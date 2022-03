PÅ DISNEY+ 4. MARS 2022: Daisy Edgar-Jones ble stjerne «over natten» da hun spilte den ene av to hovedroller i «Normal People», en sterk serie om det romantiske forholdet mellom en kvinne og en mann.

«Fresh» har på en måte samme utgangspunkt, men går plutselig i en helt annen retning. Regissør Mimi Caves debutfilm, produsert av blant andre Adam McKay («Vice», «The Big Short», «Don’t Look Up»), gjør nemlig en helomvending som minner meg litt om Takashi Miikes «Audition», som jeg så helt uten forutgående kunnskap for 20 år siden.

På samme måte er det greit å vite lite om utviklingen i «Fresh», men det kan sies at den, på tross av enkelte tonale problemer og dumheter i manuset, er en frisk thriller om kjødets tiltrekningskraft.

PÅ GYMMEN: Noa (Daisy Edgar-Jones) trener med bestevenninnen Mollie (Jojo T. Gibbs) i «Fresh». Foto: Searchlight Pictures via AP

Overraskende overraskelsestur

Noa (Daisy Edgar-Jones) er evig single og hater dating. Så møter hun tilfeldigvis sjarmerende Steve (Sebastian Stan) ved grønnsaksdisken på supermarkedet. De innleder et forhold som raskt utvikler seg, og når han inviterer henne med på en overraskelsestur, kaster Noa seg ut i det.

Det skal imidlertid vise seg at «overraskelsen» virkelig ER av det noe uventede slaget. Dette forandrer dynamikken mellom dem ganske radikalt, samtidig som Noas venninne, Mollie (Jojo T. Gibbs), begynner å lure på hva som egentlig skjer.

Mer av handlingen trenger du ikke vite på forhånd, men den beveger seg sjangermessig inn i et mer skrekkrelatert lende, med noen sterke beskrivelser og visuelle inntrykk.



Strekker troverdigheten

Daisy Edgar-Jones har bevart all sin mørke karisma fra «Normal People», mens den djevelsk sjarmerende Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier i «Avengers»-filmene) fremstår som for god til å være sann.

Dette er et parforhold man innledningsvis kan tro på, og det gjør at historiens vending får desto større effekt. Det skal innvendes at den videre handlingen ikke virker å gjøre så stort inntrykk på Noa som man skulle tro, verken fysisk eller psykisk, noe som strekker troverdigheten til ytterpunktene.

Filmen virker også litt forsiktig i hvordan den fremlegger historiens kjerne, for det er åpenbart at Mimi Cave kunne ha gått mye lenger i effektbruken, om hun hadde ønsket det. Det spørs imidlertid om et bredt publikum ville hatt mage til det. Hun benytter seg i stedet av antydningens kunst, noe som fungerer ganske bra.

OVERRASKELSESTUR: Noa (Daisy Edgar-Jones) blir virkelig overrasket på tur i «Fresh». Foto: Searchlight Pictures via AP

Mangel på logisk sans

«Fresh» utvikler seg til å bli en slags thriller, der noen av figurene gjør dumme ting som det kan være vanskelig å tro fullt og helt på. Historien avhenger av enkelte handlinger med komplett mangel på logisk sans.

Det gjelder spesielt Mollies idiotiske avgjørelser, samt hennes gode venn Paul (Dayo Okeniyi), som filmen bruker en del tid på, bare for å la være å bruke ham når det faktisk trengs. Her burde manusforfatter Lauryn Kahn ha gått noen ekstra runder.

Daisy Edgar-Jones og Sebastian Stan får imidlertid kjørt seg, og det er først og fremst deres fortjeneste at «Fresh» likevel har blitt severdig. Det svinger av det makabre spillet mellom dem, der man ofte tar seg i å lure på hva som egentlig foregår.

Da får man tolerere at filmens avslutning ikke er original nok til å overgå midtpartiet.