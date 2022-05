Filmfestivalen i Cannes: Den franske rivieraen er verdens mest spennende sted å være for filmelskere de neste to ukene.

Den 75. Cannes-festivalen åpner på selveste 17. mai, og vil få besøk av storheter som blant andre Tom Cruise, Emma Stone, Tom Hanks, Mads Mikkelsen, Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Javier Bardem og Lea Seydoux på den røde løperen.

Forest Whitaker kommer for å motta en ærespris, mens både Cruise, Mikkelsen og Bardem skal møte presse og publikum i egne seanser kalt «Rendez-vous with …».

Hovedkonkurransen har 21 filmer på programmet, 16 regissert av menn, fire av kvinner og en som er regissert av både en kvinne og en mann. Alle kjemper om den forjettede Gullpalmen, som ved siden av Oscar er regnet som verdens mest prestisjetunge filmpris.

JUBILEUMSPLAKAT: Årets festivalplakat spiller på filmen «The Truman Show» med Jim Carrey. Foto: Festival de Cannes

Norge er representert ved Kristoffer Borglis «Syk pike» i det viktige sideprogrammet «Un Certain Regard», som går parallelt med hovedkonkurransen. Der vises også den franske filmen «More Than Ever», innspilt i Hjørundfjorden med Bjørn Floberg i en av hovedrollene.

Det vises også mange interessante filmer i sideprogrammene «Directors’ Fortnight» og «International Critics’ Week», og det er en formidabel jobb å skaffe seg skikkelig oversikt over hva som på papiret virker å være de virkelig potensielle høydepunktene.

Her er likevel 10 filmer (i alfabetisk rekkefølge) som bør kunne vekke stor interesse under årets festival i Cannes.

To menn finner en forlatt baby i «Broker». Foto: 2022 ZIP CINEMA & CJ ENM Co., Ltd., ALL RIGHTS RESERVED

«Broker»

Regissør Hirokazu Kore-eda er japansk, men deltar med en koreanskspråklig film i hovedkonkurransen.

Her møter vi to menn som har hentet en baby fra en såkalt «baby-boks», et sted der anonyme foreldre kan etterlate barn som de av en eller annen grunn ikke kan ta seg av.

Vi møter også en angrende mor og to politietterforskere, og dette høres ut som en film for hjerterøttene, akkurat som Kore-edas andre filmer, blant annet «Shoplifters», som vant Gullpalmen i 2018.

STJERNETUNGT: Léa Seydoux, Viggo Mortensen og Kristen Stewart i David Cronenbergs «Crimes of the Future». Foto: Nikos Nikolopoulos

«Crimes of the Future»

Kongen av body horror er tilbake! Kanadiske David Cronenberg er kjent for klassikere som «Rabid», «The Brood», «Scanners», «The Fly», «Tvillingskjebner» og «Crash».

Nå kommer han til Cannes med en film som også handler om menneskekroppen. Hovedrolleinnehaver Viggo Mortensen har indikert at Cronenberg kanskje går litt tilbake til røttene (tittelen er også lånt fra en av hans tidligste filmer).

Handlingen er lagt til en nær fremtid der såkalt «akselerert evolusjonssyndrom» er akseptert av mange, men det finnes også skeptikere.

Vi møter et par som har gjort organvekst til kunst, og en etterforsker fra National Organ Registry, som fatter interesse for deres arbeid. I tillegg til Mortensen, spiller Kristen Stewart og Léa Seydoux viktige hovedroller.

TILTREKKENDE: Park Hae-il og Tang Wei spiller hovedrollene i Park Chan-wooks «Decision to Leave». Foto: 2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED

«Decision to Leave»

Koreanske Park Chan-wook er nok en gjenganger i Cannes. I 2004 vant han juryens hovedpris for «Oldboy», det samme skjedde med «Thirst» i 2009, mens «Kammerpiken» deltok i hovedprogrammet i 2016.

