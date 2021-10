Topp 10: Serier vi gleder oss til i høst

«Invasion»

ROMVESENENE KOMMER: «Invasion» handler om hvordan verden takler en alieninvasjon . FOTO: Apple TV+.

Det er ikke alle originalseriene Apple TV+ har lansert de siste to årene som har vært like bra, selv om det har vært påkåsta greier. «See», vi ser på deg… Men da vi så traileren for «Invasion» ble vi nysgjerrige!

Vi i Filmpolitiet elsker science fiction, og noe av det aller mest spennende med sjangeren er hvordan den kan utforske hvordan vi som mennesker reagerer i møte med det ukjente.

I «Invasion» blir jorda invadert av noe mystisk og utenomjordisk. Alejandro Iñárritus «Babel» og H.G. Wells roman «War of the Worlds», skal ha vært inspirasjonskilder for handlingen, som er en verdensomspennende historie der invasjonen blir skildret via mange ulike perspektiver og kulturer.

Det ser ut til å bli en storslagen affære når «Invasion» når tv-skjermen i høst!

Hvor: Apple TV+

Når: 22. oktober

«Beforeigners» S02

BARSK: Krista Kosonen i rollen som Alfhildir i sesong to av «Beforeigners». FOTO: HBO.

Hvordan hadde verden sett ut om mennesker fra steinalderen, vikingtida og 1800-tallet plutselig hadde dukket opp i vår tid? Det var settingen for «Beforeigners», som var den aller første norske HBO Nordic-serien da den kom i 2019.

I høst kommer andre sesong til HBO Max, og vi gleder oss til å returnere til denne merkelige, morsomme og spennende tidsreise-fantasykrimmen.

Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen er tilbake i rollene som politietterforskerne Lars og Alfhildir, vikingkvinnen som er politiets første ansatte med «flertemporal bakgrunn». De to hadde knallgod kjemi i første sesong, så det blir gøy å se dem tilbake sammen i TV-ruta.

Den første sesongen la opp til noen spørsmål, og serverte noen spor fra fortiden, som det blir spennende å ekskavere når eventyret fortsetter i sesong to!

Se Krista Kosonen og Nicolai Cleve Broch fortelle om hvilken kjent seriemorder som muligens dukker opp i «Beforeigners» sesong to i vår TV-spesial «Seriehøsten» i NRK TV!

Hvor: HBO Max

Når: Desember 2021

«The Shrink Next Door»

PSYKIATER MED ONDE HENSIKTER: Paul Rudd Og Will Ferrell spiller doktor og pasient i «The Shrink Next Door». FOTO: Apple TV+.

Paul Rudd og Will Ferrell i samme serie? Okey, vi er med! En historie basert på virkelige hendelser, og en prisvinnende «true crime»-podkast med samme navn? Nå er vi i hvert fall med!

«The Shrink Next Door» er en sort komedie som tar utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva om psykiateren din manipulerer deg for egen vinning?

Det høres ut som et veldig spennende utgangspunkt for en serie som ser ut til å kombinere humor med det ubehagelige. Will Ferrell og Paul Rudd spiller henholdsvis naiv pasient – Martin Markowitz, og utspekulert doktor – Dr. Isaac Herschkopf. Vi er veldig spente på hva de to Hollywood-stjernene, som tidligere har laget gull sammen i den moderne komedieklassikeren «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy», kan få til her.

I tillegg har de fått den fabelaktige Kathryn Hahn («WandaVision») med seg på laget i rollen som Martins søster Phyllis. Dermed er alt lagt til rette for en velspilt sort komedie når «The Shrink Next Door» når TV-skjermen i november.

Hvor: Apple TV+

Når: 12. november

«The Witcher» S02

MONSTERJEGEREN ER TILBAKE: Henry Cavill spiller Geralt of Rivia i «The Witcher». FOTO: Netflix.

Det ble bare en litt surmaga treer på terningen til de innledende episodene av «The Witcher», da serien hadde premiere i 2019. Men etter hvert som universet og rollefigurene fikk satt seg, begynte det virkelig å svinge av historien om monsterjegeren Geralt of Rivia.

Innen sesongfinalen var ferdig sang vi, som så mange andre, med på tonene fra «Toss a Coin to Your Witcher», og vi begynte å glede oss til fortsettelsen på eventyret.

