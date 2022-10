PÅ DISNEY+ 26. OKTOBER 2022: Årets skumleste Halloween-film finner du, utrolig nok, på Disney+. Etter suksess på amerikanske kinoer, har «Barbarian» gått rett til strømming her hjemme, og er absolutt verdt tiden din om du liker å bli skremt.

Den låner mange elementer fra andre skrekkfilmer, men setter dem inn i en frisk ramme med uforutsigbarhet som en viktig kvalitet. Selv når man tror man skjønner tegninga, slår filmen flere ganger til med uventede vendinger som endrer historiens gang, og avdekker gradvis mysteriet som ligger bak.

Riktignok er det siste kvarteret preget av spenningssituasjoner med noen nesten lattervekkende grep, og det er ikke fritt for at troverdigheten strekkes tålelig langt.

«Barbarian» er likevel en kul, liten film som treffer på det viktigste: den gir deg den ugne følelsen i mellomgulvet som du vil ha når du ser skrekkfilm.

KUL SVENSKE: Bill Skarsgård spiller Keith i «Barbarian». Foto: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Må dele en Airbnb

Tess (Georgina Campbell) reiser til Detroit for et jobbintervju og har leid et lite hus på Airbnb i Detroit. Når hun kommer dit, viser det seg at huset allerede er bortleid til Keith (Bill Skarsgård).

Dette setter henne i en vanskelig situasjon, for hun får ikke tak i utleieren, alle hoteller er fulle, det er natt og det regner.

Skal hun takke ja til tilbudet om å dele huset med den fremmede mannen? Hva kan gå galt? Han er tilsynelatende hyggelig og sjarmerende, men er han egentlig til å stole på?

Dette er bare de første minuttene av filmen, og det er best å ikke vite særlig mye mer, annet enn at oppholdet muligens blir alt annet enn hyggelig.



Skaper skumle stemninger

Regissør og manusforfatter Zack Cregger greier så avgjort å skape skumle stemninger og en fortettet atmosfære i en historie som har flere hemmeligheter på lur.

Han og skuespillerne gjør en god jobb med å gi sine figurer kjøtt på beinet, spesielt når det gjelder Georgina Campbells sterke hovedrolle. Man føler at Tess har et virkelig liv med mål og mening, og dermed står mer på spill når hun havner i farlige omstendigheter.

Bill Skarsgård gjør også en hederlig innsats tolkningen av Keith. Han spiller ham på en måte som gjør ham sympatisk, men samtidig blir man litt usikker på om han er hel ved eller ikke.

Det er ellers ingen hemmelighet at også Justin Long spiller en rolle i filmen, og denne figuren, AJ, befinner seg i en moralsk gråsone som resulterer i noen interessante utviklinger.

SKUMMELT: AJ (Justin Long) gjør en oppdagelse i «Barbarian». Foto: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Uhyggen brer seg

«Barbarian» har en god spenningsoppbygging, og noen klimaktiske øyeblikk der det kan være bra for lettskremte å ha en pute i nærheten. Når historien virkelig har etablert seg, skjønner man at den slekter på noen klassiske amerikanske sjangertradisjoner, men jeg vil ikke si hvilke, for å ikke røpe for mye.

Man kan kanskje ikke beskylde filmen for å være spesielt original, men den gjør jobben ordentlig.

Uhyggen brer seg over fotograf Zach Kupersteins mørke bilder av Rossitsa Bakevas gjennomførte produksjonsdesign (filmen er skutt i Bulgaria), mens Joe Murphys klipping er med på å skape effektive spenningsgrøss, også når han lar bilder hvile nesten ubehagelig lenge.

Zack Cregger vet å holde historiefortellingen frisk ved stadig å introdusere nye momenter som man kanskje ikke så komme. Derfor er «Barbarian» er en kul, liten skrekkfilm som oppfyller sine enkle ambisjoner.