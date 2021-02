På Disney+ fra 23. februar: Kjære, David E. Kelley. Som skaperen av serier som «Big Little Lies», «The Undoing», «Boston Legal» og «Ally McBeal», så trodde jeg du og jeg hadde en avtale om at du lager serier jeg liker.

Du, som alltid gjør meg ekstra nysgjerrig når navnet ditt er tilknyttet et nytt prosjekt. Som får meg til å spisse ørene litt ekstra og lene meg litt mer frem i sofaen, klar for noe som fenger og underholder fra første stund.

Jeg så derfor, med stor iver, frem til «Big Sky», ABC-serien som dukker opp på Disney+ i forbindelse med lansering av tjenestens «voksenavdeling» Star. (Nei, ikke en sånn voksenavdeling.)

Et forsvinningsmysterium i Montana, med småbyintriger, detektivarbeid, 90-tallsprinsen Ryan Phillippe i hovedrollen og David E. Kelley ved roret som serieskaper – hva kunne vel gå galt?

Alt skulle det vise seg. «Big Sky» er noe av det aller dårligste jeg har sett i TV-ruta på en stund. David E. Kelley, hva skjedde?

FRA VIKING TIL EKSPOLITI: Katheryn Winnickm kjent fra «Vikings» spiller Jenny i «Big Sky». FOTO: Disney+.

Tenåringsjenter på avveie

To tenåringssøstre blir sporløst borte da de er på vei til Montanas hovedstad Helena. Den eldste er kjæresten til sønnen til privatetterforsker Cody Hoyt (Ryan Phillippe) og hans ekspoliti-kone Jenny (Katheryn Winnick).

Når jentene ikke dukker opp når de skal, setter Mr. og Mrs. Hoyt umiddelbart i gang med å forsøke å spore dem opp.

Det viser seg at jentene ikke er de første kvinnene som har forsvunnet på strekningen, som er en veletablert trailerrute. Er det en slags seriekidnappende trailersjåfør med onde hensikter på ferde?

FARLIGE FORBINDELSER: Cody begynner å etterforske ting som noen vil at skal forbli skjult i «Big Sky». FOTO: Disney+.

Såpeglatt såpeserie

Et vakkert landskap, uten byer med ruvende skyskrapere som står i veien for utsikten, har gitt Montana kallenavnet «Big Sky Country».

Majestetisk natur, spredt befolkning og store avstander gjør Montana til en god ramme for et stemningsfullt krimdrama.

Men det etableres relativt fort at dette ikke er stilen David E. Kelley går for i «Big Sky». Her snakker vi istedenfor såpeserie med stor S.

Serieskaperen er vanligvis god på blandingen av såpeserie og krim. Denne gangen er han imidlertid så hard på håndvasken at rollefigurene fremstår som glatte pappfigurer, som glipper ut av henda hvis du forsøker å komme under huden på dem.

MANNETRØBBEL: Cassie (Kylie Bunbury) og Jenny (Katheryn Winnick) må samarbeide selv om de har noe uoppgjort i «Big Sky». FOTO: Disney+.

Klisjeer på samlebånd

Kelley og hans team med manusforfattere har laget et rollegalleri bestående av den ene klisjeen etter den andre.

Ekteparet Hoyt har selvfølgelig problemer. Cody har selvfølgelig en trøblete bakgrunn. Han har selvfølgelig hatt en annen dame på si, og den dama er selvfølgelig partneren hans Cassie (Kylie Bunbury) – som selvfølgelig har en vond fortid hun ikke klarer å takle.

Affæren er ingen spoiler forresten. Et barslagsmål mellom Jenny og Cassie, mens låta «Stand By Your Man» går over høyttalerne, dukker opp helt i starten av første episode.

I tillegg har du seriemorderemnet med den kontrollerende moren og fortrengt seksualitet i bagasjen, transkvinnen som forsøker å slå gjennom som musiker, men som har ekstrajobb som hore, og sist men ikke minst søstrene – den ene smellvakker, men enkel, den andre… smart med briller.

Skuespillerne har heller ikke nok pondus til å heve seg over det dårlige manuset og forblir så flate som de er på papiret.

Lattervekkende dårlig

Underholdningsfaktoren i første episode av «Big Sky» var likevel stor. Den er rett og slett skikkelig morsom.

Ikke fordi serien på noen som helst måte er noen komedie, men fordi det er så mange komiske klisjeer og latterlige replikker her, at alt jeg kan gjøre er å le av det.

Her snakker vi høylytt latter av typen der du kaster hodet bakover og ler med hele deg. Gjerne med en litt ondskapsfull tone over bjeffene. Rett og slett fordi det som skjer er lattervekkende dårlig.

Et øyeblikk tenkte jeg derfor at serien kunne bli en artig avkobling. En slags tøysete guilty pleasure som bare var gøy.

Etter at sjokket hadde lagt seg og settingen var satt, var det imidlertid ingen flere morsomme overraskelser igjen i «Big Sky». Fra andre episode ble serien kun et generisk krimdrama med platt manus, flate rollefigurer og middels skuespill.

Ikke lenger så dårlig at det blir gøy – bare beint frem elendig.

Anmeldelsen er basert på 4 av 8 episoder. «Big Sky» har premiere på Disney+ 23. februar 2021.