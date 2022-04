PÅ STARZPLAY OG VIAPLAY FRA 24. APRIL: «Gaslit» er en stjernespekket miniserie som blander historisk drama, politisk thriller og satire, og dramatiserer Watergate-skandalen (1972) gjennom et knippe sentrale personer.

Det er en ujevn serie, både i toneskifter, fortellertempo og handlingstråder. Men på sitt beste har «Gaslit» noen fantastiske høydepunkt.

Julia Roberts er seriens store attraksjon og bringer karisma til en hovedrolle som gir serien slagkraft. Roberts storspiller som Martha Mitchell, som i etterkant av Watergate ble både holdt fanget og forsøkt diskreditert på forferdeligste vis av folk som prøvde å beskytte president Richard Nixon og hans administrasjon.

Serien er løst basert på sesong 1 av den populære podkasten «Slow Burn» fra 2017. Og for oss som er interessert i Watergate, og har «Alle presidentens menn» blant favorittfilmene, så er dette en interessant utbrodering av noen av de mindre kjente historiene rundt en av USAs aller største politiske skandaler. Fra portvakten Frank Wills (Patrick Walker) som oppdaget innbruddet, til advokaten John Dean (Dan Stevens) som ble et viktig vitne.

Det velspilte rollegalleriet gjør at serien har flere veldig gode innfallsvinkler til å fortelle en bred historie rundt Watergate.

Men det helhetlige drivet når ikke forventet toppnivå, i det «Gaslit» stadig skifter lettbent mellom satire, nære portrett, opprivende menneskelig drama og den politiske thrillerens sjangergrep.

SERIENS STERKESTE KORT: Julia Roberts får virkelig frem Martha Mitchells personlighet og kamp i den provoserende skildringen av hvordan hun ble forsøkt kneblet etter Watergate-innbruddet. FOTO: Hilary Bronwyn Gayle / Starz Entertainment

Freser godt på skjermen

Selv om vi følger et bredt rollegalleri – fra innbruddstyver og politikere til FBI-etterforskere og journalister, så er det behandlingen av Martha Mitchell (Julia Roberts) som er seriens sterkeste historie.

Hun var gift med USAs tidligere justisminister John N. Mitchell (Sean Penn), og var i 1972 en kjendis i USA som ofte gjorde frittalende intervju med utvalgte journalister.

Da Watergate-innbruddet traff nyhetene, kunne hun kjenne igjen en av ranerne og koble han til Nixons folk. Og det gjorde henne til en trussel.

Det er fra «gaslighting»-behandlingen av Martha Mitchell at «Gaslit» henter sitt navn. Hun har også gitt navn til «Martha Mitchell-effekten» som betyr at en person som forteller sannheten blir feildiagnostisert med at vedkommende har vrangforestillinger.

Og Martha Mitchells historie har flere faktorer som gjør at den engasjerer. Julia Roberts sterke rolleprestasjon, den uretten Martha Mitchell utsettes for, de sosiale årsakene til at hun forsøkes fremstilt som en «hysterisk kvinne» og den aktualiteten som ligger i konspirasjon og diskreditering gjør at det freser godt på skjermen.

KARIKERT TØFFING: Shea Whigham spiller G. Gordon Liddy med en lett satirisk tilnærming. Han er på grensen til karikert, men får også tatt oss med inn i noen indre mørke dype daler i enkelte scener. FOTO: Hilary Bronwyn Gayle / Starz Entertainment

Ikke større enn summen av sine deler

«Gaslit» er en påkostet storproduksjon fra folkene bak «Mr. Robot» og «Homecomming».

Birollegalleriet flyter over av sterke skuespillere som Shea Whigham, Patton Oswalt, Betty Gilpin og Allison Tolman. Og vi serveres et Washington, D.C. anno 1972 som spenner fra protester mot Vietnamkrigen til luksuriøse politikerkontor. Her kjører sportsbilene forbi hjemløse som driter på gaten, sikkerhetsvakter sliter med å betale husleia og senatorer har sexfester i dekadente omgivelser.

Serien nærmer seg Adam McKays («Vice», «Don’t Look Up») parodiske overdrivelser i skildringen av deler av rollegalleriet. Og det gjøres kostelig narr av flere av de involverte Nixon-hjelperne. Spesielt machoagenten og «White House Plumbers»-medlem G. Gordon Liddy (Shea Whigham).

Alt dette sørger for en serie full av kvalitet, humør og velgjorte scener. Og her er det nok av kunstferdige sekvenser og fengslende historier til å underholde alle som er glad i saftig politisk drama med skarpe kanter og noen regnskap å gjøre opp.

Men likevel sitter jeg med en liten skuffelse over av at «Gaslit» ikke er enda bedre.

Med to Oscar-vinnere i front, «Captain Fantastic»-regissør Matt Ross ved roret og en historie som inkluderer både hemmelige møter i parkeringskjellere og en flere utrolige historier, så er det mye som svinger. Men det svinger ikke sammen til en større enhet.

Serien blir ikke større enn summen av sine deler. (I hvert fall ikke i de 7 av 8 episodene som pressen fikk for anmeldelse). Og med unntak av Julia Roberts prestasjon, så gnistrer «Gaslit» sjeldent helt der oppe på toppnivå. Verken som politisk satire, konspirasjonsthriller eller dramatisk oppgjør med fortidens feilfremstillinger.

«Gaslit» har premiere på den ferske strømmetjenesten Starzplay og på Viaplay søndag 24. april. Anmeldelsen er basert på 7 av 8 episoder.