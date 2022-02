PÅ TV 2 PLAY FRA 26. FEBRUAR: Komiker, skuespiller og serieskaper Jonis Josef har tidligere laget prisvinnende drama for NRK med «Kongen av Gulset».

Med den nye humorserien «Kasko» på TV 2, viser han igjen at han har et stort talent for å fortelle gode og helsprøe historier – med et lag av alvor under overflaten.

Jonis Josef har selv hatt ideen til serien, som han har utviklet og skrevet sammen med regissør Mikael Samuelsen og produsent Jenny Vuong.

Det har blitt til åtte nydelige 20-minuttere av tilskrudd, men treffsikker humor, der et ensemble av dyktige komikere og skuespillere får leke seg gjennom scener som får meg til å le høyt.

Hverdagsrasisme, integrering, jakten etter å finne seg selv er tematikk i denne komedien, som også har en mer eksistensiell klangbunn som sier noe om den firkanta boksen av A4-liv vi lever i.

FESTGLAD: Jamal er ikke helt klar for et A4-liv med jobb fra ni til fire i «Kasko». FOTO: Lars Olav Dybvig/TV 2.

Festglad forsikringsutreder

Jonis Josef spiller Jamal, som lever livets glade dager på kreditt. Han fester hver eneste natt, sover bort hver eneste dag.

En drøm om å bli DJ betaler ikke regninger, og Jamals postkasse skriker bokstavelig talt etter å bli åpna.

Først når han står i fare for å bli personlig konkurs, skjønner Jamal at han må ta grep. Da passer det fint at forsikringsselskapet broren Osman (Isak Noor) jobber, i trenger å bedre andelen forsikringsutredere med minoritetsbakgrunn i bedriften.

«Jo svartere, jo bedre», er sjefen Raymond (Dennis Storhøi) sin tilnærming til hvem som bør bli ansatt.

Dermed kastes Jamal ut i en jobb der han blir møtt med fordommer, godt innpakka og mindre godt innpakka rasisme, samtidig som han faktisk må lære seg hva jobben går ut på. Første punkt på blokka – klare å ikke komme timevis for seint.

GRÅ KOMTORHVERDAG: Kontrasten mellom jobb og fritid forsterkes gjennom fargepaletten i «Kasko». FOTO: TV 2.

Stramt og effektivt

Tematikken som ligger i kjernen av «Kasko» er alvorlig, men den er godt innpakket i et tykt lag av tilskrudd og sketsjaktig humor.

Forsøk på forsikringssvindel som må avsløres skaper utgangspunkt for flere artige scener. Og når via Jamal ringer til kunder som forsøker å lure selskapet, faller kontorpulten hans ned der de befinner seg.

Det er et absurd virkemiddel som ble brukt til god effekt i Boots Rileys satirekomedie «Sorry To Bother You», og det fungerer godt også her.

Sammen med en stram og effektiv klipperytme bidrar dette til å gjøre «Kasko» til et friskt pust, selv om det er noe vi har sett før.

Bruken av repetisjon som innledningsvis skal understreke hvor udugelig Jamal er, gjør at serien bruker et par episoder på å komme ordentlig i gang. Men med episoder som er så korte som 20 minutter rekker jeg aldri å kjede meg, før det virkelig svinger av «Kasko».

LEGENDE: Anette Hoff er fantastisk morsom som Sissel i «Kasko». FOTO: Lars Olav Dybvig/TV 2.

Et nydelig ensemble

Det er fantastisk gøy å se veteraner som Dennis Storhøi og Anette Hoff leke seg i dette tøysete universet.

Anette Hoff er en ren legende i rollen som Sissel, den snerpete dama du garantert har møtt. Hun som ikke skjønner hvorfor man ikke kan bruke n-ordet lenger, for hva i all verden skal vi kalle dem for da?

Jamal, romkameraten hans Abdi (Abdullahi Bashir) og kollegaen Silje (Ingrid Giæver) er kanskje rollefigurene som virker mest realistiske, mens resten av ensemblet er karikaturer av kjente typer. Og da mener jeg ikke karikatur i negativ forstand, for her er det mye å le av.

Abubakar Hussain er han fyren som du kanskje kjenner til, han som alltid bor i kollektivet selv om han ikke bor i kollektivet. Arman Surisehi spiller Are, han brune fyren som er hvitere enn alle på kontoret til sammen, mens Henrik Farley er han som er litt annerledes skrudd sammen, som tar jobben altfor alvorlig, og som muligens burde fått PST på nakken.

Farleys ekstremt overdrevne figur er et personlig høydepunkt. Og Marlene Stavrums Marita, selvutnevnt babe på kontoret og selskapets beste utreder i å avsløre forsikringssvindel er også helt nydelig.

SÅRHET: Abdullahi Bashir spiller Jamals romkamerat og bestekompis, og står for noen av seriens mer ektefølte og sårbare øyeblikk. FOTO: Lars Olav Dybvig/TV 2.

Latteren sitter løst

Men en gjeng som kanskje først og fremst er komikere, fremfor skuespillere er det litt smårufs i skuespillet her og der, men det er aldri noe som legger en demper på opplevelsen.

Jonis Josef selv er god både i serienes mange komiske scener, men også der alvoret melder seg. Samspillet med resten av rollegalleriet er godt, og han har god komisk timing det virkelig svinger av.

«Kasko» blir dermed en komedie jeg virkelig gapskratter av. Jeg storkoser meg både med seriens satiriske brodd og de mer tøysete humorinnslagene.

Som serieskapere klarer Jonis Josef og Mikael Samuelsen å veve de komiske innslagene sammen til å bli en helhetlig historie, og innen seriens åtte episoder er ferdig er jeg sulten på mer. «Kasko» står seg fint som én helhetlig historie, men jeg håper likevel på en til sesong med Jamal og Co!

Vi gjør oppmerksom på at Jonis Josef og Henrik Farley for tiden er tilknyttet NRK P3 gjennom programmet Dynga.

«Kasko» blir tilgjengelig på TV 2 Play lørdag 26. februar. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.