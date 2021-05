PÅ DISNEY+ FRA 4. MAI: «Star Wars: Den gærne gjengen» er en actionfylt «spin off»-serie fra «The Clone Wars» som på flere måter plasserer seg i kjernen av Star Wars. Handlingen starter med den sentrale ordre 66, hvor Darth Sidious gir soldatene i klonehæren beskjed om å drepe Jediene – og «Det galaktiske imperiet» fødes. Vi møter raskt noen gamle kjente som åpner opp dørene til flere av de sentrale handlingstrådene i og rundt Skywalker-sagaen. Og vi møter noen nye fjes som setter i gang nye fanteorier. Heltene våre er nok en gang en kul gjeng opprørere som prøver å gjøre det rette i en skakkjørt galakse. Og igjen må godlynte hardhauser ta seg av en ung og lovende hovedperson med spesielle evner. Det er kjent, det kjært og det er vellaget påfyll for Star Wars-fansen. ANMELDELSE: Shadow and Bone – Et levende og troverdig fantasyunivers! GAMLE KJENTE: Grand Moff Tarkin (Stephen Stanton) ble introdusert allerede i den første Star Wars-filmen i 1977, og er en av flere gamle kjente vi møter i dette nye eventyret. FOTO: © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved. Nikker til 80-tallets actionhelter Vi ble så vidt kjent med den gærne gjengen i «Clone Force 99» i sistesesongen av «Star Wars: The Clone Wars» i 2020. De er en spesialtropp bestående av defekte klonesoldater med fordelaktige mutasjoner. En hardtslående kombinasjon av hjerne, årvåkenhet, rå styrke, og ekstreme kampferdigheter som ifølge rapportene hadde «100% suksess på sine oppdrag». Med nikk til 80-tallets karikerte actionhelter, er det en fengende blanding typete typer som utgjør den selverklærte Bad Batch – eller «den gærne gjengen» som de lyder på norsk. Lederen er Rambo-klonen Hunter, og med seg har han muskelbunten Wrecker, supersmarte Tech, skarpskytteren Crosshair og den nesten heldigitale Echo. Alle fem er stemmelagt av Dee Bradley Baker – som med hang til gladteite replikker klistrer personlighetene deres tykt utenpå uniformen. Men det bor selvsagt mer i denne gjengen enn hva første øyekast tyder på, og utover i den 70 minutter lange førsteepisoden får vi se hvordan deres nye soldathverdag – under Grand Moff Tarkins (Stephen Stanton) oppsyn – påvirker holdninger og lojalitet til befalet. «Den gærne gjengen» går også inn i noen interessante Star Wars-spørsmål. Blant annet om hvorfor Stormtroopere ser ut til å bli dårligere og dårligere til å treffe blink. Det er nerdesnadder. ANMELDELSE: The Mandalorian – Vil gi deg troen på «Star Wars» tilbake God eventyrfølelse, men lite nytt på stjernehimmelen De som hadde håpet på noe nytt og særlig annerledes fra serieskaper Dave Filoni og det nå Disney-styrte Star Wars-underholdningsmaskineriet, vil bli skuffet her. I stil, strek, rollefigurer og humør er dette en direkte videreføring av «The Clone Wars»-universet, og ut fra starten å dømme kan dette egentlig sees på som en ny sesong av den populære animasjonsserien. Og det liker jeg svært godt – jeg storkoste meg med Ahsoka Tano, kaptein Rex og Anakin Skywalkers animerte eventyr. «Den gærne gjengen» er også tro til Star Wars-merkevarens kjerneverdier når det gjelder handlingsmønster, rollefigurenes egenskaper og stadige forbindelser til andre Star Wars-produkter. Her knyttes det bånd til «The Mandalorian», den originale trilogien og til kommende serier fra galaksen langt borte. For hvorfor endre noe som fungerer? Disney og Lucasfilm har for alvor fått i gang magekriblingen rundt Star Wars igjen, og dette er nok en serie som treffer den deilige troikaen av nostalgi, action og George Lucas sin stjernespraglende eventyrfølelse. Det er ikke like storslagent, tøft og emosjonelt slagkraftig som «The Mandalorian» – dette tegner til å bli en mindre serie på alle måter. Men Dave Filoni, regissør Brad Rau og hovedmanusforfatter Jennifer Corbett smeller opp verdensbyggingen i ytterkantene rundt Skywalker-sagaen på en drivende fengende måte. Førsteinntrykket er at dette blir gøy for både nye og gamle kraftentusiaster. «Star Wars: Den gærne gjengen» har premiere på Disney+ 4. mai med en ekstra lang førsteepisode på 70 minutt. Så kommer det ny halvtimesepisode hver fredag. Anmeldelsen er basert på 2 av 14 episoder.

Om SERIEN Star Wars: Den gærne gjengen

Slippdato: 04.05.2021

Sesong: 1

Regi: Brad Rau

Utgiver: Disney+

Serieskaper: Dave Filoni

Originaltittel: Star Wars: The Bad Batch

Sjanger: Action, Animert, Eventyr, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.