«Decision to Leave» handler om en detektiv som mistenker en mystisk kvinne for å ha forvoldt ektemannens død. Under etterforskningen begynner han imidlertid gradvis å bli tiltrukket av enken.

Park Hae-il («Memories of Murder») og Tang Wei («Lust, Caution») spiller hovedrollene.

KING OF ROCK: Austin Butler spiller tittelrollen i Baz Luhrmanns «Elvis». Foto: © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

«Elvis»

Den australske regissøren Baz Luhrmann har hatt et nært forhold til Cannes gjennom hele sin karriere. «Strictly Ballroom» ble vist her i 1992, og han fikk æren av å åpne festivalen med både «Moulin Rouge!» i 2001 og «Den store Gatsby» i 2013.

Nå kommer han med en storfilm om Elvis Presleys vei mot stjernestatus, samt hans kompliserte forhold til manageren oberst Tom Parker.

Sistnevnte rolle spilles av ingen ringere enn Tom Hanks, mens Elvis spilles av Austin Butler, som mange vil huske som den ridende kjekkasen Tex i Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in… Hollywood».

Med Baz Luhrmanns evne til å skape fargerike festligheter på film, burde oddsene være gode for at «Elvis» vil skape liv på Croisetten.

FORELSKELSE: Joe Alwyn og Margaret Qually i Claire Denis’ «Stars at Noon». FOTO: A24

«Stars at Noon»

Den anerkjente franske regissøren Claire Denis har utmerket seg med filmer som «Chocolat», «Trouble Every Day», «Let the Sunshine In» og «High Life». Tidligere i år vant hun Sølvbjørnen på filmfestivalen i Berlin for «Fire».

I hennes andre film for året møter vi en britisk forretningsmann (Joe Alwyn) og en amerikansk journalist (Margaret Qually) som forsøker å rømme fra Nicaragua under Sandinistrevolusjonen i 1986 – og forelsker seg underveis.

Også her kan «Once Upon a Time in… Hollywood» brukes som referanse, siden Margaret Qually spilte haikeren i Tarantinos film. «Stars at Noon» er for øvrig basert på en roman av Denis Johnson fra 1986.

BANDASJERT: Kristine Kujath Torp spiller Signe i Kristoffer Borglis «Syk pike». Foto: Ymer Media

«Syk pike»

Årets norske Cannes-bidrag må selvsagt nevnes. Den internasjonale pressen har den kanskje ikke på radaren foreløpig, men dette kan raskt endre seg.

Vi nordmenn vet at regissør Kristoffer Borgli er en svært spennende filmskaper, med flere interessante kortfilmer bak seg, samt den friske og frekke spillefilmen «DRIB» fra 2017.

Vi vet også at hovedrolleinnehaver Kristine Kujath Torp, som vant en Amandapris for «Ninjababy», er et enormt talent.

I «Syk pike» spiller hun en heller anonym dame som går til drastiske skritt for å bli lagt merke til. Det ryktes at selvmedisinering og «body horror» er noen av ingrediensene, noe Borgli også har utforsket i noen av sine kortfilmer.

ÅNDELIG MØTE: Tilda Swinton som Alithea Binnie og Idris Elba som Djinn i regissør George Millers «Three Thousand Years of Longing». Foto: © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved

«Three Thousand Years of Longing»

Den nye filmen fra den australske regissøren George Miller virker å være noe helt annet enn hans kjente «Mad Max»-filmer, inkludert «Mad Max: Fury Road», som fikk en svært positiv mottagelse da den ble vist i Cannes i 2015.

«Three Thousand Years of Longing» handler om en ensom lærd (Tilda Swinton), som på en tur til Istanbul møter en Djinn (Idris Elba) som tilbyr henne tre ønsker i bytte mot hans frihet.

Ifølge forhåndsomtalen er hun skeptisk til at Djinnen virkelig er hva han gir seg ut som, men kommer med et spesielt ønske som skal overraske dem begge.

