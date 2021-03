På Viaplay fra 7. mars 2021: Russetid, press, en ulovlig sexvideo, drømmer og vennskap i grus – den nye Viaplay-serien «Delete Me», er en hard skildring av ung virkelighet. En virkelighet som nok kan være reell for mange.

Det er en vond historie med noen brutale sannheter serieskaper og regissør Marie Kristiansen leverer i denne fortellingen. Og kombinert med et knippe dyktige skuespillere, gjør denne råskapen at «Delete Me» treffer i mellomgulvet.

Dessverre fortaper serien seg i sitt eget formspråk underveis, og mister noe av slagkraften finalen kunne ha hatt.

M TO M: Marion (Amalia Holm) og Marit (Thea Sofie Loch Næss) er bestevenninner i «Delete Me». FOTO: Viaplay.

Sexvideo på avveie

Thea Sofie Loch Næss («Hjerteslag», «The Last Kingdom») og Amalia Holm («Motherland: Fort Salem», «Den sista sommeren») er Marit og Marion, bestevenninner og synkronsvømmetalenter. Drømmen er å få et idrettsstipend for å gå på college i Miami, men først må de bare komme seg gjennom russetida.

Når en sexvideo av Marion dukker opp i vennekretsen og sprer seg på nett, begynner imidlertid drømmen å slå sprekker.

Hora Marion blir offisielt utstøtt på skolen. Fremmede menn som har sett videoen på nett kontakter henne. Angsten brer seg. Hvem har spredt videoen?

Samtidig dukker «hacktivisten» Fanny opp. Hun vil forsøke å hjelpe Marion med å finne ut av hvem som står bak, men hun har også egne motiver for hvorfor hun vil straffe de skyldige.

FUCK BOY: Axel Bøyum spiller Christian i «Delete Me». FOTO: Viaplay.

Utestengelse og angst

Det er et dyktig knippe skuespillere serieskaper Marie Kristiansen har fått med seg på laget i «Delete Me».

Amalia Holm overbeviser i rollen som ei jente som opplever at hele livet faller i grus, og Thea Sofie Loch Næss er god som jenta som står på utsiden, men som vil inn.

Sosial utestengelse, og konsekvensene av det, er noe av det som virker mest troverdig i «Delete Me», mye på grunn av den rå ektheten Amalia Holm og Thea Sofie Loch Næss klarer å formidle.

Axel Bøyum («Heimebane», «Heksejakt») som spiller Christian, skolens kjekkas og «fuck boy», bringer dybde til en type rollefigur som ofte mangler nettopp det.

UT Å RULLE: Russefeiringen er sentral i «Delete Me». FOTO: Viaplay.

Begynner med slutten

Marie Kristiansen, som blant annet står bak Karpes musikkvideo «Hvite menn som pusher 50» og som har jobbet med «Unge Lovende», gjør sin debut som serieskaper med «Delete Me».

Hun viser at hun har teft for å fortelle sterke historier, noe hun gjør med et særegent formspråk som fenger.

Sammen med medforfatter Jesper Sundnes, har hun skrevet en fortelling som blir fortalt baklengs. «Delete Me» begynner med slutten og de fatale konsekvensene, før den nøster seg bakover i fortellingen for å finne ut av hva som egentlig har skjedd.

Dette er et grep som bygger opp spenningen på effektivt vis, men som både gir og tar fordi den fragmenterte fortellerteknikken også gjør det utfordrende å henge med.

HACKTIVIST: Happy Jankell spiller hackeren Fanny i «Delete Me». FOTO: Viaplay.

Styggpent tenåringsliv

Sammen med fotograf Marianne Bakke pakker Kristiansen fortellingen inn i en visuell stil som gjenspeiler kaoset og angsten rollefigurene kjenner på.

Gjennom kameravinkler, utsnitt og klipperytme understreker serien hvilken virvelvind av følelser som stormer bak pannebrasken til rollefigurene. Historien fortelles også delvis gjennom mobiltelefoner og kameraene som er konstant tilstedeværende.

Og med en fargepalett som minner om den vi så i «Euphoria», blir det mørke tenåringslivet, badet i russebussenes neonlys, styggpent å se på.

Slår ikke hardt nok

«Delete Me» fremstår som realistisk, men er ikke like troverdig i alle ledd. Spesielt har jeg problemer med fremstillingen av hackeren Fanny, selv om svenske Happy Jankell er en dyktig skuespiller.

Etter hvert kommer også fortellerformen og den visuelle stilen noe i veien for historien som fortelles. Det kaotiske tenåringshodet blir en kaotisk fortelling, og når trådene skal nøstes sammen i den siste episoden går det litt for fort.

Starten på fortellingen mikses sammen med hvordan det går med venninnene til slutt, og her klarer ikke serien å runde av på en tilfredsstillende måte.

Dermed blir ikke «Delete Me» den knyttneven i magen serien kunne ha vært. Historien gjør vondt i mellomgulvet, men sitter ikke like lenge igjen i kroppen etterpå.

«Delete Me» ser du på Viaplay. Alle episodene legges ut 7. mars.