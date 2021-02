På C More og TV 2 Sumo fra 9. februar 2021: Dvelende, tankevekkende og stillferdig? Eller treig, trist og kjedelig? Romfartsdramaet «The First», er en serie som kan havne i begge kategorier avhengig av dine egne preferanser.

Jeg kan forstå hvorfor Hulu kansellerte serien, som nå omsider har kommet til Norge, etter bare én sesong. For selv med et stjernenavn som Sean Penn i hovedrollen, er ikke dette en serie som favner bredt.

Befinner du deg derimot i kategorien TV-titter som trives i et melankolsk stemningslandskap med lite dialog, da er «The First» innertier for deg.

Selv gjør jeg nettopp det, og koste meg med de fire første episodene som var tilgjengelig å se for denne anmeldelsen. Dessverre vet jeg imidlertid ikke om den kansellerte serien får en tilfredsstillende slutt, siden anmeldere her i Norge kun fikk se første halvdel av sesongen.

Anmeldelse: «First Man» – Viser nye og spennende sider av romfartseventyret.

FØRST TIL MARS: Ting går galt for mannskapet om bord på den første ekspedisjonen til Mars i «The First». FOTO: TV 2 Sumo / C More.

De første menneskene på Mars

«The First» finner sted i en nær fremtid, der den første bemannede ferden til Mars er i ferd med å bli skutt ut av jordas atmosfære.

Hjemme i sofaen sitter astronauten Tom Hagerty, spilt av Sean Penn, og ser på TV-sendingen. Han skulle egentlig ha vært kapteinen om bord, men fikk sparken av sjefen for det private romfartsselskapet som vant Nasas anbud for Mars-ekspedisjonen.

Mens han sender onde tanker til CEO Laz Ingram, spilt av Natascha McElhone, går raketten i lufta, på skikkelig Challenger-vis. Alle astronautene i romfergen dør.

En sjokkert Hagerty raser av gårde til oppskytningssenteret for å ta vare på familiene til astronautene som var hans venner. Samtidig må Laz Ingram forsøke å takle den forferdelige situasjonen, og ikke minst finne ut av hva som er neste steg for romfartsprogrammet.

ASTRONAUT: Sean Penn spiller hovedrollen som astronauten Tom Hagerty i «The First». FOTO: TV 2 Sumo / C More.

God karakterutvikling

Den politiske viljen for å fortsette å bruke penger på romfart blir naturlig nok svekket etter en slik katastrofe, og «The First» bruker en del tid på lobbyvirksomhet og politisk spill, i tillegg til å finne ut av hva som gikk galt.

Men mest av alt bruker serien tid på å utforske hva ulykken betyr for de involverte, hvordan de takler de ulike problemene og hvilke utfordringer de har i sitt eget liv. «The First» er et karakterdrama forkledd som en romfartsserie.

Rollefigurenes karakterutvikling er det virkelige fokuset her, selv om serien i stor grad også undersøker menneskets undring over, og trang til å utforske verdensrommet.

Anmeldelse: «Spacewalker» – Et nervepirrende romfartsdrama som sliter litt med utskytningen.

TØFF JOBB: Natascha McElhone spiller sjefen for romfartsselskapet Vista i «The First». FOTO: TV 2 Sumo / C More.

Strålende skuespill

Sean Penn er glitrende i hovedrollen som en mann med store drømmer han ønsker å følge, samtidig som han har personlige traumer å stri med. Samspillet med Anna Jacoby-Heron, som spiller Hagertys datter Denise, er troverdig og sårt.

Natascha McElhone er også god i den vanskelige rollen som hun som må styre skipet midt i et forlis, som må holde hodet kaldt og fremstå som kontrollert, selv om båten er i ferd med å gå ned.

Det er flere andre rollefigurer som også vies plass i serien, og mot slutten av fjerde episode mister spenningskurven noe fremdrift, fordi det er så mange handlingstråder som skal veves ut.

For at andre halvdel av sesongen skal bli like bra som den første, er serien avhengig av å nøste opp i dette på en god måte.

Anmeldelse: «Apollo 11» – Spektakulær dokumentasjon av måneferden.

GODT SAMSPILL: Anna Jacoby-Heron spiller Hagertys datter Denise, som har hatt rusproblemer, i «The First». FOTO: TV 2 Sumo / C More.

Pompøst og pretensiøst?

Det er «House of Cards»-skaperen Beau Willimon som står bak «The First», og han har laget en serie som er vakker å se på.

Noe pompøst er det nok med bilder av den blå klinkekula svevende i verdensrommet, samtidig som Sean Penns litt grove fortellerrøst gjengir Carl Sagans sitat om det støvkornet i den solstrålen.

Og det er kanskje pretensiøst med naturbilder av strevende vesener som anstrenger seg for å transformere seg til noe bedre, som en metafor på menneskets trang til å utforske, lære, og utvide horisonten. Eller hva med tilbakeblikk på stillferdige barndomsminner, der fugleflokker flyr over en grå himmel?

Den visuelle stilen gjenspeiler nettopp den følelsen av undring jeg selv forbinder med verdensrommet, selv om serien for det meste foregår trygt nede på bakken.

Jeg skjønner at dette vil være dørgende kjedelig for noen, men for min del er «The First» som et deilig godbit som smelter langsomt på tunga. Også håper jeg at den ikke smeller til med en dårlig ettersmak mot slutten.

«The First» har premiere på C More og TV 2 Sumo tirsdag 9. februar.