Filmen vises utenfor konkurransen i Cannes, noe som også gjelder den neste filmen på lista.

FLYR HØYT: Pete «Maverick» Mitchell (Tom Cruise) er tilbake i cockpiten i «Top Gun: Maverick». Foto: United International Pictures

«Top Gun: Maverick»

Oppfølgeren til den originale «Top Gun» har egentlig vært ferdig i to år, men har vært utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien. Nå blir den årets største begivenhet i Cannes, strategisk lagt til uka før verdenspremieren.

Tom Cruise kommer rett fra innspillingen av «Mission: Impossible – Dead Reckoning» i Sør-Afrika for å sole seg i blitzregnet på den røde løperen.

Det er hele 36 år siden den første «Top Gun» gjorde ham til et verdensomspennende fenomen. Nå får vi et gjensyn med Pete «Maverick» Mitchell, som hele denne tiden har jobbet som testpilot for å unngå forfremmelser som kunne ha satt ham på bakken.

Han beordres imidlertid tilbake til Top Gun-akademiet for å trene et nytt knippe unge stjernepiloter, blant dem Bradley «Rooster» Bradshaw (Miles Teller).

Han er sønn av Mavericks gamle co-pilot «Goose» (Anthony Edwards), som omkom i en flyulykke i den første filmen, og traileren avslører at han bærer nag til sin nye lærer for det som skjedde med faren da han selv var en liten baby.

Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm og Val Kilmer spiller andre viktige roller.

NY SATIRE: Et modellpar er på yachtferie i Ruben Östlunds «Triangle of Sadness». Foto: SF Studios

«Triangle of Sadness»

Den svenske regissøren Ruben Östlund vant den gjeve Gullpalmen med «The Square» i 2017. Nå er han tilbake i hovedkonkurransen med en engelskspråklig film.

Den handler om et modellpar som inviteres om bord i en yacht, men opplever at dynamikken mellom dem og de superrike passasjerene endrer seg når de havner på en øde øy.

Filmen skal kaste et satirisk blikk på et samfunnslag preget av penger og utseende, blant annet skal tittelen være et uttrykk brukt blant plastiske kirurger til å beskrive «bekymringsrynker» mellom øyenbrynene, som visstnok enkelt kan fjernes med Botox.

Woody Harrelson, Harris Dickinson og Charlbi Dean spiller de viktigste hovedrollene.

MOR OG SØNN: Finn Wolfhard og Julianne Moore spiller hovedrollene i Jesse Eisensbergs regidebut «When You Finish Saving the World». Foto: A24

«When You Finish Saving the World»

Skuespiller Jesse Eisenbergs debut som regissør åpner sideprogrammet Kritikeruken i Cannes. Her har han fått med seg Julianne Moore og Finn Wolfhard som en mor og en sønn som på hver sin kant forsøker å finne en erstatning for hverandre.

Historien var opprinnelig en lydbok, der Jesse Eisenberg selv spilte mannen og faren til disse figurene, men han har fjernet seg selv fra filmversjonen, kanskje for å kunne fokusere på regien.

«When You Finish Saving the World” hadde riktignok verdenspremiere på Sundance-festivalen i januar, men Cannes-visningen er filmens europeiske premiere.

Det er selvsagt mange flere interessante filmer på Cannes-programmet som kunne vært nevnt, for eksempel «Showing Up» av Kelly Reichardt, «Tori and Lokita» av Jean-Pierre og Luc Dardenne, «Tchaïkovsky’s Wife» av Kirill Serebrennikov, «Armageddon Time» av James Gray, «Hunt» av Lee Jung-Hae, «Boy From Heaven» av Tarik Saleh, «More than Ever» av Emily Atef, «Holy Spider» av Ali Abassi og «Godland» av Hlynur Palmason.

Mot slutten av festivalen vet vi mer om hvilke filmer som har blitt møtt med applaus eller buing – eller kanskje begge deler – her i Cannes!