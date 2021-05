PÅ KINO 14. MAI 2021: Tenk at en film fra et barskt miljø med nybyggere, pelsdyrjegere og opportunister i 1800-tallets Oregon kan være så vakker! «First Cow» er basert på en roman av Jonathan Raymond, som også har skrevet filmmanuset sammen med regissør Kelly Reichardt.

De gir et nyansert og interessant bilde av de tøffe kårene som møtte lykkejegere i et uutforsket territorium. Man får noen nye og friske perspektiver på hvordan grenselandet må ha fortonet seg for de som «oppdaget» det, og hvordan også de hadde drømmer, ambisjoner og behov for å bli sett.

Først og fremst er det en varm skildring av et dypt vennskap som oppstår mellom to ensomme menn som på hver sin måte har falt utenfor fellesskapet. «First Cow» er en nydelig film, med kloke, morsomme og rørende observasjoner av myke menn i Det ville vesten.

SPESIELT FORHOLD: Cookie (John Magaro) og områdets første ku i «First Cow». Foto: Allyson Riggs / A24 Films

Vennskap blir samarbeid

Otis «Cookie» Figowitz (John Magaro) jobber som reisekokk for en gruppe pelsdyrjegere på vei nordover tidlig på 1800-tallet. På leting etter sopp og bær i skogen finner han kinesiske King-Lu (Orion Lee), og hjelper ham med å skjule seg for hevnlystne russere.

Når de senere gjenforenes, utvikles vennskapet til et samarbeid for å tjene litt penger. Otis mangler tøffheten til å håndtere de sosiale kodene i det barske miljøet, mens King-Lu har mange ideer, men mangler gjennomføringsevne.

Sammen kan de kanskje få til noe, men for å realisere det, må de utføre risikabel tyvmelking av områdets første og eneste ku, som tilhører den lokale forvalteren (Toby Jones).



Et uvanlig radarpar

«First Cow» er en vidunderlig reise ut i villmarka, fortalt med et fantastisk blikk for de vennlige karakterenes indre kvaliteter.

Kanskje er det regissørens kvinnelige perspektiv som er grunnen til at mennenes mykere sider fremheves, og at historien får god tid til å etablere sine miljøskildringer, der det er store kontraster mellom varme figurer og ugjestmilde omgivelser.

Det er rørende å se vennskapet mellom «Cookie» og King-Lu spire og gro under forhold som ikke nødvendigvis er de frodigste for mellommenneskelige relasjoner.

Dette er et uvanlig radarpar man rekker å bli veldig glad i. John Magaro og Orion Lee gjør to av de fineste rolleprestasjonene du vil kunne se på kino i år.

MED LUE I HAND: King-Lu (Orion Lee) og «Cookie» (John Magaro) møter øvrigheten i «First Cow». Foto: Allyson Riggs / A24 Films

Drivende god historiefortelling

Filmens innledning gir et frempek på hvordan det skal ende, og selv om avslutningen kan virke løs, finnes det nok av spor gjennom historien til at man kan ane resten selv. «First Cow» er nemlig smart, økonomisk og drivende god historiefortelling på sitt beste, selv når fremdriften kan synes treg.

Det foregår riktignok i et bedagelig tempo som noen kanskje vil synes er unødvendig lavt, men jeg elsker at kameraet tar seg tid til å studere figurene nøye, og gjerne henge igjen på den kaotiske naturen i det nord-vestlige USA i noen sekunder etter at de har gått ut av filmruta.

«First Cow» er en strålende film, med gode refleksjoner over betydningen av vennskap og tilhørighet. Kelly Reichardt markerer seg som en betydelig filmskaper og det er en skandale at verken hun eller filmen hennes fikk så mye som en eneste Oscar-nominasjon.