For bokserien som «The Witcher» er basert på, er jo inspirert nettopp av eventyr og folkeeventyr spesielt. Og med norske øyne er det ekstra morsomt at Kristofer Hivju er med i rollen som Nivellen, en figur som er inspirert av eventyret om Skjønnheten og Udyret.

Han spiller også mot norske Agnes Born, som har rollen som Nivellens elskerinne Veerena, som har noen litt farlige utfordringer å stri med. Så blir det spennende å se hvilke andre monstre Geralt må handskes med videre, og vi gleder oss stort til mer bromance med skalden Jaskier.

Hvor: Netflix

Når: 17. desember

«Hawkeye»

NY DUO: Hailee Steinfeld dukker opp som Kate Bishop sammen med Jeremy Renner i «Hawkeye». FOTO: Marvel Studios, Disney+.

Superheltmastodonten som er Marvel Cinematic Universe dundrer videre også i høst. Storfilmen «Eternals» kommer på kino i november og like etterpå er det duket for «Hawkeye» på Disney+.

Og det ser ut til at vi kan få humørfylt juleaction av beste «Die Hard»-sort når Avengers-helten Hawkeye må ta et oppgjør med fortiden.

Traileren er stappet med svingende julemusikk, skyskrapere, store eksplosjoner og vittige replikker. Og det vi får se av samspillet mellom Hailee Steinfeld, som spiller Hawkeyes kommende protesje Kate Bishop, og Jeremy Renner tyder på god kjemi i TV-ruta.

Vi i Filmpolitiet elsker julefilmer og serier, og vi gleder oss veldig til å åpne ukentlige luker med superheltaction gjennom hele desember.

Se også opp for Florence Pugh som den nye Black Widow!

Hvor: Disney+

Når: 24. november

«Dopesick»

DOPESICK: Michael Keaton spiller legen i en gruveby i Virginia, der flere arbeidere blir avhengig av det nye legemiddelet OxyContin. FOTO: Disney+.

«Dopesick» er historien om hvordan det som skulle være et vidunder av et legemiddel, førte til en epidemi av avhengighet i USA.

Miniserien er inspirert av journalist og forfatter Beth Macys bok «Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America», og tar oss med på innsiden av et kynisk legemiddelfirma som tenker på profitt fremfor pasienten.

Serien følger blant andre Michael Keaton i rollen som en lege i en gruveby i Virginia, som i god tro skriver ut det nye smertestillende legemiddelet OxyContin til trengende gruvearbeidere.

Men det som skulle være et opioid med lav risiko for avhengighet, skal vise seg å være en gedigen løgn.

Det er altså en hardtslående historie som skal fortelles i «Dopesick». Og med en rekke gode skuespillere på rollelista, og Emmy-vinnende manusforfatter Danny Strong ved roret, har vi stor tro på at dette blir kvalitetsdrama.

Hvor: Disney+

Når: 12. november

«Succession» S03

ISKALD: Brian Cox er knallgod som den kontrollerende patriarken Logan Roy i «Succession». FOTO: HBO Nordic.

Familiekonflikter, maktkamp og en gjeng med egosentriske og usympatiske rollefigurer – «Succession», en av de siste års aller beste dramaserier, handler om den styrtrike Roy-familien som breier seg godt på toppen av den amerikanske medienæringskjeden.

Dette er en deilig serie som står like stødig som såpeglatt familiedrama og som herlig skrudd familiekomedie med satirisk brodd.

Brian Cox storspiller som kontrollerende mediemogul, gamlefar Logan Roy, og rundt ham svinger familien i selvskapte intriger, barnslig maktspill og ørsmå lommer av nestekjærlighet.

Etter flere utsettelser på grunn av covid-19 har ventetiden på den tredje sesongen av «Succession» blitt lang, men nå kommer den altså. Og er denne sesongen like god som de to foregående, kan vi forvente en serie det er lett å flire av, lett å bli oppslukt av og som er aldeles fortreffelig selskap på TV-skjermen.

Hvor: HBO Nordic

Når: 18. oktober

«Reservation Dogs»

VENNEGJENG: «Reservation Dogs» følger en gjeng med småkriminelle ungdommer på et reservat i Oklahoma. FOTO: Disney+.

«Reservation Dogs» er en komedie om fire tenåringer som har vokst opp på et reservat for urfolk i Oklohoma, og som drømmer om å skaffe nok penger til å flytte til solfylte California.

Taika Waititi og Sterlin Harjo har laget en sorthumoristisk og tilbakelent serie hvor småkriminaliteten flyter, gjengoppgjør utføres med paintball og ektefølte sosiale problem gir næring en opprørsk energi.

