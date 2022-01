2022: Seriene vi gleder oss til

«Pachinko»

PACHINKO: Lee Min Ho og Youn Yuh-jung spiller i epokedramaet fra Apple TV+. FOTO: Presley Ann / Getty Images, Chris Pizzello / REUTERS / NTB.

Det er ingen hemmelighet at deler av Filmpolitiets redaksjon sjelden sier nei, takk til et godt epokedrama. Vi er heller ikke særlige allergiske mot et skikkelig familiedrama.

I 2022 kommer Apple TV+ med en serie som gir oss begge deler, i det som skal være en episk familiesaga satt til Korea og Japan på 1900-tallet.

«Pachinko» er basert på amerikansk-koreanske Min Jin Lees roman med samme navn, og handler om hvor vanskelig livet ble for mange koreanske familier etter at Korea ble annektert av Japan på starten av 1900-tallet.

Romanen følger en familie over fire generasjoner, og TV-serien har blant annet fått med seg Oscar-vinneren Youn Yuh-jung («Minari») og den sørkoreanske stjerna Lee Min-ho i sentrale roller.

Strømmes hvor: Apple TV+

Når: 2022

«Pam & Tommy»

PAM & TOMMY: Det er ganske utrolig at dette ikke er et bilde av Pamela Anderson fra 90-tallet, men skuespiller Lily James! FOTO: Disney+.

Da vi hørte at det skulle komme en miniserie om et av 90-tallets mest ikoniske kjendispar i 2022, må vi innrømme at vi gledet vi oss litt. Da vi hørte at Craig Gillespie var regissøren som skulle få sette tonen for serien, ble vi engasjerte!

«Pam & Tommy» handler om skandalen som fulgte i kjølvannet av sexvideoen til «Baywatch»-stjerna Pamela Anderson og mannen hennes Tommy Lee, trommis i Mötley Crüe.

Med «I, Tonya» klarte Gillespie å lage en svært underholdende sort komedie av skandalen som rystet OL på Lillehammer i 1994. Og det er det vi håper han igjen har gjort, sammen med serieskaper Robert Siegel («The Wrestler»), når historien om Pam og Tommy nå skal fortelles.

Og der «I, Tonya» tok et oppgjør med hvordan Tonya Harding ble portrettert både i pressen og av folk flest, så er vi spente på hvordan Siegel og Gillespie behandler 90-tallets mediedekning av det som skulle være en privat video fra en bryllupsreise.

Seth Rogen, Nick Offerman og Taylor Schilling er blant navnene som dukker opp på seriens rolleliste. Også kan du legge til at Lily James og Sebastian Stan ser helt ugjenkjennelige ut i tittelrollene!

Vi forventer at «Pam & Tommy» tar oss rett tilbake til 90-tallet – på både godt og vondt.

Strømmes hvor: Disney +

Når: 2. februar 2022

«The Gilded Age»

THE GILDED AGE: Forgylte liv og forgylte omgivelser i HBOs nye kostymedrama. FOTO: HBO Max.

Vi hadde håpet at «The Gilded Age» skulle komme ut i 2021, men 2021 ville det annerledes. Nå er det imidlertid helt klart at det nye kostymedramaet til «Downton Abbey»-skaper Julian Fellowes er like rundt hjørnet!

Dette er et familiedrama satt til New York på slutten av 1800-tallet, i en tid der industrialiseringen gjorde sitt fremtog. Såkalte «nye penger» kom opp og konkurrerte mot «gamle penger», og de satte klasseskillene ble utfordret.

Helt siden «Downton Abbey» ga seg etter 6 sesonger i 2015 har vi vært sultne på mer, og hvis «The Gilded Age» bare er halvparten så bra som «Downton», vil dette virkelig bli en serie det er verdt å følge med på.

På rollelista finner vi navn som Cynthia Nixon («Sex and the City»), Morgan Spector («Homeland», «The Plot Against America»), Christine Baranski («The Good Fight», «The Big Bang Theory») og nykommeren Denée Benton («UnReal»).

Vi gleder oss spesielt til å se Carrie Coon («The Leftovers», «Fargo») i rollen som den nyrike middelklassekvinnen Bertha, som har store ambisjoner om å klatre på den sosiale rangstigen.

Strømmes hvor: HBO Max

Når: 25. januar 2022

«The Mandalorian» S3

THE MANDALORIAN: Vi er spente på hvordan det går med Mando og Grogu, her i sesong 2, når eventyret fortsetter i sesong 3. FOTO: © 2020 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.

