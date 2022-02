PÅ KINO FRA 18. FEBRUAR: «Uncharted» er en lettbent, polert og sjangertradisjonell eventyrfilm som sender Tom Holland og Mark Wahlberg ut på en globetrottende jakt etter en forsvunnet gullskatt.

Filmen er basert på den populære spillserien om Nathan Drake, og det er en ung, smart og lett naiv utgave av den handlekraftige eventyreren vi her blir kjent med.

Kjappe replikker, glimt i øyet, enkel gåteløsing og rikelig med fartsfylt action bør gjøre dette til en kul kinoopplevelse for dem som elsker «National Treasure» og Tom Hollands sympatiske Spider-Man-tolkning.

Men manuset er for tamt og forutsigbart til å bli virkelig spennende, og filmen har ikke detaljene og drivet som løfter denne skattejakten til en magekriblende oppdagelsesferd.

ANMELDELSE: Spider-Man: No Way Home – Følelsesmessig berg-og-dalbane

BUDDY COP_KJEMI: Mark Wahlberg og Tom Holland spiller ut den kjeklende duoen Sully og Nathan Drake med en tone vi kjenner godt fra Hollywoods «buddy cop»-komedier. FOTO: Sony/ SF Studios

«Buddy cop»-duo på eventyr

En ung Nathan Drake (Tom Holland) lever et relativt rolig liv i New York, da han får et litt spesielt jobbtilbud av Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg).

Jobben er å hjelpe Sully stjele et gullkors som kan være nøkkelen til den tapte gullskatten etter oppdageren Ferdinand Magellan. Og grunne til at vår hovedperson sier ja, er fordi Sully sier at Nathans storebror også er på leting etter skatten.

Det er selvsagt også skurker på jakt etter gullet. Se opp for Antonio Banderas og skotske slåsskjemper med dårlig diksjon.

ANMELDELSE: Moonfall – Hjernedød science fiction på sitt minst troverdige

I velkjent «Mission Impossible»-stil er dette en film som er satt sammen av ulike actionfylte deloppdrag på ulike kontinent. Det gir filmen en forutsigbar form, og det blir en del «heist»-lureri, kapring i høy hastighet og skjulte ganger i gamle kirker.

Men selv om manuset er enkelt, så lar jeg meg sjarmere greit av kjemien mellom Tom Holland og Mark Wahlberg.

De stoler ikke på hverandre, og deres moralske kompass spriker i hver sin retning, men de finner raskt en kjeklete tone full av fornærmelser, godlynt erting og risikabel grensetesting.

Stilen er hentet rett ut fra Hollywoods «Buddy Cop»-manual, og er slett ikke original i fremføringen. Men denne komedien gjør seg i dette enkle skattejaktlandskapet, og det sørger for at filmen holder seg underholdende selv i transportetappene.

ANMELDELSE: Mord på Nilen – En lekker og velgjort krimfilm

LITT FOR GLATT: Både i stil, rekvisitter, kulisser og oppdagelser er det noe litt for polert og friksjonsfritt over «Uncharted». Det smaker ikke helt av ekte eventyr. FOTO: Sony/ SF Studios

Tom Holland er kvikk og kul

«Uncharted» er tilblivelseshistorien til Nathan Drake, og det er tydelig fra rulletekstens lille bonusscene at det nok planlegges en større filmserie med den røffe, kunnskapsrike og slagkraftige eventyreren.

Med Tom Holland i hovedrollen så har produsentene i Sony fått en hovedperson som kanskje mangler noen kilo barskhet og den lune tonen som for eksempel gjorde Nathan Fillion til en fanfavoritt som Drake. Men de har fått en kvikk og kul type som byr på bøttevis av sjarm, akrobatikk og snert i snakketøyet.

Holland har bevist med sin «Spider-Man»-rolle at han tåler å lede an i store oppfølgervennlige actionfilmer. Og selv om han ikke har funnet seg like godt til rette i Nathan Drake-figuren som i den røde og blå trikoten ennå, så er det nok tegn til popkornmoro her til at jeg allerede ser frem til neste film.

Han får også mye ut av samspillet med de andre rollefigurene. Enten han småflørter med skattejaktkollega Chloe Frazer (Sophia Ali), lar seg skremme av rikingen Santiago Moncada (Antonio Banderas) eller prøver å gjøre Sully til et nytt og bedre menneske.

Det er ikke fantastisk skuespill. Men det er en grunn til at Tom Holland har tatt steget opp i Hollywoods øverste divisjon.

Han har det der lille ubestemmelige ekstra. Den fascinerende stjernekvaliteten og karismaen som selger kinobilletter og kan få et helt middels manus til å bli en severdig film.

«Uncharted» er ikke på nivå med sine filmforbilder. Og Nathan Drake er fremdeles best i spillversjon. Men dette er humørfylt skattejaktunderholdning som surfer på sjarm og enkle sjangergleder. Og muligens er dette en lovende start for en ny eventyrerhelt på det store lerret.

«Uncharted» har kinopremiere fredag 18. februar.