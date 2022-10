PÅ APPLE TV+ FRA 30. SEPTEMBER: Regissør Peter Farrelly («Dum og dummere») følger opp sin Oscar-vinnende film «Green Book» (2018) med nok en amerikansk historie basert på virkelige hendelser. «The Greatest Beer Run Ever» handler om John Donohue (Zac Efron) som dro til Vietnam i 1967 for å gi øl til sine kompiser i krigen. Det er en film som sneier borti en del interessante tråder rundt patriotisme, politiske løgner, krigsmotstand, krigens brutale kaos og den gode gjernings blindflekker. Men dette er en overfladisk krigsdramakomedie som ikke tør å begi seg ut i den utfordrende tematikken. Peter Farrelly er dessverre kun opptatt av å fortelle en harmløs og enkel feelgood-historie som skal både være litt morsom og litt alvorlig – uten å lykkes særlig med noen av delene. Og han får minimalt ut av stjerner som Zac Efron, Russell Crowe og Bill Murray. Stivt skuespill, underutviklede rollefigurer, hule miljøskildringer og en gjennomgående flat spenningskurve gjør dette til en daff film om øl og krig og fred og politikk og sånn. ANMELDELSE: Athena – En eksplosiv kruttønne av en film IKKE HELT STJERNESMELL: Russell Crowe er blant stjernene som dukker opp i birollene. Men selv om veteranen leverer grei innsats, så slår det ikke akkurat gnister av samspillet mellom Crowe og Efron. FOTO: Apple TV+ Fra barskryt til krigssone Høsten 1967, i en tid hvor protestene mot Vietnamkrigen vokser i USA, så proklamerer den øltørste gladgutten John «Chickie» Donohue at han vil reise til Vietnam for å støtte nabolagets krigende gutter med øl fra den lokale baren. Få tror lovnaden er mer enn fylleprat, men oppildnet av mistroen og motivert av at bestekameraten er savnet, så tar John hyre på en fraktebåt fra New Jersey til Saigon. Bagasjen er en duffelbag full av øl, og noen små gaver fra soldatenes familie. ANMELDELSE: Andor S1 – Seriøst bra «Star Wars» I det vår hovedperson snubler seg gjennom et krigsherjet Vietnam på leting etter barndomskamerater, så forsøker Peter Farrelly å blande tullete komedie med skildringer av krigens grusomheter. Det inkluderer en CIA-vits som hadde fungert utmerket i en parodierende Bill Murray-komedie fra 80-tallet. Men her punkteres vitsen i en forferdelig krigshandling som filmen ikke er bygd for å tåle vekten av. Filmen låner flere velkjente overflater fra sterke Vietnamkrig-filmer som «Apokalypse nå!» (1979) og «Good Morning, Vietnam» (1987), men utover å smykke seg med bedre filmers gripende motiver og historieelementer, så oppleves disse scenene som hule etterligninger. Enten vi befinner oss i hotellbaren, i skyttergraven, i gatene eller i jungelen, jeg tror ikke på disse scenene. De forblir kulisser, og gir filmen et oppstilt og kunstig preg. ANMELDELSE: The Handmaid’s Tale S5 – Fortsatt knallgod GÅR HAN ALDRI TOM FOR ØL? John «Chickie» Donohue er raus med ølboksene han har med seg fra New York, og han deler ut til de fleste han møter i Vietnam. FOTO: Apple TV+ Kunne blitt en interessant hovedrolle John «Chickie» Donohue kunne blitt en interessant rollefigur i møte de mange brennbare lagene i USAs krig i Vietnam. Men ved å gjøre han til en slags naiv heltefigur som skal bære hele historien, så blir alle disse konfliktene redusert til enkle samtaler Chickie skal ha med folk han møter på veien. Det skaper en påtagelig lettvekter av en film som skaper mer spenning om det blir igjen nok øl til alle gutta fra nabolaget, enn hvordan det går på Chickies reise gjennom en generasjon soldater ødelagt av krig, løgner og et hjemland som fortviler i sorg og sinne. Og i denne underutviklede rollefiguren blir også Zack Efron begrenset til en ganske så endimensjonal skuespillerprestasjon. Han får ikke muligheter til skape de nødvendige nyansene som trengs for å fange opp de komplekse sannhetene som Chickie lærer om både krigen og seg selv. Peter Farrelly forsøker å gi sin hovedperson noen kunstig konstruerte lærdommer på slutten, men de fremføres i generiske «jeg har lært noe i dag»-troper. Det blir nok en billig løsning i en film full av lettvinte middelmådigheter. «The Greatest Beer Run Ever» har premiere på strømmetjenesten Apple TV+ fredag 30. september.

Om FILMEN The Greatest Beer Run Ever

Slippdato: 30.09.2022

Regi: Peter Farrelly

Utgiver: Apple TV+

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Drama, Komedie, Krig



