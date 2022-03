I NRK TV: Hugh Grant briljerte i rollen som den skandaløse politikeren Jeremy Thorpe i miniserien «A Very English Scandal» i 2018. Nå har selskapet Blueprint Pictures igjen tatt turen ned kaninhullet av berømte britiske skandaler, og gravd frem skilsmissen til hertugen og hertuginnen av Argyll i «A Very British Scandal» («Ein britisk skandale» på norsk). Saken er en av de første tilfellene av offentlig skittentøyvask i Storbritannia. Pressen kastet seg over utroskapsskandalen med enorme overskrifter og intime detaljer. Norske Anne Sewitsky har regissert serieskaper Sarah Phelps sitt drama med stødig hånd. Og Claire Foy og Paul Bettany storspiller i hovedrollene i en serie, som oser over av en dekadent tidskoloritt fra spesielt 50- og 60-tallet. Anmeldelse: «Spencer» – Kristen Stewarts Oscar-nominasjon er fullt fortjent. BERYKTET: Margaret Campbell, hertuginne av Argyll, spilt av Claire Foy, var et kjent navn og fjes i britiske sladrespalter på 50- og 60-tallet. FOTO: NRK / Sony Pictures Entertainment. Utroskap og skilsmisse «Ein britisk skandale» tar oss innledningsvis med til 1963 da Ian Campbell, hertugen av Argyll, ville skille seg fra sin kone, Margaret Campbell, på grunn av utroskap. Deretter bringer handlingen oss helt tilbake til 1947 da de to først møttes, samtidig som Ian Campbell fortsatt var gift med sin andre kone, og videre gjennom et langt, men turbulent ekteskap. Regissør Anne Sewitsky skaper sammen med fotograf Si Bell et stilsikkert og pent komponert drama, som lar deg marinere i den britiske overklassens livstrøtte overflod. Og serieskaper Sarah Phelps kommer med et stikk mot samfunnets forskjellsbehandling av kvinner når det gjelder seksuell frihet. FESTGLAD: Margaret Campbell var blant annet kjent for å være glad i en fest. FOTO: NRK / Sony Pictures Entertainment. Kjapp innføring Serieskaper Phelps har skrevet et manus som nok fordrer at man har litt kjennskap til saken fra før av hvis man skal henge med helt fra start. For meg som aldri hadde hørt om hverken hertuginnen eller hertugen av Argyll, ble jeg litt forvirret av den første episoden i miniserien, som tar oss veldig rask gjennom begynnelsen av forholdet deres. Phelps tør heller ikke dikte for mye rundt hva som i virkeligheten har foregått på de indre gemakker. Og derfor etterlates en god del av historien til gjetning og fantasi. Det gjør at jeg ikke blir like investert i rollefigurene som jeg kanskje kunne ha blitt om de hadde fått større rom til å utfolde seg. Likevel er «En britisk skandale» deilig selskap. SKANDALE: Detaljene i skilsmissesaken mellom Ian Campbell og Margaret Campbell var førstesidestoff. FOTO: NRK / Sony Pictures Entertainment. Glitrende spilt At dette blir fortreffelig underholdning i TV-ruta, er det Claire Foy og Paul Bettany som må ta en del av æren for. Det er en fryd å se dem sammen på skjermen! Hovedrolleinnehaverne har upåklagelig kjemi, både i forelskelsens tidlige stadier og spesielt når helvetet bryter løs. Den forsmådde partners bitterhet og nag driver dem begge i kampen om å «vinne» skilsmissen. Hverken hertugen eller hertuginnen fremstår som særlig sympatiske mennesker – og jeg liker ingen av dem. Likevel er det provoserende å se dobbeltmoralen Margaret blir behandlet med, både av pressen, rettsvesenet og befolkningen. Utroskap er verre når det er kona som har vært på vift selvfølgelig, og kvinners seksuelle lyster er perverse når de går utover «det normale». Til tross for dette har ikke Sarah Phelps forsøkt å forherlige Margaret Campbell til et feministisk ikon, noe som hadde vært enkelt å gjøre i denne fortellingen. Dette er en historie om to ektefeller som hater hverandre, og det er jo synd å si det, men akkurat det gjør «Ein britisk skandale» til en underholdende affære. «Ein britisk skandale» har tre episoder og er tilgjengelig i appen NRK TV.

Om SERIEN Ein britisk skandale

Slippdato: 05.03.2022

Sesong: Miniserie

Regi: Anne Sewitsky

Utgiver: NRK

Serieskaper: Sarah Phelps

Originaltittel: A Very British Scandal

Sjanger: Drama



