å formidle dette helt selv. Og episoden er best når Levinson lar henne gjøre nettopp det. Schafer er et stort skuespillertalent, som har en unik og naturlig tilstedeværelse i TV-ruta som tar meg med storm. TÅKELAGTE FØLELSER: Zendaya er fortsatt knallgod i rollen som Rue i «Euphoria Special» del 1. FOTO: HBO Nordic. Lite fremdrift Jeg lar meg fengsle av de to episodene i denne «Euphoria»-spesialen, men det er egentlig ikke veldig mye fremdrift i handlingen her. Det er ikke mye nytt som kommer opp i dagen, og historien bringes ikke særlig mye fremover. Selv om handlingen står på stedet hvil, er det likevel ingen tvil om at spesialen klarer å bygge opp forventninger for det som skal skje videre. Innspillingen av sesong to av «Euphoria» skal begynne i år – i mellomtiden venter jeg spent på fortsettelsen.

Om SERIEN Euphoria Special

Slippdato: 04.12.2020 / 23.01.2021

Utgiver: HBO Nordic

Serieskaper: Sam Levinson

Sjanger: Drama



