PÅ DISNEY+: Det er en stor dag for «Star Wars»-fans over hele verden når Ewan McGregor returnerer til galaksen langt, langt borte som Obi-Wan Kenobi.

Det er en ren fryd å se McGregor tilbake i rollen som den legendariske jedimesteren, og er du glad i stjernekriguniverset ligger alt til rette for at du skal bli underholdt av «Obi-Wan Kenobi».

Miniserien byr både på gjensyn og referanser som vil begeistre fansen, og gi deg den store «Star Wars»-følelsen.

Et nytt bekjentskap med en ung skuespiller tar meg med storm og rører mitt gamle fanhjerte til tårer.

Av og til lugger det dog dessverre litt på manusfronten, og dårlig klipte actionscener river meg innimellom ut av seeropplevelsen.

Likevel – de to første episodene i serien er en god start på et eventyr, som ser ut til å bli et spennende nytt bindeledd i «Star Wars»-sagaen.

VENDER TILBAKE: Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) ser utover kjente landskap på ørkenplaneten Tatooine. FOTO: © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

En jedi uten håp

Det er ingen tvil om hvor vi befinner oss. Første episode av «Obi-Wan Kenobi» begynner med tekstplakaten «A long time ago in a galaxy far, far away…..

Ti år etter at klonesoldatene slaktet jediene ned, er det en desillusjonert og deprimert Obi-Wan Kenobi vi møter på Tatooine. Han har lagt sine jedidager på hylla, jobber som kjøttpakker for luselønn og bor som en eremitt i en hule langt unna folk.

På avstand vokter han over den unge Luke Skywalker, men selv har han mistet troen på at imperiet kan bekjempes.

Når Obi-Wan en dag blir kontaktet av noen gamle venner, ledes han motvillig ut på et oppdrag han ikke ønsker å ta. Men han er deres eneste håp, og Kenobi forlater derfor Tatooine – med imperiets jedi-inkvisitorer i hælene.

STORBY-NOIR: Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) på oppdrag i en storby som har en del neonskilt, lyssky virksomhet og skumle typer. Og estetikken har en smak av «Blade Runner» over seg. FOTO: © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Troverdig og ektefølt

Ewan McGregor har alltid vært en god skuespiller, og han har ikke blitt noe dårligere med åra.

Selv om det har gått 17 år siden han spilte Obi-Wan Kenobi sist, griper han tak i rollen med en inderlighet som umiddelbart overbeviser meg om at denne personen virkelig har eksistert der ute i ørkenen i alle disse årene.

Kenobi sliter fortsatt med traumene etter Anakins forræderi og sin egen utilstrekkelighet, og dette gir McGregor mye å spille på.

Han skildrer en tidligere jedimester som er redd for å feile på ny om han plukker opp lyssabelen igjen, på en ektefølt og troverdig måte.

Heretter kommer det noen avsløringer om hvilke rollefigurer vi møter i første episode.

DEDIKERT JEDI-JEGER: Reva Sevander (Moses Ingram) er besatt i sin søken etter Obi-Wan Kenobi. FOTO: © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Flat skurkeetablering

På skurkefronten svinger det ikke like godt – enda. Miniserien har noen utfordringer når det gjelder koreografi og klipp av actionscener, som fører til at de aldri blir særlig spennende.

Imperiets inkvisitorer er fortsatt på jakt etter jedier som skjuler seg i galaksen, men hverken manusforfatterne eller regissør Deborah Chow («The Mandalorian») klarer å skape en illusjon av at ting virkelig står på spill.

Moses Ingram («The Queen’s Gambit») etableres som en inkvisitor som virker å være besatt av tanken på å fange Obi-Wan selv. Men til tross for at Ingram spiller godt, fremstår Third Sister Reva som en noe flat rollefigur.

De platte dialogutvekslingene som er skrevet for henne og storinkvisitoren (Rupert Friend), kjent fra «Star Wars: Rebels», gjør ikke saken bedre.

Du kan ane at det er noe mer som ligger bak Revas nidkjære jakt, men dette etableres ikke på en god nok måte til at det blir engasjerende. Forhåpentligvis vil dette bli utforsket bedre utover i serien.

PÅ JAKT: Inkvisitor Fifth Brother (Sung Kang) og stormtroopere på jakt etter den gamle jedimesteren i «Obi-Wan Kenobi». FOTO: © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Seriens store hjerte

Den store stjerna i «Obi-Wan Kenobi» klarer imidlertid å få meg på kroken. Og da snakker jeg ikke om tittelrolleinnehaver Ewan McGregor, men om jenta Kenobi får i oppdrag om å redde.

Vivien Lyra Blair, tidligere mest kjent for sin rolle som Girl i «Bird Box», vil med «Obi-Wan Kenobi» skytes rett opp på stjernehimmelen for sin rolle som den ti år gamle prinsesse Leia Organa.

Hun er prinsesse Leia.

Blair har et glimt i øyet som gjør at de skarpe replikkene til den veslevoksne jenta faller nøyaktig som de skal. Hun har også upåklagelig god kjemi med en Kenobi som er herlig forbløffet over tiåringens intellekt.

Jeg vet ikke om Vivien Lyra Blair selv har studert Carrie Fishers Leia, eller om hun «bare» er veldig godt regissert av Deborah Chow. Men den unge Leias fakter og væremåte er så lik originalen, at jeg flere ganger ble så rørt at jeg begynte å gråte.

Det er samspillet mellom prinsesse Leia og Obi-Wan som er selve hjertet i denne serien, og jeg gleder meg stort til å følge denne duoen videre!

«Obi-Wan Kenobi» ser du på Disney+ med nye episoder hver fredag. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på 2 av totalt 6 episoder.