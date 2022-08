PÅ PRIME VIDEO 5. AUGUST 2022: Du husker nok den dramatiske saken fra 2018 om det unge fotballaget som ble innesperret i en oversvømt grotte i Thailand. Du minnes kanskje også hvordan det hele gikk.

Uansett om utfallet er kjent (og om du i tillegg har sett 2021-dokumentaren «The Rescue»), er Ron Howards filmatisering av hendelsen en neglebitende film som virkelig lykkes i å formidle hvor farlig og dramatisk den storstilte redningsoperasjonen egentlig var.

Viggo Mortensen, Colin Farrell og Joel Edgerton spiller elitedykkere som heldigvis ikke fremstilles som breiale Hollywood-helter, men mer virkelighetsnære menn som forsøker å utføre en umulig oppgave.

De med vannskrekk og klaustrofobi bør holde seg langt unna denne filmen, for «Thirteen Lives» er imponerende intens og sabla spennende i skildringen av forsøkene på å redde gutta i grotten.

SAMARBEIDER: Thira "Aum" Chutikul spiller kommandør Kiet, mens Viggo Mortensen spiller dykkeren Rick Stanton i «Thirteen Lives».

Desperat situasjon

Filmen viser godt kaoset som oppstår når 12 fotballspillere og treneren deres forsvinner i grottesystemet Tham Luang Nang Non i det nordlige Thailand. Et plutselig regnvær øker raskt vannstanden og sperrer dem inne, og ingen vet om de engang lever.

Et stort antall militære, frivillige, media og bekymrede pårørende samler seg utenfor. Områdets guvernør, Narongsak (Sahajak Boonthanakit), settes under et enormt press for å få guttene i sikkerhet, men situasjonen er langt mer desperat enn mange er klar over.

De erfarne britiske grottedykkerne Rick Stanton (Viggo Mortensen) og John Volanthen (Colin Farrell) har imidlertid et vilt forslag til en plan, som avhenger av de spesielle kvalifikasjonene til deres australske dykkerkollega Richard «Harry» Harris (Joel Edgerton).



Selv om han kanskje aldri har vært regnet som en regissør på absolutt toppnivå, har Ron Howard helt siden 1980-tallet prestert en rekke solide storfilmer, som for eksempel «Willow», «Flammehav», «Apollo 13», «Et vakkert sinn» (som han vant to Oscar-priser for), «Da Vinci-koden», «Rush» og «Solo: A Star Wars Story».

Mange har også hørt ham som den umiskjennelige fortellerstemmen i komiserien «Arrested Development» (Howard er også skuespiller, med en karriere som strekker seg helt tilbake til barndommen på 1950-tallet).

Man kan alltid stole på Howards evner som historieforteller, og de er tydelig til stede også i «Thirteen Lives». Selv med en spilletid på nesten 2 og en halv time, er filmen aldri i nærheten av å være verken kjedelig eller langdryg.

Det kunne ha blitt en emosjonell søtsuppe av dette, men regissørens filmatisering av Don MacPherson og William Nicholsons manus har en god balanse mellom de dramatiske skildringene på den ene siden og de menneskelige kostnadene på den andre.

STOR REDNINGSOPERASJON: Colin Farrell som John Volanthen, Viggo Mortensen som Rick Stanton (begge bak) og Sahajak 'Poo' Boonthanakit som guvernør Naronsak (nede til høyre) i «Thirteen Lives».

Svært overbevisende

«Thirteen Lives» er filmet i både Thailand og Australia med et stort antall thailandske skuespillere foran kamera.

Fotografen er ingen ringere enn Sayombhu Mukdeeprom, som for alvor ble et kjent navn i filmkretser etter Apichatpong Weerasethakuls «Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv». Senere har han også filmet Luca Guadagninos «Call Me By Your Name», «Suspiria» og hans kommende «Challengers».

I denne filmen er thaien sterkt delaktig i å gi omgivelsene et autentisk preg, både i og utenfor grotten, som fører med seg helt forskjellige utfordringer. Innvendig føler man den intense frykten, den konstante faren, det blendende mørket og den stadige knappheten på oksygen (understreket av et fantastisk lydspor).

Utvendig får man inntrykk av det enorme apparatet som ble satt i sving i skogsområdet utenfor grotteåpningen, gnisningene mellom noen av de tilstedeværende partene, og man får innsikt i hvordan flere ukjente personers innsats til sammen utgjorde en forskjell, blant andre vanneksperten Thanet Natisri (Nophand Boonyai).

Howard veksler tilsynelatende lekende lett mellom alle historiens ulike elementer uten å miste verken fremdrift eller engasjement.

MODIGE MENN: Viggo Mortensen som Rick Stanton, Joel Edgerton som Harry Harris, Tom Bateman som Chris Jewell, Colin Farrell som John Volanthen og Thiraphat 'Tui' Sajakul som kaptein Arnot Sureewong i «Thirteen Lives».

Det er likevel Mortensen, Farrell og Edgertons figurer som er filmens bærende elementer. De virker svært overbevisende som drevne og kalkulerende dykkere med et lass av erfaring, men som likevel blir overrasket av redningsoperasjonens omfang og faremomenter.

De virkelige dykkerne står oppført som konsulenter på en tekstplakat, og man får håpe det betyr at de går gode for hvordan deres opplevelser blir skildret. Det eneste som senker helhetsinntrykket noe, er at man sitter igjen med et ønske om å bli bedre kjent med dem, og forstå mer av drivkraften bak heltemotet.

Hovedtrekkene i historien er kanskje godt dokumentert, men til tross for det, har «Thirteen Lives» blitt en skikkelig spennende og vellaget film som viser hvilken kraft som ligger i menneskers samarbeidsevne når vi først vil.