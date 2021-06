PÅ KINO 11. JUNI 2021: Du trenger ikke lete lenger. Den mest solfylte, rytmiske, energiske, humørsmittende og livsbejaende filmen du kan se på kino i sommer, er «In the Heights»!

Produsent, komponist, manusforfatter og skuespiller Lin-Manuel Miranda («Hamilton», «Mary Poppins vender tilbake», «Vaiana») har fått sin første Broadway-musikal fra 1999 filmatisert med fyr, flamme og frodighet av regissør Jon M. Chu.

La gå at figurene er ganske tynne, at manuset er en smule skjematisk, og at Mirandas musikk fungerer bedre som en del av historiefortellingen, enn som enkeltstående hits.

Filmen er også litt for lang, på grunn av noen overflødige sekvenser som senker fremdriften og kunne godt ha vært kuttet, men «In the Heights» er så sprudlende, innbydende og fargesprakende at de fleste innsigelser preller av.

SPRUDLENDE: Herlig koreografert dans med Daphne Rubin-Vega, Stephanie Beatriz og Dascha Polanco i «In the Heights». Foto: SF Studios

Liv og omgivelser i endring

Historien foregår i Washington Heights, en bydel i New York dominert av innbyggere med bakgrunn fra Den dominikanske republikk i Karibia. Der opplever flere unge mennesker på hvert sitt vis at både livene deres og omgivelsene er i sterk endring.

Usnavi (Anthony Ramos) drømmer om å flytte tilbake til hjemlandet for å overta bestefarens strandbar. Bydelens stolthet, Nina (Leslie Grace), kommer hjem på ferie fra sine universitetsstudier i California med en hemmelighet som hun holder skjult for faren, Mr. Rosario (Jimmy Smits).

Og Vanessa (Melissa Barrera) drømmer om å flytte lenger sør på Manhattan og gjøre karriere som klesdesigner, samtidig som hun har et godt øye til Usnavi. Det er sommer, det er varmt, en strømstans truer bydelen og det skal bli glohett på flere måter.



Imponerende energi

«In the Heights» overbeviser med en kanonade av fantastiske musikalinnslag, dominert av karibiske og latin-amerikanske rytmer, gjennomsyret av en positivitet og livsglede som eksploderer gjennom lerretet. Det er umulig å sitte stille i kinosetet!

Jon M. Chu er kanskje mest kjent for regien på «G.I. Joe: Retaliation», «Now You See Me 2» og «Crazy Rich Asians», men har også musikalerfaring med to «Step Up»-filmer og to Justin Bieber-dokumentarer. Her sørger han for å fylle hver eneste filmrute med hektisk aktivitet og et imponerende energinivå som gjør at to timer flyr av gårde.

Klipper Myron Kerstein har gjort en knivskarp presisjonsprestasjon, mens fotograf Alice Brooks, produksjonsdesigner Nelson Coates og resten av teamet har sørget for å gi filmen et visuelt uttrykk som virkelig fremhever den multikulturelle bydelens mangfoldighet.

Fargene på mennesker, klær og design står i strålende kontrast til solvarm asfalt, betong og murstein.

KJÆRESTER? Usnavi (Anthony Ramos) og Vanessa (Melissa Barrera) har et godt øye til hverandre i «In the Heights». Foto: SF Studios

En kjærlighetserklæring

Det imponerende ensemblet, ledet an av svært sympatiske Anthony Ramos, har kanskje ikke de mest spennende figurene på papiret, men formidler dem med formidabel utadvendthet. Det engasjerer å se dem hige etter den amerikanske drømmen og man kan føle deres smerte når de ikke nødvendigvis oppnår den.

Og den som savner representasjon på film, vil legge merke til at nær samtlige skuespillere, statister og dansere er fargede, mens hvite kun eksisterer i periferien. Det er slående når en av de svært få hvite talerollene er en flyttesjauer som får kjeft av skjønnhetssalongeier Daniela (Daphne Rubin-Vega) når han kaller henne «ma’am» og ikke «senorita».

«In the Heights» har en sørgmodig undertone om en kultur i ferd med å forvitre, der innbyggere og butikker presses ut av et stadig dyrere boligmarked. Filmen er en eneste stor kjærlighetserklæring til denne kulturen, og menneskene som utgjør den.

Musikken fungerer nok best i musikalens kontekst, og er trolig ikke av typen man vil høre mye på ellers, men du kommer til å danse ut av kinosalen!