PÅ NETFLIX FRA 16. MARS: Da eieren av den veganske stjernerestauranten Pure Food and Wine, Sarma Melngailis, ble arrestert etter å ha vært på rømmen fra lønninger, skatt og investorer i 2016, var det forsidemat verden over.

«Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.», forteller denne spinnville svindelhistorien fra virkeligheten, som involverer både stjerner, skandaler – og ostepizza.

Men der produsent og regissør Chris Smith lagde helsprø dokumentardunderholdning med «Fyre: The Greatest Party That Never Happened» og «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness», blir ikke «Bad Vegan» like spektakulær som historien som fortelles.

Selv med sin bisarre svindelhistorie der overnaturlige krefter og en udødelig hund er en del av fortellingen, forblir denne miniserien kun en helt ordinær dokumentar.

SKANDALE: Arrestasjonsbildet av

Sarma Melngailis var forsidemat for pressen. Historien ble ekstra god fordi hun hadde bestilt pizza da hun ble tatt av politiet! FOTO: Netflix.

Evig liv kjøpt for penger

Netflix elsker en god svindelhistorie, og «Bad Vegan» er altså neste tittel ut i den pågående trenden av «true swindel»-dokumentarer.

Dokumentaren er inspirert av en artikkel journalisten Allen Salkin publiserte i Vanity Fair i 2016, og Salkin er også med i serien.

Men det er Sarma Melngailis sin fortelling som er i hovedsetet i denne miniserien, og det er en fortelling om hjernevasking og tvang .

Hun drev den veganske restauranten Pure Food and Wine, som var høyt frekventert av kjente stjerner som for eksempel Alec Baldwin og Woody Harrelson på 2000-tallet.

Etter at hun ble sammen med en mann som kalte seg Shane Fox i 2011, begynte imidlertid merkelige ting å skje med Sarma, og restauranten begynte å blø penger.

Sarma var nemlig blitt overbevist om at Shane Fox, som egentlig heter Anthony Strangis, hadde overnaturlig krefter, og at han kunne gi hunden hennes Leon, som hun elsket over alt i verden, evig liv. Shane trengt bare litt penger først, og litt mer penger, og enda litt mer penger.

EVIG LIV: Anthony Strangis påsto at han kunne gi Sarmas elskede hund Leon evig liv. FOTO: Netflix.

Tradisjonelt fortalt

Hvem lurer hvem, er et spørsmål vi er innom i «Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.» Ble Sarma sammen med Anthony fordi hun var forelsket, eller ville hun bruke ham for pengene det virket som han hadde? Det er et interessant aspekt som serieskaperne ikke skyr unna, selv om Sarma også er offeret i saken.

Og hennes historie er både sjokkerende og spennende, men serieskaperne har dessverre ikke nok materiale til å gjøre Sarmas fortelling til en medrivende TV-dokumentar.

Bortsett fra noen ganske interessante opptak av telefonsamtaler mellom Sarma og Shane, et nyhetsopptak av restaurantansatte som streiker utenfor restauranten og et knippe bilder, har ikke Chris Smith noe særlig arkivmateriale å ramme inn fortellingen med.

Han lener seg derfor tungt på selve intervjuet med Sarma Melngailis, Allen Salkin, og mennesker som kjente Sarma da hun ble sammen med Strangis.

Dokumentaren har riktignok et lite knippe bilder av Sarma og restauranten, samt ett opptak av Sarma som går gjennom New Yorks gater på vei til restauranten, men de samme bildene legges over intervjustrekk igjen og igjen til det kjedsommelige.

Vi blir også servert en rekke rekonstruksjoner av Anthony Strangis som prater i mobilen, filmet bakfra mens han går i byen, gjerne i sakte film.

ENGASJERT: «Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.» fremstiller Sarma Melngailis som en person som virkelig brant for restauranten hun drev. FOTO: Netflix.



Ordknapp hovedperson

Det største problemet til «Bad Vegan» er imidlertid at vi aldri kommer ordentlig under huden på Sarma.

Hun fremstår som en person som tror det er lurt å dele sin historie, men som kanskje egentlig ikke er klar for å snakke om den. Hun virker å være preget av selvforakt for det som har skjedd og svarer ofte unnvikende.

Dynamikken og maktforholdet mellom Sarma og Anthony har en del likhetstrekk med det man kan se når mennesker blir medlem av en sekt, men i «Bad Vegan» kommer vi aldri inn til kjernen i hvordan Sarma ble så overbevist om en manns krefter, at hun trodde han kunne dele ut evig liv.

Kanskje er det fordi hun selv ikke klarer å forstå hvordan hun kunne la seg lure og undertrykke, noe som er veldig forståelig, og dette er noe dokumentaren kunne ha utforsket i større grad.

Men serieskaperne klarer ikke å fylle dette tomrommet, og «Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.» etterlater derfor et inntrykk av at det er mer å fortelle, samtidig som historien er for liten for de fire episodene den strekkes utover.

Miniserien består av 4 episoder, og er tilgjengelig på Netflix.