Det er flere «Star Wars»-serier i kalenderen for 2022. «The Book of Boba Fett» gjorde sitt inntog 29. desember, og skal sørge for å gi oss stilig dusørjegeraction de kommende ukene når Boba skal etablere seg som krigsherre på Tatooine.

En ny sesong av animasjonsserien «The Bad Batch» er på vei, i tillegg til at Ewan McGregor og Hayden Christensen returnerer som Obi-Wan og Darth Vader når «Obi-Wan Kenobi» får premiere.

Likevel så er det sesong 3 av «The Mandalorian» som kommer høyest opp på lista av «Star Wars»-serier vi gleder oss til.

Med sin ikoniske fremtoning, sitt tydelige kroppsspråk og velplasserte dialog lot vi oss trollbinde av Pedro Pascals tolkning av Din Djarin, og ikke minst hans forhold til gullklumpen Grogu, i de to første sesongene av «The Mandalorian».

Vi er veldig spente på hvor veien går videre for dem begge i den tredje sesongen. Disney har ikke bekreftet noen premieredato enda, men vi satser på at Mando dukker opp igjen helt på tampen av året, slik som Boba Fett nettopp gjorde.

Strømmes hvor: Disney+

Når: Ubestemt, men vi antar slutten av 2022

«Kasko»

KASKO: Komiker Jonis Josef spiller Jamal som forviller seg inn i forsikringsbransjen. FOTO: Lars Olav Dybvig / TV 2.

Jonis Josef har tidligere laget prisvinnende TV for NRK med «Kongen av Gulset», men når han nå er klar med humordramaet «Kasko», er det TV 2 som er så heldige å få æren.

Dennis Storhøi, Anette Hoff, Abubakar Hussain, Odd-Magnus Williamson og Marlene Stavrum er noen av de mange kjente og flinke folkene som står på rollelisten sammen med Jonis når «Kasko» gjør sitt inntog.

Han spiller Jamal, som forviller seg inn i forsikringsbransjen når han blir tvunget til å skaffe seg en ordentlig jobb når regningene begynner å hope seg litt vel mye opp.

Men hvor forenlig er den festglade slacke-Jamal med den ordentlige jobb-Jamal? Sånt blir det forviklinger av.

Ideen til «Kasko»kommer fra Jonis eget hode, og han har skrevet serien sammen med regissør Mikael Samuelsen og produsent Jenny Vuong. Ut ifra det vi har sett i trailere og klipp, ser «Kasko» ut til å bli en veldig morsom affære!

Strømmes hvor: TV 2 Play

Når: 26. februar 2022

Better Call Saul» S6

BETTER CALL SAUL: «Breaking Bad»-universet får omsider sin finale i 2022. FOTO: Netflix.

Helt siden 2008 har «Breaking Bad»-universet vært noe av det aller beste som er laget for TV-skjermen.

I tillegg til å begeistre tematisk og med heftige rollefigurer, har Vince Gilligans storverk vokst seg inn i språk og kultur og endret vår forståelse av både kjemilærere, kyllingrestauranter og sleske advokater.

«Better Call Saul» startet som en litt seig og egenartet «spin off»-serie til «Breaking Bad», om bakgrunnen den halvsleske advokaten Saul Goodman. Men i de tre siste sesongene har denne forhistorien vokst seg inn i moderuniverset på aller nydeligste vis.

Etter å ha storkost oss med sesong 5 i 2020, var vi superklare for den avsluttende sesongen som for alvor skulle binde sammen Jimmy McGills og Walter Whites sine forfallshistorier. Men pandemien ville det annerledes, og vi fikk ingen siste sesong i 2021.

Nå er det imidlertid snart klart for finale. It’s all good man!

Strømmes hvor: Netflix

Når: Tidlig 2022

«Verden er Min»

VERDEN ER MIN: Odile (Amy Black Ndiaye) og bestevennen og musikkprodusenten Stian (Lars Vaular). FOTO: Helge Skodvin/Monday Scripted /NRK.

Du er i 30-åra. Vennene dine har begynt å bli etablerte med ordentlig jobb, ordentlige forhold – barn. Og igjen sitter du uten å ha livet på stell, men med en drøm du ikke har turt å følge.

«Verden er min» forteller en historie som sikkert veldig mange kan kjenne seg igjen i.

Serien handler om Odile, som bruker dagene sine på å henge i studio sammen med bestekompisen sin Stian (Lars Vaular). Der lager hun musikk hun aldri tør å gi ut.

Hovedrolleinnehaver Amy Black Ndiaye («Wisting») er også serieskaper, og hun har skrevet et manus som visstnok ligger tett opp mot sitt eget liv og erfaringer. Og nevnte vi at deler av dialogen skal foregå på rim?

