PÅ KINO 6. AUGUST 2021: Norske Mona Fastvold markerer seg som et stadig mer spennende regitalent med sin andre spillefilm. «The World to Come» har visse fellestrekk med debuten «Søvngjengeren» (2014), for også nå handler det om mellommenneskelige relasjoner mellom to par ute på den amerikanske landsbygda.

Forskjellen er at historien er lagt til 1800-tallet og at den skildrer et lesbisk forhold i en tid uten referanser – til eller forståelse for – kjærlighet mellom personer av samme kjønn. Katherine Waterston og Vanessa Kirby spiller godt og behersket i en stilsikker film som holder lokk på de sterkeste utbruddene, men lar følelsene ulme under overflaten.

Den er like stram og disiplinert som Celine Sciammas «Portrett av en kvinne i flammer» og Francis Lees «Ammonite», som begge har lignende tematikk, men oppnår ikke helt den samme akutte smerten fra disse filmene. Hovedpersonene fremstår en tanke for stive og formelle til å vekke de aller største emosjonene.

«The World to Come» er likevel en film med mange gode kvaliteter, der Mona Fastvolds fortellerevner, figurskildringer og verdensbygging er åpenbare.

HARDT LIV: Ekteparet Abigail (Katherine Waterston) og Dyer (Casey Affleck) sliter med et smertelig tap i «The World to Come». Foto: SF Studios

Nært vennskap eskalerer

Vi blir introdusert for Abigail (Katherine Waterston) og ektemannen Dyer (Casey Affleck) som i 1856 lever et hardt og spartansk liv på en liten gård i Schoharie County i staten New York.

Vi forstår tidlig at de nylig ble rammet en av stor tragedie som de ikke har kommet seg over, men Abigails tilværelse lysner når hun blir kjent med de nye naboene Tallie (Vanessa Kirby) og Finney (Christopher Abbott).

De to kvinnene innleder et nært vennskap som snart eskalerer til et seksuelt forhold ingen av dem var forberedt på, og ikke helt vet hva de skal gjøre med i et strengt konservativt samfunn, der kjærlighet mellom to kvinner er et ukjent konsept.



Elegant spill

Tittelen «The World to Come» er trolig en lovnad om en fremtid der det blir enklere for kvinner som Abigail og Tallie å leve ut sin kjærlighet for hverandre. De er låst fast i sin samtids konvensjoner og kjønnsrollemønstre, med mutte, distanserte og gudfryktige ektemenn som har overlevelse som eneste mål.

Katherine Waterston og Vanessa Kirbys elegante spill gjør det åpenbart at deres figurer har større behov enn som så, mens Casey Affleck og Christopher Abbott har færre strenger å spille på som kalde, tilknappede menn, men utnytter mulighetene godt.

Selv om skuespillerne holder et høyt nivå, har filmen likevel ikke helt den samme gløden og lidenskapen fra for eksempel allerede nevnte «Portrett av en kvinne i flammer». Waterston og Kirby holder litt tilbake, som de kanskje må gjøre for å være troverdige i sine roller, men figurenes formelle tilnærming til hverandre gjør det utfordrende å tro fullt og helt på lidenskapen.

Kanskje skyldes det også Waterstons fortellerstemme, som utleverer Abigails tanker, meninger og lengsler fra hennes dagbok, men på en forsiktig og avmålt måte. Det hadde vært interessant å se om filmen kunne hatt en annen slagkraft uten den.

NYE NABOER: Tallie (Vanessa Kirby) og Finney (Christopher Abbott) leier en gård i nærheten i «The World to Come». Foto: SF Studios

Skaper store kontraster

«The World to Come» er aldeles nydelig filmet av André Chemetoff, med Romania som velfungerende stedfortreder for amerikansk 1800-talls-landsbygd. Gjennomført produksjonsdesign fører seeren effektivt inn i en værhard virkelighet som skaper store kontraster til den brennende kjærligheten som oppstår mellom hovedpersonene.

Ron Hansen og Jim Shepards stramme manus lar det i stor grad være opp til den enkelte å avgjøre hvor stort engasjement som vekkes, og har en litt brå avslutning som signaliseres litt for tydelig på forhånd.

Mona Fastvolds sikre regi gjør likevel «The World to Come» til en nydelig, liten film om utfordrende kjærlighet under umulige omstendigheter. Hennes videre karriere bør følges med åpne øyne!