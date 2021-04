PÅ KINO 30. APRIL 2021: Det krever trolig et visst mot å lage en film som diskuterer utførelsen av dødsstraff i Iran, og det er nettopp det regissør Mohammad Rasoulof har gjort. «Det finnes ingen djevel» vant Gullbjørnen under fjorårets Berlinale, og er en knallsterk film med fire ulike innfallsvinkler til temaet. Den har nydelig skuespill av et fortreffelig ensemble og en gjennomgående samfunnskritisk nerve som treffer, selv i de stilleste øyeblikkene. Filmen består av fire kapitler som på ulike vis omhandler de som med eller uten tvang er satt til å utføre dødsstraff ved henging. Alle er godt fortalte, provoserende og engasjerende. ANMELDELSE: «Shadow and Bone» S01 er et levende og troverdig fantasyunivers OVERRASKENDE BESØK: Kjæresteparet Nana (Mahtab Servati) og Javad (Mohammad Valizadegan) i «Det finnes ingen djevel». Foto: Arthaus Moralske kvaler Det første kapitlet, som bærer filmens tittel, viser kontrastene i hverdagen til Heshmat (Ehsan Mirhosseini). I det andre kapittelet, «Hun sa til meg: Du klarer det», plages soldaten Pouya (Kaveh Ahangar) av moralske kvaler. Kapittel 3, «Bursdagen», forteller om soldaten Javad (Mohammad Valizadegan) som kommer på overraskende besøk til kjæresten Nana (Mahtab Servati), men får selv en stygg overraskelse. Det fjerde og siste kapitlet, «Kyss meg», innfører et vestlig perspektiv når den tysk-iranske jenta Darya (Baran Rasoulof) besøker sin onkel Bahram (Mohammad Seddighimehr) på den iranske landsbygda.

Man blir sjokkert og engasjert Dette er en vesentlig film med dramatisk nerve og slagkraftig vilje, formidlet gjennom Rasoloufs nyanserte og innsiktsfulle manus og regi. Fra et europeisk ståsted virker det umenneskelig at vernepliktige i den iranske hæren blir tvunget til å henrette fanger, men dette er altså en realitet, noe filmen diskuterer klokt fra forskjellige utgangspunkt. Filmen viser effektivt de menneskelige kostnadene og de langtrekkende konsekvensene ved praksisen. Man blir sjokkert over enkeltes tilsynelatende likegyldige innstilling og engasjert i andres sterke motforestillinger. ANMELDELSE: «Stowaway» er en spennende sci-fi-thriller som trykker på de rette knappene DISKUSJON: Soldater er uenige om utførelse av dødsstraff i «Det finnes ingen djevel». Foto: Arthaus Et betydelig verk Man ser en gjennomgående samfunnskritisk linje gjennom de fire kapitlene, uten at regissør Mohammad Rasoulof nødvendigvis eksplisitt anklager det iranske regimets strenge lover og regler. Det er likevel nok sprengstoff i filmen til at han ikke fikk utreisetillatelse for å delta på Berlinalen i 2020. «Det finnes ingen djevel» er et betydelig verk som gir grobunn for diskusjon og ettertanke, og har store filmatiske kvaliteter som fortjener å bli opplevd på et stort lerret.

