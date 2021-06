PÅ NETFLIX FRA 11. juni: «Lupin» var en kjapp, frisk og underholdende start på krimåret da del 1 av serien kom på Netflix i januar.

De første fem episodene sluttet på en intens spenningstopp, og gjorde at appetitten på fortsettelsen har vært stor hos oss som ble betatt av den franske mestertyven Assane Diop.

Nå er de fem siste episodene klare på Netflix, og både tempo, action og fiffige krimfinter sitter fra første stund.

Plottet, hvor vår hovedperson er ute etter hevn på den rike forretningsmannen som drepte hans far, krever en del godvilje fra publikum etter hvert som ting eskalerer.

Vi må tåle noen omveier, opplagte triks og et par kunstige handlingstråder for at de fem episodene gang på gang skal ende i høydramatikk.

Men som fjærlett popkornunderholdning er dette nok en fengende runde med røyk, speil og lureri. Og hovedrolleinnehaver Omar Sy fortsetter å begeistre med sin karismatiske hovedperson.

ANMELDELSE: Lupin del 1 – Fengende og sjarmerende om fransk mestertyv

EN BREKKEKKEL SKURK: Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) er igjen aldeles uspiselig som den uærlige og livsfarlige skurken i denne historien. FOTO: Emmanuel Guimier/Netflix

Flykter fra politiet, jager sin nemesis

«Lupin» er en modernisering av Maurice Leblancs litterære stjerne, mestertyven Arsène Lupin. Det er en antihelt med røtter tilbake til 1905, som dukket opp på film allerede i 1908, og som har møtt på selveste Sherlock Holmes i både bøker og dataspill.

I Netflix sin modernisering ruver den berømte gentlemanstyven i bakgrunnen for vår hovedperson. Assane Diop er enorm Lupin-fan, og i dagens Paris bruker han bokhelten som ledestjerne i jakten på sin erkefiende.

Del 2 starter som en høyoktans jaktthriller hvor en desperat Diop må gjøre alt hva han kan for å redde en av sine nærmeste.

De neste episodene fortsetter langs samme hovedkonflikt som i del 1. Og samtidig som den korrupte Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) sender politiet etter vår helt, så har Diop en avansert plan for å hevne sin far.

Det blir noe endimensjonalt at episodene alltid skal ende opp i forrykende lureri og triks, og en del av forkledningene og småsvindlene er for enkle til å begeistre et filmvant publikum.

Hvis du syntes «Lupin» del 1 ble litt slitsom i sin konstante heist-film form, så er del 2 dessverre enda mer skamløs. Men hvis du digger denne kjappe montasjebaserte fortellerteknikken, så får du fem nye timer her.

ANMELDELSE: Ragnarok S02 – Det blir for tamt rett og slett

UNDER JORDEN: Katakombene i Paris blir brukt som en del av Assane Diops (Omar Sy) kløktige planer i del 2 av «Lupin». FOTO: Emmanuel Guimier/Netflix

Stjeler med stil

Ifølge Netflix er «Lupin» er en av de mest sette seriene på Netflix i år, og det er mye som stikker seg fram i en serie som bruker mye kult for å bli kul.

Kamera titter ofte ned for å få med hvilke raffe Nike-sko Diop har på seg når han er ute og svindler på gaten.

En «katt og mus» lek i de skjulte delene av katakombene i Paris sørger for å holde båndene til Arsène Lupin og det mystiske Paris godt synlige.

Musikkbruken med The Four Tops snurrende på vinylspilleren, og forbrytelser som kryssklippes med symfoniorkesterets grandiose arrangementer er velbrukte og kule bidrag.

Og en favorittskuespiller fra «Le Bureau» dukker opp i en meget kul hackerrolle som nikker høflig til sin franske seriekollega.

Alt dette, og mye mer til, lener seg på ting publikum har sett før og liker. Det er på en måte skamløst og lite originalt, men som sin hovedperson – det stjeles med en viss stil i «Lupin».

«Lupin» del 2 har premiere på Netflix fredag 11. juni. Anmeldelsen er basert på alle fem episodene.