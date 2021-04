PÅ KINO 16. APRIL 2021: «Wrong Turn» tilhører en lang, amerikansk filmtradisjon, som tar utgangspunkt i at natur og bygdefolk er farlig for byungdom på ferietur.

Dette er en nyinnspilling av en film fra 2003, og selv om historien er kraftig forandret i forhold til originalen, er de grunnleggende elementene de samme som i klassiske sjangereksempler som «Motorsagmassakren» og «The Hills Have Eyes».

«Wrong Turn» er jevnt over en vellaget og sjangertro film, som absolutt inneholder noen sjokkerende scener, men regissør Mike P. Nelson tør dessverre ikke gå langt nok i sine groteske skildringer, som tross alt er en viktig del av sjangeren.

Skal man en gang lage skrekkfilm, trenger man ikke skåne publikum for skrekkens sanne konsekvenser.

SKUMLE SKIKKELSER: Noe lusker rundt i skogen i «Wrong Turn». Foto: Selmer Media

Klassisk «scream queen»

Det starter selvsagt med en gruppe ungdommer på tur, som i beste 2021-stil er en korrekt miks av hudfarger og legninger.

Jen peker seg tidlig ut som av hovedpersonene, og Charlotte Vega (som du skal se får et lite gjennombrudd med denne rollen) spiller henne som en klassisk «scream queen» fra 1970-tallet med hotpants, hippiehår og bein i nesa.

Vennegjengen skal gå en sti gjennom fjellkjeden Appalachene i Virginia, men kommer i konflikt med en gruppe mennesker som bor ute i skogen. De kaller seg The Foundation og har laget sitt eget samfunn der de lever etter barbariske lover.

Når blod blir spilt, må ungdommene kjempe for å overleve, mens Jens far, Scott (Matthew Modine), legger ut på leting.



Åpenbare sjangergrep

Filmens anslag og oppbygging er helt i tråd med sjangerens regler og konvensjoner, det visuelle er profesjonelt utført og skuespillerne er gode nok til å formidle hovedfigurenes frykt og raseri på en overbevisende måte.

Ved siden av Charlotte Vegas hovedrolle, er det veldig hyggelig å se veteranen Matthew Modine få bryne seg på en betydelig rolle igjen. Likevel mangler «Wrong Turn» en viktig ting, nemlig spenning.

Fortellerteknikken og sjangergrepene er for åpenbare, slik at man som regel vet hva som skal komme, og det finnes kanskje et publikum som faktisk foretrekker dette.

Det må være en grunn til at den originale «Wrong Turn» fikk hele 5 oppfølgere, riktignok rett på DVD. Den nye utgaven har kanskje sine styrker i det opplagte, der man finner en slags «trygghet» i de velkjente sjokkeffektene.

FARLIG: Jen (Charlotte Vega) og vennene hennes er i trøbbel i «Wrong Turn». Foto: Selmer Media

Klisjéfylt avslutning

Filmen har noen interessante ideer om hvordan et lukket samfunn i skogen kan se ut og fungere, og man kan også ane at historien har en underliggende politisk kontekst om et splittet land.

Det er fullstendig usannsynlig at noe slikt finnes i USA på ordentlig, men man godskriver det på fantasikontoen, selv om det sosialantropologiske rammeverket er skjørt, og kunne med fordel vært utforsket grundigere. Regissør Nelson legger i hvert fall opp til en rekke skrekkelige situasjoner og utfordringer som utspiller seg uten unødige sidespor eller dødpunkter.

Epilogen strider imot all logikk og fornuft, for man skulle tro at både FBI og media ville vært svært interesserte i The Foundation, men latskapen i manusarbeidet resulterer i stedet i en klisjéfylt avslutning som varer litt ut i rulleteksten, og som i det minste er sjangertro.

«Wrong Turn» er ikke uten kvaliteter som skrekkfilm, men burde ha skrudd opp effektbruken noen hakk. Det som vises på lerretet ser i det minste ut til å være praktiske effekter, ikke digitale, og det er verdt å applaudere!