Jo da, «Verden er min» er nemlig en rapsical fra Norges raphovedstad Bergen. Vi gleder oss!

Strømmes hvor: NRK TV

Når: Februar/mars 2022

«House of the Dragon»

HOUSE OF THE DRAGON: Olivia Cooke og Rhys Ifans som Alicent Hightower og Kongens hånd Otto Hightower. FOTO: HBO Max.

At vi ikke var helt fornøyde med avslutningen på «Game of Thrones», betyr ikke at vi ikke er gira på mer eventyr fra Westeros.

Etter en lengre runde med fem spin-off-serier på blokka, og en feilet pilot, er «House of the Dragon» klar for premiere i 2022.

Serien tar utgangspunkt i George R.R. Martins fiksjonelle historiebok «Ild og Blod», som forteller sagaen om Targaryen-slektens erobringer, kriger, intriger og nederlag.

Handlingen i TV-serien tar oss 200 år tilbake i tid før hendelsene i «Game of Thrones». Her følger vi blant andre prinsesse Rhaenyra Targaryen og onkelen hennes Daemon Targaryen, og vil antageligvis sette opp utgangspunktet for borgerkrigen kalt Dance of the Dragons i bøkene.

Vi må innrømme at vi er litt bekymra over parykksituasjonen som er på gang her. Det er ikke alle som ser like troverdige ut med det platinablonde Targaryen-håret. Likevel så er vi ganske sikre på at dette blir spennende saker!

Strømmes hvor: HBO Max

Når: 2022

«Atlanta» S3

ATLANTA: Vi har ventet lenge på den tredje sesongen. FOTO: FOX, FX.

Nå har vi ventet lenge! Etter snart fire (!) år, skal vi omsider få den tredje sesongen av multikunstner Donald Glovers fantastiske komidrama «Atlanta».

Som serieskaper, manusforfatter og hovedrolleinnehaver i «Atlanta», er Glover på sitt aller, aller beste. Her kombiner han kunstneriske ambisjoner, samfunnsengasjement og artisteri i en deilig aktuell hiphop-dramedie som følger karrieren til rapperen «Paper Boi» (Brian Tyree Henry) som bor i Georgias hovedstad.

Økonomi, hverdagsrasisme og klasseskiller er de sentrale tematiske bakteppene, og Glover og hans samarbeidspartnere bruker treffsikker observasjonshumor til å male smarte forviklinger det er lett å la seg begeistre av.

Sesong 1 og 2 har bydd på noen av de aller beste enkeltepisodene av TV vi har sett de siste årene (se «Teddy Perkins», episode 6 i sesong 2), og vi gleder oss veldig til å få en ny sesong med kvasse, smarte og lett eksentriske humorperler.

Strømmes hvor: Disney+

Når: 24. mars 2022 (i USA, norsk dato er enda ikke bekreftet)

«The Lord of The Rings»

THE LORD OF THE RINGS: Det første bildet fra Amazon sin «Ringenes Herre»-serie ser storslagent ut. FOTO: Amazon Prime Video.

«Three rings for the elven kings under the sky»… Det er med skrekkblandet fryd vi ser frem til Amazon Prime Videos «The Lord of the Rings»-serie.

Vi elsker universet Tolkien skapte, vi elsker Peter Jacksons «Ringenes Herre»-trilogi og vi elsker tanken på å få reise tilbake til Middle Earth og på å få se steder på Arda vi aldri har vært før.

Amazon betalte over 2 milliarder kroner for rettighetene til serien. Og med et budsjett på nesten 4 milliarder kroner for den første sesongen alene, er dette den dyreste serien som noensinne er laget. Til sammenligning kostet den siste sesongen av «Game of Thrones» omkring 800 millioner kroner.

Handlingen skal være satt til det andre tideverv, som strekker seg tusenvis av år før en liten hobbit fant en ring i en hule under Tåkefjellene. Særlig mye mer enn det er ikke bekreftet, selv om det er mange rykter og lekkasjer som svirrer på nett.

Samtidig så kan man skimte Valinors to trær på bildet over, som er den første og eneste smakebiten vi har fått fra serien enn så lenge. Trærne, som er lyskilden du ser i bakgrunnen på bildet, ble ødelagt allerede i det første tideverv, så det kan tyde på at serien også vil gi oss tilbakeblikk på mer av Ardas historie.

Som du skjønner er denne serien et tema vi gjerne kan diskutere i timevis. Så før denne artikkelen ender opp med å bli en eviglang sak full av fanteorier og rykter, så kan vi jo bare konkludere med at ja, vi er utrolig spente på «The Lord of the Rings»!

Strømmes hvor: Amazon Prime Video

Når: 2. september 2022