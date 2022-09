PÅ DISNEY+ FRA 28.SEPTEMBER: En pensjonert hardhaus, gamle hemmeligheter fra krigen mellom Sovjetunionen og Afghanistan og en intens flukt fra moderne etterretning er hovedingrediensene i «The Old Man».

Og med en herlig seig Jeff Bridges og en fengende byråkratisk John Lithgow i hovedrollene, settes det opp en spennende katt og mus-jakt gjennom USA.

Bridges leverer flere intenst gode slagsmål hvor gamle triks og ren overlevelsesvilje driver den aldrende kroppen til å stadig tyne siste rest av motstand ut av mørbanket muskulatur. Og hans lune karisma gir flere lag til en mann som viser oss de menneskelige kostnadene ved å være altfor god til å manipulere andre.

De første episodene begeistrer, men dessverre holder ikke manuset like god kvalitet som skuespillerne. Og etter hvert som personlig drama, halvkokte sideplott og en rekke sjangerusannsynligheter får større plass på skjermen, så ebber serien ut i det middelmådige.

*Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det litt informasjon om den innledende handlingen i «The Old Man».*

EN SMAK AV JOHN WICK: Jeff Bridges spiller en pensjonert CIA-agent som plutselig må flykte for livet da en gammel fiende sporer han opp. Heldigvis har han god hjelp av to firbente venner. FOTO: Disney+/FX

Pensjonistaction med en smak av «John Wick»

Det er lett å tenke på de populære «John Wick»-filmene i det vi presenteres for Dan Chase (Jeff Bridges). Han er – i likhet med Keanu Reeves sin rollefigur – en sørgende enkemann med et helt unikt sett med ferdigheter som lever et rolig pensjonistliv sammen med sine to hunder.

Da leiemordere kommer på nattebesøk viser det seg at både Chase og hans firbente venner er brutalt dødelige når de ikke får være i fred. Etter 30 år har hans gamle fiender får politiske muskler. De er besatt av å finne Chase, og de setter hans venn og tidligere kollega Harold Harper (John Lithgow) til å lede jakten.

De to første episodene er hardbarka spionspenning hvor forsvinningstriks, gamle fluktplaner, hemmelig kommunikasjon og noen lekkert filmede natteslagsmål gir nerve og knyttneveunderholdning som svinger røft i spennet mellom «Homeland» og klassisk actionfilm.

Men så begynner serieskaperne Jonathan E. Steinberg og Robert Levine («Black Sails») å dreie det bokbaserte manuset ut i et mer variert og ujevnt terreng.

De hyppige tilbakeblikkene til 80-tallets Afghanistan er generiske og halvutviklede. Et kjærlighetsplott og noen agenthistorier blir aldri utviklet til mer enn sjangerfyll. Og selve spenningshistorien begynner å lugge når et internasjonalt storspill avdekkes, og litt for enkle løsninger og avsløringer hives på spenningsbålet.

Det er likevel noen høydepunkt som holder serien interessant. Alia Shawkat («Arrested Development») stjeler mange scener som den smarte og oppriktig engasjerte FBI-agenten Angela Adams. Actionoppdragene er tøffe. Og på sitt mest seriøse så klarer serien å fange opp noen tematiske tråder om dobbeltspillets menneskelige konsekvenser, og stormaktenes hykleri.

KATTEN SOM JAKTER MUSEN: John Lithgow spiller Harold Harper, en mann med toppstilling i FBI og tette bånd til den gamle mannen som jages. FOTO: Disney+/FX

Jeff Bridges storspiller som gammel spion

Hvis «The Old Man» hadde hatt svakere skuespillere i hovedrollene, så hadde nok serien fort blitt et sjangergreit TV-skuldertrekk til terningkast 3.

Det er scenene hvor Jeff Bridges og John Lithgow får prate seg varme og bygge engasjerende rollefigurer hvor dette blir en serie som holder seg severdig selv når spenningskurvene halter av sted.

Spesielt Bridges, som tilbringer en del skjermtid med Amy Brenneman («Private Practice»), klarer å bringe frem nyanser i den veletablerte «gammel og undervurdert»-tropen. Hans uanstrengte emosjonelle register og fantastiske mimikk løfter serien. Og i rollefigurens moralske spennvidde lar Bridges både en tidligere «Iron Man»-skurk og badekåpeikonet The Dude («The Big Lebowski») skimtes i kantene av sine nøye strukturerte smil og ansiktsfolder.

Og han er ikke den eneste som lener seg på innøvd fingerspissfølelse. Enten man har likt John Lithgow som dominerende statsminister i «The Crown» eller som fomlende familiemann i en rekke amerikanske situasjonskomedier, så byr FBI-sjef Harold Harper på flere av de karaktertrekkene som har gjort Lithgow til en TV-favoritt.

De to veteranene gir «The Old Man» jevne drag av snerten dialog, kul handlekraft, seiglivet egoisme og gamle menns flertydige livsvisdom. Men denne serien er altså klart best i starten.

«The Old Man» har premiere på Disney+ 28. september med ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på alle 7 episodene.