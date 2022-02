PÅ DISNEY+ FRA 2. FEBRUAR: «Pam & Tommy» er en merkelig sjangerblanding med humoristisk snert, absurd komikk og deilig 90-tallsnostalgi. Men miniserien, som tar for seg sexvideoen som ble startskuddet for en ny æra av hevnporno og sexvideoer på avveie, er også til å bli rasende av.

Serien tar oss med «behind the scenes» på 90-tallets mest sette hjemmevideo, sexvideoen til «Baywatch»-stjerna Pamela Anderson og Mötley Crue-trommisen Tommy Lee.

På 90-tallet var sexvideoen saftig og underholdende kjendissladder. Med 2022-øyne er sexskandalen som skildres i «Pam & Tommy» til å grine av.

Og det er nettopp det jeg gjør av denne engasjerende, morsomme, men enormt provoserende serien.

Filmanmeldelse: «I, Tonya» – underholdende og hoderystende på samme tid.

STORMFORELSKET: Det var forsidenyheter da Pamela Anderson og Tommy Lee giftet seg i 1995. Her spilt av Lily James og Sebastian Stan i «Pam & Tommy». FOTO: Hulu / Disney+.



Pamela på postordre

«Pam & Tommy» er delvis basert på en Rolling Stone-artikkel fra 2014, der journalist Amanda Chicago Lewis hadde fått elektrikeren Rand Gauthier i tale.

Rand Gauthier – mannen som stjal en privat hjemmevideo og delte den med verden for å hevne seg på Mötley Crue-trommis Tommy Lee.

Seth Rogen fyller rollen som Rand i serien, som går drastisk til verks når Tommy Lee sparker ham fra oppussingsjobben på sin enorme villa i Malibu. Rockestjerna nektet å betale for arbeidet som allerede var gjort, og Rand bryter seg derfor inn i villaen og stjeler safen til Lee.

I safen finner han ikke bare penger, smykker og våpen – der ligger nemlig også den helt private hjemmevideokassetten til Pam og Tommy.

De har filmet hverandre, blant annet mens de har sex, på en ferietur i 1995. Nå ser Rand sitt snitt til å gjøre hevnen enda litt søtere ved å legge ut filmen til salgs på den nye datagreia kalt for «The World Wide Web».

VHS-kassett på postordre via en nettside? Det var skikkelig nymotens greier.

LUGUBRE HERRER: Seth Rogen og Nick Offerman spiller Rand og Miltie, som sørget for at sexvideoen til Pam og Tommy ble publisert. FOTO: Hulu / Disney+.

Strålende hovedrolle

Lily James og Sebastian Stan har blitt sminket og frisert etter alle kunstens regler for å ligne på historiens to hovedroller.

James er nærmest ugjenkjennelig som Pamela, som hun spiller med både humor og inderlighet på glitrende vis.

Hun skildrer Pamela Anderson som en vimsete, men hjertevarm person, med store håp for fremtiden hun er villig til å jobbe hardt for å nå. Samtidig fremstiller hun Pam som en kvinne med et enormt behov for bekreftelse, som er redd for å si nei i frykt for å ikke være god nok.

Serieskaper Robert Siegel og regissør Craig Gillespie, etablerer innledningsvis Pam og Tommy som et par som er stormende forelsket.

Det er gøy å være med på den merkelige reisen paret har fra sitt første møte, til ekteskap bare dager senere, og for deretter å skulle lære hverandre å kjenne.

BAYWATCH: Vi får bli med Pamela på innspilling av den kjente strandserien i «Pam & Tommy». FOTO: Hulu / Disney+.

Vinglete humor

Akkompagnert av et soundtrack av låter som «Be My Lover», «Lovefool» og Nicki French sin versjon av «Total Eclipse of the Heart», er «Pam & Tommy» tidvis som en romantisk komedie fra 90-tallet.

Lily James og Sebastian Stan har nydelig kjemi og her er serien søt og morsom, men «Pam & Tommy» er også en grovkorna komedie med forsøk på humor som blir for slapp.

Som for eksempel scenen der Tommy, høy som en skyskraper, forteller kuken sin at dagene med tilfeldig sex er over fordi han har funnet kvinnen i sitt liv. At kuken da, tydelig frustrert, argumenterer imot at de skal gifte seg, er jo litt merkelig. Dette absurde grepet gjentas aldri, og fremstår som et litt malplassert forsøk på pikkhumor.

Seth Rogens Rand står for en del av seriens komiske elementer, men denne delen av historien er ikke den som engasjerer mest.

Hardtslående oppgjør

«Pam & Tommy» er best når serien tar et oppgjør med det begredelige kvinnesynet Pamela Anderson måtte tåle. Den er best når den er et oppgjør med hvordan media, rettsvesenet og samfunnet for øvrig behandlet henne da skandalen var et faktum.

For hvis du filmer deg selv ha sex, så vil du vel bli sett? Og når du i tillegg har vist deg naken i Playboy fra før av, da ber du vel om det? Du har jo allerede solgt kroppen din. Hore.

Her blir «Pam & Tommy» en serie som får meg til å gråte bitre, rasende tårer i ren frustrasjon. Det er både vanvittig provoserende og forferdelig trist å se hvordan Pamela ikke blir tatt på alvor, hvordan hun blir avfeiet på grunn av kroppen sin, hvordan hun er en hore, mens Tommy er en helt.

Serien er laget uten Pamela Andersons velsignelse, og det er problematisk at andre nok en gang skal tjene penger med hennes traumatiske historie. Det gir meg en bismak i munnen.

Likevel så er det ingen tvil om hvem som denne gangen går seirende ut av fortellingen, for «Pam & Tommy» fremstår som et forsøk på rettferdighet for Pamela. Det er bare så synd at den rettferdigheten kommer nesten 30 år for sent.

«Pam & Tommy» slippes med tre episoder på Disney+ 2. februar, deretter med én episode i uka. Anmeldelsen er basert på alle åtte episodene.