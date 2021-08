PÅ KINO 13. AUGUST 2021: Den amerikanske regissøren David Lowery («A Ghost Story», «Den siste gentleman») har begått en av årets mest besnærende filmer. «The Green Knight» er et visuelt drømmende middelaldereventyr med en relasjon til den arthurianske legenden om kong Arthur og ridderne av Det runde bord.

Dev Patel er strålende i hovedrollen, og Lowerys omhyggelige verdensbygging er førsteklasses.

Historien kan kanskje virke en smule fremmed og forvirrende, der filmen følger det originale materialets springende fortellerstruktur, men har definitivt en spennende egenart som gjør at «The Green Knight» skiller seg kraftig ut fra ridderfilmene vi har fått servert i nyere tid.

Den ligger for eksempel nærmere John Boormans «Excalibur» (1981) enn Guy Ritchies «King Arthur: Legend of the Sword» (2017), som slett ikke er en negativ kvalitet.

RIDDER OG LADY: Dev Patel og Alicia Vikander i «The Green Knight». Foto: Norsk Filmdistribusjon

En merkelig utfordring

Utgangspunktet er diktet «Sir Gawain and The Green Knight», skrevet av en ukjent forfatter sent på 1300-tallet. Sir Gawain (Dev Patel) er nevø av kong Arthur (Sean Harris) og en av ridderne av Det runde bord.

Han har til gode å bevise sine kvaliteter, og kanskje er det derfor han tar imot en merkelig utfordring fra Den grønne ridderen (Ralph Ineson), når han overraskende dukker opp ved hoffet. Sir Gawain må drepe ham med sverd, men forutsetningen er at han ett år senere reiser frivillig til Det grønne kapell for å motta samme banesår.

Når tiden har kommet, forlater sir Gawain hoffet og sin fattige elskerinne, Essel (Alicia Vikander), og legger ut på en lang reise nordover, der han skal møte flere farer, skumle spøkelser og mystiske personligheter.



Vakre og illevarslende bilder

David Lowery holder seg visstnok ganske tett opptil det originale diktets handling, men gir hovedfiguren rom for utvikling. Gjennom Dev Patels flotte skuespill møter vi en, i utgangspunktet, umoden og uerfaren sir Gawain, som i løpet av reisen blir stilt overfor utfordringer og problemstillinger som tvinger ham til å vokse som person.

Det handler ikke bare om ære og moral, men også plikt- og ansvarsfølelse. Denne historien skildres med vakre og illevarslende bilder av både forheksende skog, mørke tjern og gamle slott.

På veien møter han blant annet en kvikk byttejeger (Barry Keoghan), mystiske Saint Winifred (Erin Kellyman), en gjestfri Lord (Joel Edgerton) og hans vakre Lady (også hun spilt av Alicia Vikander), som alle er viktige brikker i filmens episodiske struktur.

GJESTFRI LORD: Joel Edgerton i «The Green Knight». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Et relevant portrett

«The Green Knight» byr på en romantisert eventyrversjon av gamle riddersagn, men samtidig gir David Lowery og Dev Patel denne historien et dypere lag som gjør den interessant og engasjerende.

Gjennom sir Gawains søk etter sin egen manndom tegnes det et godt portrett av en ufortjent privilegert mannsperson som virker relevant, også for et moderne publikum.

Filmen er strålende fotografert, med flere stilfulle bakgrunner og visuelle grep som er nærmest hypnotiserende mørke, vakre og spennende. Hvem hadde for eksempel trodd at skog og sletter i middelalderen var innhyllet av så mye røyk?

«The Green Knight» er derfor en slående opplevelse som ligner lite annet du har sett på film i nyere tid.