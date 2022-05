PÅ PARAMOUNT+ FRA 6. MAI: I en verden full av mørk og dystopisk science fiction har «Star Trek» alltid vært et friskt pust. Eventyrfølelse og håp for fremtiden har vært stikkord siden seriens begynnelse på 60-tallet. I den nye serien «Star Trek: Strange New Worlds», går vi tilbake til røttene i både form og tone, i det som er et underholdende romeventyr med rollefigurer du kjapt blir glad i. Hovedrolleinnehaver Ansoun Mount er tydelig inspirert av William Shatners James T. Kirk i sin portrettering av kaptein Pike. Det betyr at vi har en svært karismatisk kaptein ved roret, som leder oss gjennom ukjent farvann med handlekraft, lunhet og hjertevarme. SJARMERENDE KAPTEIN: Anson Mount er god i rollen som Pike «Star Trek: Strange New Worlds». FOTO: Paramount+. Forløper til originalen Hvis du er en «trekker» kjenner du allerede godt til Christopher Pike, som var kaptein på USS Enterprise før Kirk tok over. Det nye eventyret foregår dermed etter handlingene i sesong to av «Star Trek: Discovery», og omkring syv år før Kirks kapteinrolle i den originale serien. Her følger vi Pike og mannskapet om bord på Enterprise på deres femårige ferd for å utforske nye verdener. Du trenger ikke noe forkunnskap fra «Star Trek»-universet for å bli underholdt av serien. Alt du trenger å vite blir forklart, men du vil selvfølgelig få et større utbytte av referanser og gamle kjenninger om du allerede er en «Star Trek»-fan. Serien følger «planet of the week»-formatet med en avsluttende episode hver uke, og blir dermed et lettsett eventyr som ikke krever altfor mye av deg som seer. SOM Å SE IGJEN EN GOD VENN: «Star Trek: Strange New Worlds». er fylt med en deilig følelse av undring. FOTO: Paramount+. En deilig følelse av undring «Star Trek»-universet har alltid vært god på å skildre en fremtid der menneskeheten har klart å komme seg forbi krig og ødeleggelse. Det har vært med en følelse av undring vi har utforsket nye planeter, livsformer og sivilisasjoner, og denne følelsen er høyst tilstedeværende i «Strange New Worlds». Serien klarer å filosofere over vår egen plass i universet og vår tid i det, uten å bli tung. Og hvis du er glad i «Star Trek» føles «Strange New Worlds» som en god venn du ikke har sett på lenge, men som du gleder deg til å tilbringe masse tid sammen med fremover. «Star Trek: Strange New Worlds» ser du hver fredag på Paramount+. Anmeldelsen er basert på 5 av 10 episoder.

Om SERIEN Star Trek: Strange New Worlds

Slippdato: 06.05.2022

Sesong: 1

Utgiver: Paramount+

Serieskaper: Akiva Goldsman, Alex Kurtzman, Jenny Lumet

Sjanger: Eventyr, Sci-fi



