PÅ DISNEY+: «The Bear» er en drivende god, ektefølt og fengende serie som treffer meg rett i smaksløkene.

Med en nedslitt Chicago-restaurant som arena, er dette en dramakomedie som freser av deilig matlaging, sårt familiedrama, realistiske engstelser, replikksterk krangling og herlig komisk teft.

Blant panner og råvarer møter vi et rollegalleri som går gjennom en hel del. Kameraet ligger tett på menneskene på det trange kjøkkenet, og lar oss kjenne på intensitet, angst, skarpe kanter, matglede og kjærlighet. Og i bakgrunnen ruver et selvmord, en hjemvendt sønn og en restaurant som er farlig nær konkurs.

Serien smeller i gang med det svenske hardcorebandet Refused på lydsiden. Og et raffinert soundtrack løfter historien med en rekke velplasserte godbiter fra artister som Wilco, Sufjan Stevens og Kim Deal.

Miljøskildringene er fylt med inspirerende kokkekunst, rufsete sjarm og lokal smak fra den levende byen Chicago – mye av det forankret i matens viktige rolle for både næring, samhold, sterke minner, kreativ utfoldelse og kulinariske opplevelser.

MÅ KJEMPE FOR Å BERGE RESTAURANTEN: Familiens restaurant er nedslitt, har dårlig økonomi og trenger flere kunder når Carmen Berzatto arver den fra sin bror. FOTO: FX/Disney+

En mesterkokk vender hjem

Carmen Berzatto (Jeremy Allen White) har jobbet som prisvinnende kokk på noen av New Yorks beste kjøkken, men da broren dør flytter han hjem til Chicago for å ta over driften av familiens lille restaurant «The Original Beef of Chicagoland».

Her har de ansatte sine rutiner, og de er lite endringsvillige. Men motivert av både redselen for konkurs og lysten til å løfte restaurantens sandwich-baserte meny til nye høyder, så setter Carmen i gang med omorganiseringen. Samtidig som han forsøker å håndtere egne traumer, angstanfall og stadig nye konflikter.

Jeremy Allen White spiller glimrende i rollen som Carmen Berzatto. Hans indre kaos, hans sorg og restaurantens stadige konflikter forenes i mimikk, lune samtaler, kunstferdig virkelighetsflukt og voldsomme utbrudd. De mange kontrastene gjør Carmen til en interessant og kompleks hovedperson. Alt holdt sammen i en dynamisk og sympatisk rolleprestasjon som gir serien en sterk kjerne – både som engasjerende menneskelig drama og som «vil mesterkokken redde restauranten»-spenning.

Og hovedpersonen er omgitt av et herlig rollegalleri, spesielt på kjøkkenet. Ayo Edebiri, Lionel Boyce og Ebon Moss-Bachrach leverer alle helstøpte rolleprestasjoner som åpner opp handlingen for gripende tråder av ambisjoner, drømmer, fortvilelse og vemod.

Serien inneholder spor av forutsigbar handling og sentimentalitet, men den er så velskrevet og velspilt at det er lett å tilgi litt posebasert søtningsmiddel et par plasser.

ET HERLIG ROLLEGALLERI: Kjendiskokken Matty Matheson (til venstre) er blant skuespillerne som gir liv til et herlig rollegalleriet rundt kjøkkenet på restauranten «The Original Beef of Chicagoland». FOTO: FX/Disney+

En sann glede å sette tennene i denne seriegodbiten

Serieskaper Christopher Storer bruker episodeformatet på flott vis i «The Bear». De åtte kapitlene lander hver for seg, samtidig som de driver historien videre. Og her brukes enkeltepisoder til å gi rollefigurene og konfliktene mer dybde – gjerne på en måte som senere bakes inn i den øvrige handlingen på elegant vis.

Episode 7 er et formmessig høydepunkt hvor spilletiden kuttes ned til tjue intense minutter. Chicago-bandet Wilcos tiltagende gitarvegger skrus gradvis opp mot kokepunktet, og lydlegger hvor kaotisk et kjøkken kan bli når alt bare ramler ned i gryta samtidig – et fantastisk stykke TV!

«The Bear» er ikke et perfekt mesterverk uten skavanker. Den spiller litt ujevnt, varierer ingrediensene og er tidvis rotete – og det er en styrke.

Serien tør å være smal, bråkete, ekte, eksperimentell og forstyrrende når det trengs. Og i likhet med flere av artistene den fronter, er serien raus med å belønne et publikum som begeistres av en skitten, rå, nysgjerrig og støyende estetikk.

Det uttrykket passer veldig godt med historiene som fortelles, og Christopher Storer har lykkes med å forene form og innhold i en høyere enhet i dette rikholdige, smakfulle og velkomponerte seriemåltidet.

Snadderdeilig sandwich-inspirasjon får du også med på kjøpet.

Hele sesong 1 av «The Bear» har premiere på Disney+ onsdag 5. oktober. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene. Det er bekreftet at det også kommer en sesong 2.