PÅ KINO OG DISNEY+ 5. MARS 2021: Disney-magien lever videre, om enn litt rutinemessig, i «Raya og den siste dragen», et vakkert og spennende animasjonseventyr med manglende tillit mellom mennesker som et gjenkjennelig tema fra vår egen polariserte samtid.

Regissørene Don Hall og Carlos López Estrada beveger seg ikke langt unna Disney-formelen, med vakre og sterke kvinnelige figurer, søte «sidekicks» fra fantasiens dyrerike og en moral om å finne motet til å gjøre det rette.

De forteller imidlertid en god historie innenfor de faste rammene som er underholdende nok, om ikke spesielt nyskapende.

Fremdriften er upåklagelig, den visuelle lekenheten er gledelig stor og selv om man ikke nødvendigvis blir fryktelig overrasket over utfallet, har «Raya og den siste dragen» nok av kvaliteter til å tilfredsstille et bredt publikum.

FORMIDABEL MOTSTANDER: Prinsesse Naamari kjemper for seg og sine i «Raya og den siste dragen». Foto: © 2021 Disney. All Rights Reserved.

Alle drager forstenet

Historien foregår i eventyrriket Kumandra, der mennesker og drager en gang levde side om side. For 500 år siden ble de angrepet av Druunen, en mørk kraft som ble overvunnet ved hjelp av en magisk dragestein, men ikke før alle dragene var forstenet.

Kumandra ble deretter oppdelt i fem riker, oppkalt etter dragens kroppsdeler, Hjerte, Rygg, Klo, Hale og Tann.

Høvdingen av Hjerte forsøker nå å samle dem igjen, men når det slår feil og vekker Druunen til live på nytt, legger høvdingens datter Raya (Kelly Marie Tran/Klara Høeg) ut på en lang reise.

Hun må finne den siste gjenlevende dragen, Sisu, for å beseire Druunen og fullføre farens drøm om å gjenforene Kumandra, men har en formidabel motstander i Naamari (Gemma Chan/Yngvild S. Grotmol), prinsessen av Tann.



Førsteklasses animasjon

Historiens kunstige dramaturgi ligner et dataspill, der hver av Kumandras fem riker er som nivåer som må passeres for at Raya skal nå målet. Heldigvis har de hvert sitt visuelle særpreg, både når det gjelder natur, kultur og arkitektur, som gir filmen flere spennende utrykk å spille på. Animasjonen er av førsteklasses kvalitet!

Raya er figuren som binder alt sammen, og hun er en klassisk Disney-helt med stålvilje, pågangsmot og en emosjonell klangbunn mange kan identifisere seg med.

Hun har noen oppskriftsmessige følgesvenner som skal gi filmen et komisk tilsnitt, som dragen Sisu (Awkwafina/Cecilie Steinman «Cess» Neess), billen Tuk Tuk (Alan Tyduk), den unge båtkapteinen Boun (Izaac Wang/Sindre Lie Seip) og lommetyven Lille Noi (Thalia Tran/Adeline Chétail).

De fungerer helt greit til formålet, men humoren får uansett ikke så stor plass i «Raya og den siste dragen». Alvoret ligger som en vedvarende undertone gjennom hele handlingen, og gjør at filmen kanskje passer bedre for større barn enn de minste.

FLOTT ANIMERT: «Raya og den siste dragen» ser fantastisk ut. Foto: © 2020 Disney. All Rights Reserved.

Underholder lekende lett

«Raya og den siste dragen» er stødig fortalt og har ingen reelle dødpunkter, men man får en følelse av at historien, skrevet av Qui Nguyen og Adele Lim, er planlagt og kalkulert og at filmskaperne ikke har sett seg råd for å ta store sjanser.

Mange liker forutsigbarhet, men denne filmen krysser av på litt for mange sjekkpunkter for en Disney-suksess. Det må likevel kunne sies å være en bragd å få fullført en storslått animasjonsfilm som dette i en pandemi.

Rulleteksten avslører av den er produsert fra rundt 400 hjemmekontor, hvilket er en bedrift som det virkelig står respekt av.

Det lukter kanskje ikke klassikerstatus av resultatet, men filmen ser helt fantastisk ut, og underholder lekende lett, til tross for et noe alvorstungt innhold.