Hollywood har historisk sett syndet stort mot den amerikanske urbefolkningen. Spesielt westernsjangerens fremstillinger har tradisjonelt gitt mye næring til skadelige stereotypier.

I «Reservation Dogs» er det kunstnere fra Nord-Amerikas urbefolkning som selv får fortelle og skildre sine historier på sine premisser – både i hovedroller, på manus og med noen referansesterke gjesteroller.

Og med Taika Waititis («What We Do in the Shadows» og «Thor: Ragnarok») sans for deilig fjas, og innslag av poengtert metahumor så ser dette ut til å bli en av senhøstens vittigste og viktigste amerikanske serier.

Hvor: Disney+

Når: 13. oktober

«The Book of Boba Fett»

TEASER: Sesongfinalen av «The Mandalorian» avsluttet med en teaser for «The Book of Boba Fett». FOTO: Disney+.

Det blir ikke noen sesong tre av «The Mandalorian» i år, men vi gleder oss stort til det som blir «det neste kapittelet i historien om The Mandalorian», for å bruke Lucasfilm-presidenten Kathleen Kennedy sine ord.

Boba Fetts tilbakekomst i «The Mandalorian» var en fryd å følge med på, og da Fett inntok sjefsstolen på Tatooine på brutalt vis i sesongfinalen, var det både gåsehud og jubling i stua.

Det er ikke så mye vi vet om «The Book of Boba Fett» enda, bortsett fra at serien skal holde seg i samme del av «Star Wars»-universet som «The Mandalorian» utforsket. Og at komponist Ludwig Göransson, som lagde musikken til «The Mandalorian», svært gledelig skal sette tonene også for dette eventyret.

«Star Wars»-fansens nye guder, Jon Favreau og Dave Filoni, har produsert serien, og med den knalltøffe Temuera Morrison i tittelrollen, er vi rimelig sikre på at vi er i trygge hender.

Dank farrik, dette blir Fett!

Hvor: Disney+

Når: 29. desember 2021

«The Wheel of Time»

EPISK FANTASY: «The Wheel of Time» er basert på den berømte bokserien til Robert Jordan. FOTO: Amazon Prime Video.

Endelig skjer det! Fantasyeposet vi har ventet på i flere år, får sin premiere i november. Vi hadde «The Wheel of Time» på vår toppliste over seriene vi gledet oss aller mest til i år i januar, og det er ingen tvil om at den fortsatt er serien vi ser mest frem til.

Og vi skriver vi! Selv om det er mulig noen i redaksjonen mener at enkelte andre i redaksjonen har trumfet gjennom denne tittelen, siden hun er en livslang fan av Robert Jordans bøker som serien er basert på, men dem om det!

Den bestselgende bokserien «The Wheel of Time», livsverket til forfatter Robert Jordan, ferdigstilt av Brandon Sanderson etter Jordans død i 2007, er en episk, verdensbyggende fortelling med et unikt magisystem. Her får du et omfattende og engasjerende eventyr, spekket med action, horror og rollefigurer du virkelig får et stort hjerte for etter hvert som du lærer dem å kjenne.

Historien tar oss med til en avsidesliggende landsby i den avsidesliggende bygda The Two Rivers. I Emond’s Field blir livene til en gjeng med ungdommer fullstendig snudd på hodet når onde krefter plutselig invaderer hjemplassen. Sammen med den mystiske kvinnen Moiraine, spilt av Rosamund Pike, må de reise ut i verden for å finne svar, med monstre og demoner hakk i hæl.

Serieskaper Rafe Judkins er selv fan av Jordans bøker, og det er tydelig at han har gått inn i arbeidet med serien med stort hjerte og respekt for originalverket. Likevel så må det alltid gjøres endringer når et så stort fantasyunivers skal skvises inn i TV-ruta, og fallhøyden er selvfølgelig enorm. Derfor gikk det et lettelsens sukk gjennom fanbasen da traileren kom tidligere i høst – dette ser virkelig bra ut!

Serien har allerede vært utsatt for litt kontrovers i forbindelse med at en av de sentrale skuespillerne ble byttet ut mellom innspillingen av sesong en og to. Ifølge rykter skal dette ha andre årsaker enn skuespillerens prestasjoner, så vi velger å ikke la dette legge en demper på engasjementet!

Hvor: Amazon Prime Video

Når: 19. november